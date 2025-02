Crypto et Bourse : ce qu'il ne faut pas manquer pour la semaine du 10 au 16 février

Le mois de février continue de dérouler ses semaines : c'est la saison des résultats pour de nombreuses grandes entreprises, qui publient leurs chiffres annuels. Cette semaine, on connaîtra aussi des indicateurs clés en France et aux Etats-Unis, tandis que du côté des cryptomonnaies, plusieurs unlocks d'ampleur sont à noter. Que retenir alors des prochains jours ?

Lundi 10 février - Sommet de l'IA en France, unlock d'Aptos (APT)

Ce lundi, le président français Emmanuel Macron nommera un nouveau président du Conseil constitutionnel. Dans le même temps débutera le sommet mondial sur l'Intelligence artificielle (IA) qui a lieu à Paris. Annoncé en grande pompe par le gouvernement, il a déjà permis l'annonce d'investissements importants, notamment du côté de Mistral AI.

Mardi 11 février - Chômage en France, résultats de BP, Coca-Cola, Kering

Ce mardi, on connaîtra les derniers chiffres du chômage en France, alors qu'aux Etats-Unis, Jerome Powell fera un état des lieux de la situation économique du pays. Il faut aussi noter qu'au Japon, les marchés seront fermés toute la journée pour un jour férié.

Une série de résultats annuels seront également publiés ce jour. En France, ceux de Kering et M6 seront particulièrement surveillés. A l'internationale, on peut citer les résultats annuels de Coca-Cola, ainsi que Marriott International et UniCredi. BP publiera quant à elle ses résultats pour le 4e trimestre.

Mercredi 12 février - Inflation aux Etats-Unis, résultats de Michelin, Mercialiys, Barrick Gold

Nous connaîtrons l'indice des prix à la consommation de janvier des Etats-Unis ce mercredi. C'est l'indicateur clé de l'inflation Outre-Atlantique.

Côté résultats annuels, les sociétés françaises Mercialys, Michelin et Neurones feront leurs publications ce jour. A l'international, on note les résultats annuels d'Ahold Delhaize et Rexel, ainsi que les résultats du 4e trimestre pour Barrick Gold.

Ce mercredi, on note aussi un unlock de 77 millions de dollars chez Aptos (APT).

Jeudi 13 février - Inflation en Allemagne, PIB au Royaume-Uni et encore des résultats d'entreprise

Le second versant des chiffres de l'inflation américaine sera publié ce jeudi : l'indice des prix à la production, avec également les chiffres du chômage. Ce même jour, l'Allemagne publiera également son indice des prix à la consommation pour janvier. Du côté du Royaume-Uni, c'est l'évolution du PIB au 4e trimestre qui sera chiffrée.

Une ribambelle de résultats annuels sont aussi attendus ce jeudi. Avec en France, Euronext, Ipsen, Orange, TF1 et Ubisoft Entertainment. A l'international, les chiffres annuels d'Airbnb, Barclays, Coinbase, Commerzbank, Deutche Börse, Nestlé, Nissan, Siemens et Unilever seront publiés.

Vendredi 14 février - PIB et emploi en zone euro, créations d'entreprises en France, unlock de The Sandbox (SAND)

Deux séries de données clés seront publiées pour la zone euro ce vendredi. Tout d'abord la seconde estimation de l'évolution du PIB au 4e trimestre. Mais aussi les statistiques sur l'emploi au 4e trimestre. En France, on note aussi la publication des créations d'entreprises pour le mois de janvier.

Côté crypto, on note un token unlock majeur de The Sandbock (SAND), qui libère 108 millions de dollars, ce qui correspond à 8,4% de l'offre.

Samedi 15 février - unlock de Starknet (STRK)

Ce samedi, le layer 2 Starknet (STRK) libérera l'équivalent de 16,7 millions de dollars de tokens.

Dimanche 16 février - unlock d'Avalanche (AVAX) et Arbitrum (ARB)

Deux unlocks seront à surveiller ce dimanche. Avec d'une part Avalanche, qui libère l'équivalent de 45 millions de dollars. Egalement le layer 2 Arbitrum (ARB), qui libère quant à lui 45 millions de dollars.

A surveiller également cette semaine...

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale française. Alors que les députés ont (enfin) validé la première partie du budget 2025, cette seconde partie sera examinée jusqu'au 31 mars et devrait elle aussi susciter de nombreux débats.

L'évolution de la politique économique de Donald Trump. Le président des Etats-Unis a annoncé une série de nouveaux droits de douane. Ce lundi, il a ainsi confirmé qu'il souhaitait appliquer des droits de douane de 25% sur l'aluminium et l'acier. Le potentiel de déstabilisation sur les marchés liés est important.

