Au Salvador, le portefeuille Bitcoin (BTC) du gouvernement peinerait à séduire

Souvenez-vous : en fin d’année dernière, alors que l’adoption du Bitcoin (BTC) par le Salvador faisait les gros titres, le gouvernement se targuait d’avoir réussi à attirer une vague de nouveaux utilisateurs. Cela grâce à un portefeuille créé au niveau national : le Chivo. Selon le président Nayib Bukele, un tiers des Salvadoriens utilisaient ainsi le wallet de manière active, seulement trois semaines après son lancement :

2.1 million Salvadorans are ACTIVELY USING @chivowallet (not downloads).

Chivo is not a bank, but in less than 3 weeks, it now has more users than any bank in El Salvador and is moving fast to have more users that ALL BANKS IN EL SALVADOR combined.

This is wild!#Bitcoin🇸🇻

— Nayib Bukele (@nayibbukele) September 25, 2021