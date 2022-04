Quels sont les pays ayant réalisé le plus de gains en cryptomonnaies en 2021 ?

Les pays ayant réalisé le plus de gains en cryptomonnaies

Chainalysis précise que la méthodologie utilisée n’est pas sans faille, mais qu’il s’agit d’un bon moyen d’avoir une vision globale des gains en cryptomonnaies par pays. On note tout d’abord que l’année 2021 a été majoritairement positive pour les investisseurs : à l’échelle mondiale, ils ont gagné 162.7 milliards de dollars. C’est une progression nette par rapport à l’année 2020, où ils n’avaient dégagé « que » 32.5 milliards de dollars.

Si l’on se penche sur la répartition par pays, on voit par ailleurs que ce sont les investisseurs des États-Unis qui ont dégagé le plus de gains :

Figure 1 : répartition des gains dégagés par pays

Ils sont rejoints dans le trio de tête par le Royaume-Uni, ainsi que l’Allemagne. La France arrive en huitième position, avec des gains estimés à plus de 4 milliards de dollars.

Une certaine hétérogénéité

Chainalysis pointe du doigt que si le haut du classement fait figurer des économies majeures, d’autres briguent cependant une place enviable :

« Tout comme l’année dernière, on voit beaucoup de pays dont la performance des investissements collectifs en cryptomonnaies semble surpasser les mesures traditionnelles de prospérité économique. »

Traduction : des pays comme la Turquie, le Vietnam ou encore la République tchèque affichent des PIB comparativement réduits, mais leurs gains en cryptomonnaies les font figurer en haut du classement. On note par exemple que les investisseurs de Turquie ont dégagé plus de gains en 2021 que les Français.

Un changement de taille vient de la Chine, quatrième au classement. Le pays a créé un tremblement de terre en 2021 en interdisant le minage de cryptomonnaies sur son territoire. Et on en voit les effets sur l’investissement, selon Chainalysis. Les gains des investisseurs en cryptomonnaies n’ont en effet augmenté « que » de 194% depuis 2020, contre 476% pour les États-Unis, 431% pour le Royaume-Uni et 423% pour l’Allemagne.

Quelles cryptomonnaies ont offert le plus de gains pour les investisseurs ?

Autre changement cette année : les gains en Ether (ETH) ont pour la première fois surpassé ceux en Bitcoin (BTC). Les investisseurs ont en effet dégagé 76.3 milliards de dollars grâce à Ethereum, contre 74.7 milliards chez le voisin Bitcoin. La raison est à aller chercher du côté de la finance décentralisée, selon Chainalysis :

« Nous pensons que cela reflète la demande croissante pour Ethereum, grâce à la percée de la DeFi en 2021, la plupart des protocoles DeFi étant construits sur la blockchain Ethereum. »

Figure 2 : répartition des gains par cryptomonnaie

Il existe cependant quelques exceptions… Dont le Japon. Le pays montre une franche préférence pour le BTC, qui a permis à ses investisseurs de dégager près de 4 milliards de dollars, contre 790 millions de dollars pour l’ETH.

Le rapport conclut en expliquant que ces données montrent des signes de solidification continue du secteur :

« Les données montrent non seulement que les prix des crypto-actifs sont en train de croître, mais elles indiquent aussi que la cryptomonnaie reste une source d’opportunité économique pour les utilisateurs des marchés émergents. »

Source : Chainalysis

