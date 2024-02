Salvador : Nayib Bukele confirme que le pays ne vendra pas ses bitcoins (BTC)

Nayib Bukele a été fraîchement réélu il y a 3 semaines en tant que président du Salvador. À l’origine de l’adoption du Bitcoin (BTC) en tant que monnaie légale dans le pays, il s’est toujours distingué par son positionnement pro-cryptomonnaies.

Critiqué à l’international et par certains opposants domestiques, le président du Salvador a défendu ses choix. Il s’est félicité de l’investissement du pays dans le Bitcoin, expliquant qu’il pourrait faire un profit très important s’il décidait de vendre :

When #Bitcoin’s market price was low, they wrote literally thousands of articles about our supposed losses.

Now that #Bitcoin’s market price is way up, if we were to sell, we would make a profit of over 40% (just from the market purchases), and our main source of BTC is now our…

— Nayib Bukele (@nayibbukele) February 28, 2024