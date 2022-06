Le président du Salvador se veut rassurant sur le marché baissier actuel

Alors que le Bitcoin (BTC) a fortement corrigé ces dernières semaines pour passer sous la barre des 20 000 $ pour la première fois en 18 mois, le président du Salvador, Nayib Bukele, est très critiqué pour avoir investi massivement dans le marché hautement spéculatif des cryptomonnaies.

Aujourd'hui, le portefeuille Bitcoin du pays subit une perte de plusieurs millions de dollars, ce qui l'amène proche d'un défaut de paiement. Mais le président du pays, toujours très « crypto-friendly » se veut rassurant à propos des préoccupations croissantes des investisseurs sur l'avenir du Bitcoin.

Alors que les tensions et les craintes augmentent dans un contexte de chute des prix, Nayib Bukele a décidé de donner des conseils à travers un tweet aux investisseurs en Bitcoin qui pourraient être préoccupés par la prolongation du marché baissier :

I see that some people are worried or anxious about the #Bitcoin market price.

My advice: stop looking at the graph and enjoy life. If you invested in #BTC your investment is safe and its value will immensely grow after the bear market.

Patience is the key.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 19, 2022