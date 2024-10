Crypto & Bourse : ce qu’il ne faut pas manquer pour la semaine du 14 au 20 octobre

Cette semaine, nous connaîtrons plusieurs chiffres de l’inflation en Europe pour le mois de septembre, après un mois d’août plutôt optimiste. Quelques unlocks notables seront également au rendez-vous, avec des annonces pour plusieurs protocoles de cryptomonnaies. Quelles sont alors les dates à surveiller entre le 14 et le 20 octobre ?

Lundi 14 octobre – Unlock de CYBER, roadmap de Uniswap (UNI)

Cette semaine débute avec un unlock de CyberConnect (CYBER). Le projet de graphes sociaux va libérer 866 000 tokens. Cela correspond à 3,71 % de son approvisionnement, soit 2,69 millions de dollars au cours actuel.

Du côté d’Uniswap (UNI) certaines nouvelles d’ampleur pourraient aussi être annoncées ce jour. Le protocole procède en effet à un « deep dive » de sa roadmap. De quoi sûrement clarifier les prochaines étapes de son développement.

👉 Retrouvez notre avis sur Uniswap (UNI), le DEX de référence

Mardi 15 octobre – Inflation en France et unlock de Starknet (STRK)

Ce mardi, nous connaîtrons les chiffres de l’inflation définitifs pour le mois de septembre en France. Pour rappel, les chiffres de l’inflation étaient estimés à 1,2 % au mois de septembre, soit une nette baisse par rapport au mois d’août (1,8 % sur un an).

Ce même jour sera également publié l’indice de référence des loyers du 3e trimestre 2024. Ces 2 chiffres devraient être particulièrement scrutés, à l’heure où les finances françaises sont source de débat.

L’unlock de Starknet (STRK) sera également à surveiller ce jour. Le layer 2 d’Ethereum (ETH) libérera 64 millions de tokens, soit 3,3 % de son approvisionnement. C’est une somme correspondant à 28,4 millions de dollars au cours actuel.

Il faudra aussi s’attendre à des nouvelles du côté de Stellar (XLM). La cryptomonnaie tient en effet sa conférence annuelle, Meridian, qui durera 3 jours à partir de ce mardi.

👉 A lire – Les évènements crypto et blockchain à ne pas louper en octobre 2024

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Mercredi 16 octobre – Unlock d’Arbitrum (ARB) et inflation au Royaume-Uni

Ce mercredi, c’est au tour d’Arbirtrum (ARB) de procéder à un unlock. Le layer 2 libérera 92,6 millions de tokens ARB, soit 2,56 % de son approvisionnement. La somme ainsi générée devrait être conséquente : 49,8 millions de dollars au cours actuel.

Du côté d’Avalanche (AVAX), on note une conférence d’ampleur : la Avalanche Summit LATAM, qui aura lieu du 16 au 18 octobre à Buenos Aires, en Argentine. On parle d’Avalanche ces derniers temps, notamment grâce au jeu Off The Grid. Basé sur la blockchain, il est devenu numéro 1 sur Epic Games récemment.

💡 Retrouvez notre guide sur Avalanche (AVAX) pour tout comprendre à son fonctionnement

Du côté du Royaume-Uni, c’est aussi l’heure des chiffres de l’inflation, pour le mois de septembre. En août, l’inflation se maintenait au même taux que le mois précédent : 2,2 % sur un an.

Jeudi 17 octobre – inflation en Europe, discours de Christine Lagarde et New World de Sam Altman

Jeudi, nous connaîtrons les chiffres définitifs de l’inflation de septembre pour l’Union européenne (UE). En août, on notait un net ralentissement à 2,2 %, contre 2,6 % au mois de juillet.

À l’occasion, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) fera un discours de politique monétaire. Elle annoncera ou non une évolution des taux de la BCE, qui ont déjà été réduits en septembre dernier. Une nouvelle baisse des taux est envisageable.

Ce même jour, le projet Worldcoin (WLD) fera des annonces par la voix de Sam Altman, qui dirige également OpenAI. La conférence « New World » devrait permettre d’en savoir plus sur la roadmap du protocole de vérification d’identité, qui s’est heurté à plusieurs écueils réglementaires en Europe.

Enfin, ce jeudi verra aussi un unlock notable de la part de l’Apecoin (APE), la cryptomonnaie du Bored Ape Yacht Club. Ce sont 15,6 millions de tokens APE qui seront libérés, soit 2,31 % de l’approvisionnement. Cela correspond à une somme de 11,7 millions de dollars environ.

💡 Tout savoir sur l’ApeCoin (APE), la cryptomonnaie du Bored Ape Yacht Club

Cryptoast Academy : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.