Avec le marché haussier de 2023 et les dernières performances du mois de décembre, une tendance renaît de ses cendres : ce sont les crypto pépites. Ces cryptomonnaies, cachées dans les profondeurs du marché, sont célèbres pour leur potentiel financier faramineux. Annonçant des multiplicateurs à 3 ou 4 chiffres sur des projets à faible capitalisation, chaque investisseur y apporte son grain de sel. Mais quels sont les risques associés à ces cryptos, et peut-on réellement générer des bénéfices sans risque ?

Les crypto pépites : piège ou opportunité ?

Avec la hausse du cours du Bitcoin (BTC) ces deux derniers mois, une tendance commence à s'installer sur les réseaux sociaux : la mise en avant des « crypto pépites ». Ce terme est régulièrement utilisé pour énumérer des cryptomonnaies dont les futures performances financières pourraient surperformer le marché de manière spectaculaire.

Certains investisseurs s'attendent à multiplier leurs sommes investies par 100, par 500, et même par 1000. Imaginez-vous devenir millionnaire après avoir investi seulement 1000 euros dans une cryptomonnaie... Un rêve pour de nombreux français, dont la situation économique se dégrade depuis de nombreuses années.

THETA, l'une des crypto pépites du précédent marché haussier, avec une performance dépassant les 10 000% de mars 2020 à mars 2021 - TradingView

Toutefois, derrière ces espoirs de richesse se cache un mirage dont personne ne parle. Pour réaliser de telles performances, ces crypto pépites doivent obligatoirement provenir des tréfonds du marché des cryptomonnaies. En provenance du top 500, voire du top 1000, l'objectif de ces actifs est d'atteindre le top 100.

Les habitués des cryptomonnaies le savent : le top 1000 est un lieu où les chances de succès sont minces. Entre les arnaques, les protocoles avec de nombreuses failles, les meme coins et les cryptos abandonnées, les bons projets peinent à tirer leur épingle du jeu.

De même, rappelons que ce marché ne récompense pas forcément les projets qualitatifs, comme en témoignent le DOGE et le SHIBA, deux meme coins situés dans le top 20 des plus grandes capitalisations. À eux seuls, ils représentent plus de 19 milliards de dollars.

Classement, prix, volume et capitalisation des tokens DOGE et SHIBA

Pour autant, faut-il bannir de son wallet les "crypto pépites" ? Avec une stratégie d'investissement raisonnable et une bonne gestion des émotions, il est possible de réaliser de belles performances avec ces cryptos. La clé du succès est de mesurer intelligemment votre exposition au risque. Vous connaissez surement tous ce célèbre adage : « Gros gains, gros risques. »

Ainsi, l'une des principales méthodes utilisées pour performer sur le marché des cryptomonnaies est « d'aller chercher les +100% au lieu des +10 000% ». L'objectif est de multiplier les plus petites prises de profits et de les réinvestir, de préférence dans des projets qui ont déjà fait leurs preuves tels que ceux du top 50.

En parallèle, pour profiter au maximum des crypto pépites sans mettre en péril vos investissements, il est souvent proposé d'y allouer un faible pourcentage de votre wallet, comme ... [75% de l'article restant]