CryptoSimple, l'outil qui personnalise et optimise votre portefeuille de cryptomonnaies

L'investissement sur autopilote avec CryptoSimple

Installée à Marseille, la startup française CryptoSimple souhaite rendre l'investissement le plus simple possible pour tous, et pas n'importe lequel : celui en cryptomonnaies.

Créée en 2021, CryptoSimple a été fondée par 4 passionnés de la finance et de la blockchain, avec comme président François-Julien Alcaraz, ancien ingénieur informaticien et analyste financier. À ses côtés siègent Dorian Ravaute, le directeur juridique de l'entreprise, également docteur en fiscalité et blockchain, ainsi que Axel Gillino, le directeur produit, et Victor Metzger, le directeur marketing.

Aujourd'hui, les cryptomonnaies ont leur lot d'avantages, notamment leurs taux attractifs dans le cadre de la finance décentralisée (DeFi), qui surprennent d'autant plus lorsqu'on est totalement étranger à cet écosystème. Cependant, l'investissement financier classique étant déjà difficile d'accès, celui des cryptomonnaies n'est pas en reste, surtout lorsque l'on tombe dedans aujourd'hui.

C'est face à ce constat qu'est né CryptoSimple, une application pensée pour que l'investissement dans les cryptomonnaies soit accessible, facilement compréhensible et transparent.

Avec une approche éducative des choses afin d'accompagner sa communauté, CryptoSimple vous laisse choisir combien vous souhaitez investir, si vous préférez investir dans un marché plutôt volatil ou plutôt stable, et fournit une approche personnalisée en vous proposant un questionnaire afin de mieux comprendre vos attentes.

En d'autres termes, vous définissez combien vous souhaitez investir sur le marché des cryptomonnaies, et l'équipe de CryptoSimple s'occupe de tout, vous laissant une visibilité totale sur les investissements sélectionnés pour vous et sur l'état actuel de ces derniers.

De plus, CryptoSimple bénéficie du statut de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) et est donc en totale conformité auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) afin d'offrir ses services.

Le lancement officiel de l'application est prévu pour le mois de juillet, mais vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur la liste d'attente afin de bénéficier des trois premiers mois offerts, une occasion de tester la fiabilité de CryptoSimple en toute simplicité.

Comment fonctionne CryptoSimple ?

Concrètement, la mise en place d'un portefeuille CryptoSimple va se dérouler en 3 étapes : étude de profil pour comprendre votre approche vis-à-vis des risques induits par l'investissement, création d'un portefeuille puis visualisation et prise en main de ce dernier directement via l'application afin d'avoir un œil en temps réel sur vos cryptomonnaies.

Étude de profil et création du portefeuille

À l'heure où nous rédigeons ces lignes, CryptoSimple propose trois portefeuilles différents : « Prudent », « Équilibré » et « Dynamique ».

Comme l'indique leur nom, leurs stratégies respectives sont plutôt explicites.

Le portefeuille Prudent , par exemple, est constitué à 90 % d'investissements comprenant des stablecoins (USDC, DAI...), avec seulement 10 % d'actifs volatils (BTC, ETH, LINK, etc.) ;

Le portefeuille Dynamique , au contraire, sera plutôt axé sur une stratégie de rendement agressive, avec 65 % d'actifs volatils et 35 % d'actifs stables . ;

Le portefeuille Équilibré , enfin, constitue le juste milieu entre les 2 portefeuilles précédents. Il saura vous procurer une stabilité sur le long terme avec des bénéfices réguliers grâce à ses 65 % de stablecoins , tout en vous permettant d'avoir un pied dans la finance décentralisée (DeFi) avec 35 % d'actifs volatils .

Certains termes vous sont étrangers, la DeFi vous paraît trop complexe, ou vous n'avez tout simplement pas le temps de surveiller le cours des différentes cryptomonnaies ?

C'est pour cela que CryptoSimple met à disposition de ses utilisateurs un panel d'experts financiers maîtrisant le marché des cryptomonnaies pour s'occuper de leurs investissements.

Afin d’optimiser votre portefeuille, et surtout, afin que celui-ci vous corresponde totalement, CryptoSimple fourni toute une série de questions afin de mieux cerner votre profil d’investisseur et ainsi vous proposer le type de portefeuille le plus adapté.

Et votre stratégie de portefeuille n’est pas gravée dans le marbre, il est possible à n’importe quel moment de reprendre le questionnaire afin de réévaluer votre approche de l’investissement, tant pour adopter une stratégie plus sécurisée que plus agressive.

Toujours dans une optique de limiter les manipulations, il est possible de relier directement son compte bancaire à CryptoSimple, et ce bien sûr, de façon totalement sécurisée. Sinon, il est également possible d’approvisionner son compte via virement SEPA, et le paiement directement par carte bancaire sera bientôt implémenté sur la plateforme.

Notez que peu importe le portefeuille vers lequel vous décidez de vous orienter, vos investissements seront toujours sécurisés, et ce notamment grâce aux stablecoins. Un point fort appréciable, dans un contexte d'inflation et d'incertitude croissante.

Gestion du portefeuille

Une fois votre portefeuille mis en place, vous saurez précisément où sont investis vos cryptomonnaies et de quelle manière. Les professionnels de CryptoSimple feront fructifier vos investissements à travers un large spectre de la DeFi, via du Yield Farming, des pools de liquidité et d'autres choses encore.

Le marché des cryptomonnaies étant intrinsèquement volatil et changeant, que ce soit via les mouvements de marché ou par les nouveautés qui arrivent chaque jour dans l'écosystème de la blockchain, vos investissements sont optimisés de façon journalière.

Grâce à l'application CryptoSimple, vous pouvez suivre en temps réel les mouvements de vos cryptomonnaies, le montant des intérêts qu'elles vont générer hypothétiquement (APY) et quelle part d'allocation représente chacune d'entre elles.

De plus, vous pouvez les retirer quand vous le souhaitez, vos fonds ne sont jamais verrouillés.

Notez que CryptoSimple fonctionne en toute indépendance, il n'est donc pas nécessaire de posséder un portefeuille de cryptomonnaies comme MetaMask : il suffit de vous inscrire et de relier votre compte bancaire.

Quelles sont les différentes offres de CryptoSimple ?

CryptoSimple propose 3 formules de tarification, qui dépendent entièrement du montant que vous souhaitez investir.

La formule de base, « Onyx », est attribuée par défaut si vous déposez de 0 à 10 000 € (notez qu'il n'y a pas de montant minimum). Cela comprend notamment des intérêts composés, un portefeuille personnalisé, un rééquilibrage automatique, des conseils d'investissement, et surtout, aucuns frais de transaction. Frais mensuels : 0,15 %.

La formule suivante, « Or », pour les dépôts de 10 000 € à 50 000 €, comprend les caractéristiques précédentes et ajoute la possibilité de posséder plusieurs portefeuilles, d'avoir accès à un planning en fonction des objectifs établis au préalable, et comprend des frais de gestion réduits, soit 0,13 % de frais mensuels.

Enfin, la formule « Émeraude », si vous déposez plus de 50 000 €, comprend bien sûr les avantages précédents, et vous donne également la possibilité de communiquer avec un conseiller en investissement dédié. Cette formule induit 0,11 % de frais mensuels.

Il s'agit de frais de maintenance mensuels fixes, qui dépendent entièrement de la somme que vous avez décidé d'investir sur CryptoSimple.

Conclusion sur les services de CryptoSimple

Vous l'aurez compris, CryptoSimple constitue une porte d'entrée vers l'investissement dans les cryptomonnaies pour tout le monde. Si vous êtes un habitué de la DeFi et que vous maîtrisez plutôt bien l'ensemble de l'écosystème de la blockchain, CryptoSimple vous permettra tout de même d'introduire vos proches au monde des cryptomonnaies.

De plus, le site propose un blog qui permet à la fois d'être au courant des nouveautés et des futures implémentations, mais également de découvrir le monde des cryptomonnaies via des guides, des études globales relatives par exemple aux enjeux juridiques de la finance décentralisée, ou encore des articles détaillés sur le fonctionnement du monde de la blockchain.

Si vous êtes manuel et que vous préférez vous-même effectuer vos transactions, interagir avec les protocoles DeFi et prendre des risques, alors investir dans CryptoSimple à travers le portefeuille Prudent pourrait être un choix judicieux.

De cette façon, vous pourrez vous constituer un capital sur la base du Dollar Cost Averaging (DCA), vous permettant ainsi de voir vos investissements en cryptomonnaies continuer de fructifier sur le long terme indépendamment des mouvements de marché.

Bien que CryptoSimple soit un acteur de la CeFi, et qu'à ce titre l'application se charge de faire fructifier les investissements de ses clients, ces derniers apprécieront réellement le fait de pouvoir avoir un œil continu sur l'évolution et la situation de leurs finances, la transparence est totale.

Une transparence accrue grâce à son statut PSAN, et une sécurité optimisée grâce au standard MPC fourni par Fireblocks, un cryptage total de vos données, ainsi qu’une surveillance en temps réel de l’ensemble des infrastructures de CryptoSimple.

Gardez toutefois en mémoire que les performances passées d’un portefeuille ne peuvent assurer ses performances futures.

