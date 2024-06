Le président salvadorien pro-Bitcoin, Nayib Bukele, a été investi pour son second mandat

À l'apogée de sa popularité, avec tous les organes du pouvoir dans ses mains et après des élections triomphalement remportées en février, Nayib Bukele a entamé samedi son second mandat présidentiel au Salvador. Fort de cette popularité, il compte poursuivre son programme audacieux centré sur l’adoption de Bitcoin pour revitaliser l’économie nationale.

Nayib Bukele : l’histoire d’un dictateur cool et d’un leader populaire

À 42 ans, Nayib Bukele a entamé ce samedi 1er juin, son second mandat présidentiel. Il a ainsi reçu l’écharpe présidentielle des mains du chef du Parlement, Ernesto Castro.

"El #PlanControlTerritorial, la #GuerraContraPandillas y el Régimen de Excepción funcionaron porque el pueblo confió en nosotros. No solo confiaron al darnos el voto en las elecciones. Hicieron algo mucho más importante que eso: defendieron a capa y espada cada una de las… pic.twitter.com/bEgjeIRDlW — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) June 1, 2024

La cérémonie d’inauguration s’est tenue au Palais National de San Salvador, en présence de plusieurs hauts dignitaires étrangers. Effectivement, étaient présents le président argentin Javier Milei, le fils de l’ancien président des États-Unis Donald Trump Junior, ainsi que le roi Felipe d’Espagne ; sans oublier les présidents d’Équateur, du Honduras, du Costa Rica et du Paraguay.

👉 Qu'est-ce que le Bitcoin (BTC) ? Tout savoir sur la 1ère cryptomonnaie au monde

Des milliers de partisans étaient présents sur la place devant le palais afin d’apporter leur soutien à leur bienfaiteur. Effectivement, l'administration de Nayib Bukele a considérablement réduit la violence dans le pays en luttant vigoureusement contre les gangs criminels, ce qui a très largement renforcé sa cote de popularité.

Sous l'étiquette de « dictateur cool » qu'il s'est lui-même attribué, Nayib Bukele jouit d'une admiration généralisée dans toute l'Amérique latine, ce qui en fait l'un des leaders les plus populaires de la région.

20 € offerts lors de votre inscription sur Bitvavo

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Le Salvador face à des défis économiques et sécuritaires de taille

Malgré le scepticisme des trois quarts des Salvadoriens à cet égard, en septembre 2021, le Salvador est devenu le premier pays au monde à accorder au Bitcoin le statut de monnaie légale.

Bien qu’il ait recueilli le soutien des citoyens pour ses efforts dans la lutte contre la criminalité faisant ainsi du Salvador l’un des pays les plus sûr du monde, il lui reste encore beaucoup de travail à effectuer sur le plan économique.

👉 Sur le même sujet – Le Salvador intensifie ses efforts pour stimuler l'adoption du Bitcoin : Quelles sont ses dernières initiatives ?

Le Salvador est confronté à un défi économique majeur : les fondements de son économie sont faibles. L’année dernière, le pays a utilisé un certain nombre d’outils pour minimiser et masquer ses difficultés économiques mais les difficultés sont bien réelles. Malgré une inflation faible, des marchés liquides et des flux de transferts à l’étrangers importants, le coût du panier de base a augmenté de 30 % pour les Salvadoriens.

Il est aujourd’hui compliqué d’estimer les répercussions de la stratégie économique du Salvador, depuis que l’administration Bukele est arrivée au pouvoir, le gouvernement s’est montré fermé quant à la divulgation des renseignements financiers publics. Refusant les consultations du FMI en mars 2023 et malgré la fermeture du Bureau Général de la Statistique et du Recensement, le Salvador contrôle l’intégralité des informations diffusées.

En ce qui concerne l'année 2024, les économistes prévoient une nouvelle année de croissance lente avec le risque de voir une décélération des flux d’Investissements Directs à l’Étranger (IDE) et le fardeau de la dette économique qui s’alourdit.

Mais le pari visionnaire du président sur Bitcoin est une politique d’assurance sûre sur le long terme. Que ce soit au niveau technique avec Bitcoin ou au niveau humain avec Nayib Bukele, la preuve de travail est une variable constante.

Sources : Reuters ; situation économique

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.