Mise à jour majeure d'EigenLayer : le protocole de restaking fait sa mue

Afin que les restakers soient mieux récompensés et pour conserver son avance sur ses concurrents, le protocole de restaking EigenLayer a été mis à jour. Il sera désormais possible de restalker n'importe quel token standard ERC-20 depuis EigenLayer.

EigenLayer se met à niveau

Eigen Labs, l'entité derrière EigenLayer, a déployé ce mercredi une mise à jour majeure de son protocole de restaking. Cette initiative vise à « rendre le restaking natif [d'Ether] sur EigenLayer plus facile et plus gratifiant ».

À titre informatif, le restaking consiste à faire usage d'un token qui a déjà été staké afin de l'utiliser pour sécuriser plusieurs protocoles simultanément. EigenLayer s'est spécialisé dans ce processus, permettant à ses utilisateurs de sécuriser des Actively Validated Services (AVS) et d'engranger des récompenses en fonction de leur activité.

Tout d'abord, cette mise à jour a été conçue pour améliorer les performances des EigenPods, les smart contracts de restaking d'EigenLayer pour les Ethers (ETH) déposés sur la Beacon Chain, la couche de preuve d'enjeu (PoS) d'Ethereum. L'interface permettant la gestion des EigenPods a également été revue afin de simplifier sa prise en main.

Comme l'explique Eigen Labs, la nouvelle version du protocole accorde à ses utilisateurs une plus grande flexibilité dans la récolte ou le réinvestissement des récompenses qu'ils touchent :

Au lieu de prouver chaque retrait partiel de la Beacon Chain comme une réclamation distincte, les utilisateurs d'EigenPod peuvent vérifier l'état actuel de chaque validateur avec une seule preuve pour réclamer tout le rendement à ce jour, réduisant ainsi considérablement les coûts de gaz et permettant aux utilisateurs d'amortir le coût en accumulant des récompenses et en les réclamant en masse.

Le restaking des tokens standards ERC-20 désormais possible

Aussi, EigenLayer avait annoncé plus tôt qu'il permettrait de prendre en charge le restaking de plusieurs jetons natifs issus de layer 2, en plus de l'ETH et du token EIGEN, la cryptomonnaie native du protocole.

Avec le déploiement de cette mise à jour, c'est désormais possible, puisqu'EigenLayer permet de restaker n'importe quel token de norme ERC-20, c’est-à-dire ceux créés et échangés au sein de l’écosystème Ethereum.

Selon Eigen Labs, cela a été rendu possible grâce à l'intégration de quorums personnalisés pour les rollups, « débloquant ainsi une sécurité renforcée pour les utilisateurs du rollup et un rendement de tokens pour ceux pour les détenteurs d'actifs ».

Cette nouvelle fonctionnalité a été testée tout au long du mois d'août, principalement sur EigenDA, le premier AVS lancé sur le protocole de restaking. Il est également le plus important d'EigenLayer, sécurisé par environ 3,5 millions d'ETH restakés par plus de 123 000 restakers, un véritable symbole de l'essor du protocole.

Si l'équipe derrière EigenLayer a décidé de mettre à jour son protocole de restaking, c'est parce qu'elle voit de mauvais augure la croissance du protocole Symbiotic, un concurrent de taille présent sur le marché depuis plusieurs mois.

En mettant à niveau EigenLayer, Eigen Labs propose des services que la concurrence ne peut pas proposer pour l'heure, confortant sa place de numéro 1. À l’heure actuelle, la valeur totale verrouillée (TVL) du protocole est d'environ 12 milliards de dollars.

Source : EigenLayer

