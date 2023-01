CryptoSimple lève 1 million d'euros pour faciliter l'accès aux cryptomonnaies

La startup française CryptoSimple, qui propose des portefeuilles d'investissement en cryptomonnaies simplifiés et personnalisés, vient de lever 1 million d'euros pour continuer à développer son activité. L'occasion de faire le point sur les différents services qu'elle propose et sur l'intérêt d'un portefeuille personnalisé.

CryptoSimple lève 1 million d'euros pour développer son activité

CryptoSimple, une startup française qui propose des portefeuilles de cryptomonnaies personnalisés et diversifiés afin de faciliter l'accès à ces dernières auprès du grand public, vient de lever 1 million d'euros.

Le tour de table a vu participer SIG, Morning Star Ventures et Taureon, des fonds d'investissement spécialisés dans l'écosystème de la blockchain. Ces fonds permettront à CryptoSimple de continuer à développer son activité, à savoir la démocratisation des cryptomonnaies.

Avec à sa tête François-Julien Alcaraz, Victor Metzger et Axel Gillino, CryptoSimple est née d'un constat simple : de nombreuses personnes souhaiteraient investir dans les cryptomonnaies, mais ne savent pas par où commencer.

Un constat peu surprenant, le marché des cryptomonnaies étant encore relativement flou et très vaste quant aux innombrables possibilités qu'il abrite. C'est pour cela que CryptoSimple a vu le jour au début de l'année 2021, devenant de fait le premier conseiller financier numérique facile à utiliser, transparent et orienté vers les cryptomonnaies, permettant à n'importe qui d'aborder sereinement cet écosystème.

Au-delà de l'investissement à proprement parler, CryptoSimple fournit de nombreux outils pour apprendre à mieux connaitre la blockchain et les cryptomonnaies notamment via une documentation claire, concise, et surtout, accessible aux débutants.

Comment fonctionne CryptoSimple ?

Dans le marché des cryptomonnaies, la clé d'un investissement raisonné, c'est l'investissement régulier. Autrement appelée Dollar Cost Averaging (DCA), cette stratégie consiste à générer des rendements à long terme afin de lisser la volatilité à court ou moyen terme des cryptomonnaies. Voici comment Victor Metzger, co-fondateur et directeur marketing de CryptoSimple, résume le DCA :

« Investir de façon échelonnée est une stratégie à long terme qui consiste à investir régulièrement dans un actif quel que soit son prix. Par exemple, investir 100 euros dans la crypto toutes les 2 semaines pendant un an au lieu de 2 600 euros d'un coup. »

C'est précisément sur cette stratégie que les rendements de CryptoSimple sont axés. De plus, l'expérience de la plateforme est entièrement personnalisée : afin de vous proposer un portefeuille d'investissement en cryptomonnaies qui vous ressemble, CryptoSimple vous soumettra un questionnaire de tolérance au risque afin d'évaluer votre profil d'investisseur au mieux.

Avec ces différentes fonctionnalités, la startup française veut répondre à un objectif simple : que lorsqu'une personne de votre entourage vous demandera comment investir au mieux dans les cryptomonnaies, vous répondiez naturellement CryptoSimple.

De plus, des conseillers sont disponibles pour aiguiller et accompagner les investisseurs à travers leurs parcours chez CryptoSimple, le tout avec une pédagogie qui permet de faire la différence.

Enfin, afin de faciliter encore davantage la vie de ses utilisateurs, CryptoSimple embarque un mécanisme de déclaration facile pour les impôts et la comptabilité, des processus habituellement fastidieux.

Investir dans les crypto-monnaies est risqué

