Akt.io, la plateforme d'épargne nouvelle génération qui révolutionne les paiements

Cet article est écrit en partenariat avec Akt.io (en savoir plus)

Akt.io ou l'investissement 2.0

Fondée en 2017, la fintech Akt.io veut redistribuer les cartes de l'investissement traditionnel avec de nombreux outils révolutionnaires.

La plateforme Akt.io, lancée par 4 amis, est issue de la branche irlandaise du groupe Automata. Gaël Itier, le PDG de l'entreprise, baigne dans le milieu de la finance depuis ses études, étant diplômé de l'École Polytechnique de Nice.

Tout au long de sa carrière, il a étudié de près les algorithmes de trading à haute fréquence, ce qui lui a d'ailleurs valu le prix BFM TV « Les Talents du trading » en octobre 2014.

Akt.io est née du fruit de la collaboration entre Gaël Itier et Julien Halimi, actuel chef de produit, Jean-Yves Guillou, directeur des investissements, ainsi que Stéphane Perrin, directeur général adjoint.

La plateforme est centrée sur un objectif : offrir une meilleure façon de faire fructifier son patrimoine en mettant l'accent sur l'expérience utilisateur.

Les services offerts par Akt.io à l’heure de l’écriture de ces lignes sont nombreux :

Euro blockchain vault rémunéré quotidiennement ;

Achat et échange de plus de 100 cryptomonnaies ;

Carte physique pour utiliser l'argent généré par vos investissements ;

Carte virtuelle ;

Création d'un IBAN européen pour effectuer des virements ;

Investissement automatisé avec WealthBot ;

Bridge entre monnaies fiat et cryptomonnaies via un algorithme exclusif.

Déjà présente aux 4 coins de l'Europe, notamment dans la « Silicon Valley française » qu'est Sophia Antipolis, Akt.io prévoit également d'ouvrir des bureaux à Dubaï dans une logique d'expansion à l'international.

Au mois de mars 2022, Akt.io a finalisé sa levée de 27 millions de dollars dans le cadre d'une Initial Coin Offering (ICO) pour son token AKTIO.

Ces fonds seront utilisés afin de permettre à Akt.io de continuer à bousculer les codes de la finance traditionnelle via des moyens innovants comme l'intelligence artificielle, tout en gardant une ligne directrice orientée vers l'accessibilité.

En pleine expansion, Akt.io agrandit perpétuellement son équipe, s'entourant d'ingénieurs, de chercheurs et d'anciens traders afin de synthétiser l'ensemble de ses pôles dans un produit fini.

Tour d'horizon des produits d'Akt.io

En vous inscrivant sur Akt.io via notre lien ci-dessous, vous recevrez un bonus de 1 à 200 € sous la forme de tokens AKTIO après avoir tradé au moins 50 € sur la plateforme.

Découvrir Akt.io Gagnez un ticket bonus de 1 à 200 € 🔥 Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Nous l'énoncions précédemment, Akt.io propose un large panel d'outils pour gérer son argent et le faire évoluer. Voyons ce qui fait de Akt.io un modèle disruptif de ses concurrents.

Faire fructifier son argent avec Akt.io

Dans un premier temps, nous allons explorer la première exclusivité à venir d'Akt.io, les « Euro blockchains vaults ».

Grâce à cet outil tout à fait singulier, la fintech souhaite ici révolutionner l'épargne en reliant des coffres en euro à la blockchain avec des intérêts crédités quotidiennement. Concrètement, ces « coffres-forts » permettent dé générer jusqu'à 10% de rendement annuels.

Mais ce n'est pas tout, ces coffres-forts pourront être partagés. Autrement dit, ces derniers vous offrent la possibilité de planifier des projets avec des amis, votre conjoint(e), ou avec n'importe qui, tout ça depuis une seule et même application.

Et en plus, les retraits depuis ces Euro vaults seront possibles à n'importe quel moment et totalement gratuits : il n'y a aucuns frais appliqués.

Un tas d'autres projets permettant de faire évoluer ses investissements sont dans les cartons de Akt.io, et sortiront très prochainement.

Cryptomonnaies et finance décentralisée (DeFi)

Akt.io intègre directement plus de 100 cryptomonnaies, achetables en quelques secondes depuis son application mobile.

Vous pourrez y retrouver les principales cryptomonnaies comme le Bitcoin (BTC), l'Ether (ETH) ou le BNB, mais également les stablecoins comme l'USDC ou l'USDT, ainsi que celles associées au monde de la finance décentralisée (DeFi) comme SUSHI, CAKE ou AAVE et enfin d'autres cryptomonnaies relatives aux tokens non fongibles (NFTs).

Interface dédiée aux cryptomonnaies sur l'application mobile Akt.io

Pour acheter une cryptomonnaie sur l’application Akt, il suffit d'appuyer dessus, puis de presser le bouton « Buy ».

Une fenêtre va s'afficher avec les frais de transaction et la quantité de cryptomonnaies de votre choix, que vous recevrez ensuite en quelques instants. Vous pouvez acheter des cryptomonnaies aussi bien en euro qu'avec n'importe quelle cryptomonnaie en votre possession.

Une fois cette opération terminée, les cryptomonnaies sont ensuite visibles directement depuis l'écran d'accueil de l'application.

WealthHub, l’outil propriétaire d’Akt.io pour les transactions

Pour exécuter toutes les transactions de sa plateforme, l’équipe d’Akt.io a créé WealthHub.

Il s’agit d’une technologie capable d'échanger des fonds entre les monnaies fiduciaires, les cryptomonnaies et un large éventail d'instruments financiers traditionnels tels que les actions fractionnées, le tout de manière directe et instantanée.

Les algorithmes de WealthHub agrègent les données des carnets d'ordres de chacun des fournisseurs connectés à Akt.io.

L'outil analyse ensuite toutes les routes possibles entre les deux actifs demandés, en tenant compte des frais, de la liquidité et de la vitesse d'exécution, afin de sélectionner l'option la plus intéressante pour l'utilisateur.

Le token utilitaire AKTIO

Suite à son ICO du mois de mars 2022, Akt.io a révélé les nombreux avantages offerts par son token AKTIO, ce qui comprendra notamment :

Paiements sans friction ;

25 % de réduction sur les frais de transaction ;

Réduction importante des frais lors de l'utilisation des bridges pour les cryptomonnaies ;

Suivi en toute transparence de l'ensemble des transactions utilisant le token AKTIO ;

Augmentation de la rapidité des transactions.

Les futurs projets d'Akt.io

En plus des produits cités précédemment, Akt.io souhaite implémenter dans un futur proche de nombreuses fonctionnalités :

Des cartes physiques et virtuelles permettant de payer avec tous ses actifs (par exemple payer avec ses intérêts générés par les vaults ;

Le staking du token AKTIO pour ajouter une couche supplémentaire de revenus passifs ;

Un outil qui investit automatiquement dans les cryptomonnaies à la place des utilisateurs : le WealthBot ;

Les virements SEPA et SWIFT instantanés et les virements récurrents ;

L’ajout d’une trentaine de monnaies fiat à l’application ;

Les actions des États-Unis et de l'Europe.

Concernant les options d'investissement, Akt.io prévoit de pouvoir recevoir les cryptomonnaies provenant d'exchanges externes, le trading d'actions en Europe et aux États-Unis, ou encore, un outil que beaucoup apprécieront, une gestion de déclaration fiscale automatisée de vos plus-values en cryptomonnaies.

Les différents statuts proposés par Akt.io

Akt.io proposera trois statuts différents pour ses membres, celui de « Freedom », celui de « World » et enfin, celui d'« Elite ».

Les avantages relatifs à chaque statut sont les suivants :

Freedom (gratuit) : accès à une centaine de cryptomonnaies, jusqu'à 10 % d’intérêts annuels sur les « Euro Vaults » avec des versements quotidiens, ainsi qu'un IBAN personnel et la possibilité d'effectuer des virements SEPA ; (gratuit) : accès à une centaine de cryptomonnaies, jusqu'à 10 % d’intérêts annuels sur les « Euro Vaults » avec des versements quotidiens, ainsi qu'un IBAN personnel et la possibilité d'effectuer des virements SEPA ;

World : accès au « WealthBot », déblocage de la « Metal WealthCard » permettant d'utiliser l'euro et les cryptomonnaies pour les transactions du quotidien, ainsi que des avantages exclusifs (assurances, lounges d'aéroports, etc.) ; : accès au «», déblocage de la «» permettant d'utiliser l'euro et les cryptomonnaies pour les transactions du quotidien, ainsi que des avantages exclusifs (assurances, lounges d'aéroports, etc.) ;

Elite : service personnalisé du WealthBot et la possibilité de l'utiliser pour les cryptomonnaies, conseiller personnel en matière de patrimoine et avocat fiscaliste à disposition, déblocage de la carte « Gold & Diamond WealthCard », invitation à des événements exclusifs et services de conciergerie.

Mise en place du WealthBot

Parmi ces nombreux outils, nous retrouvons également le WealthBot brièvement énoncé plus tôt, qui constitue en réalité l'un des piliers d'Akt.io de par sa singularité.

Fruit de nombreuses années de travail, le WealthBot est un outil structuré par divers algorithmes prenant en compte les données de marché, divers indicateurs de tendance, de volatilité et de modèles de marché afin d'automatiser vos investissements.

« En d'autres termes, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles même sur des marchés volatils comme aujourd'hui. Si le marché s'effondre pendant la nuit, le WealthBot aura limité la casse en coupant ou réaffectant votre capital pour limiter vos pertes. »

Le WealthBot saura satisfaire à la fois les traders novices et les traders expérimentés. Grâce à cet auxiliaire développé par Akt.io, l'automatisation de positions n'a jamais été aussi simple.

Prenant également en compte votre appétence pour le risque, cet outil sera disponible exclusivement sur le marché des cryptomonnaies dans un premier temps, puis devrait être à l'avenir déployé à une échelle plus large.

De plus, il est totalement personnalisable, vous pouvez ainsi le configurer à votre guise et fixer vous-mêmes vos limites d'investissement.

Bien sûr, il s'agit d'une fonctionnalité totalement optionnelle, libre à vous de choisir de l'utiliser ou non.

Mise sur le marché de la WealthCard

La WealthCard en ravira plus d'un : cette carte de paiement permettra concrètement de régler vos transactions du quotidien grâce à l'ensemble de vos actifs.

Effectivement, cette carte liera en même temps vos coffres en euro rémunérés, vos actions, les bénéfices du WealthBot, mais également vos cryptomonnaies.

Grâce à la WealthCard, les cryptomonnaies peuvent enfin devenir un moyen d'échange du quotidien, adieu le compte courant obsolète. Là où Akt.io innove véritablement, c’est qu’un utilisateur a la possibilité de réaliser des paiements avec les intérêts qu’il génère grâce à ses coffres en euro rémunérés, lequel est crédité de manière quotidienne.

Conclusion sur les services d'Akt.io

Grâce à son panel d'outils exclusifs liés aux cryptomonnaies, Akt.io semble bien parti pour être l'un des noms à retenir sur ces prochaines années.

Effectivement, nous sommes à une période où les cryptomonnaies gagnent du terrain à une vitesse fulgurante auprès du grand public. Après une utilisation majoritairement portée sur l’investissement et la spéculation, Akt.io apporte sa pierre à l’édifice pour que les cryptomonnaies gagnent en utilité.

En outre, plus le temps passe et plus nous nous trouvons rapidement à devoir jongler entre comptes en banque, portefeuille numérique, plateformes dédiées à la DeFi, voire même pour certains l'investissement traditionnel, et le tout en devant scruter le marché en permanence.

Akt.io a su prendre conscience de cette problématique à temps : l'application regroupe l'ensemble des moyens nécessaires pour tout gérer en un seul et même endroit.

N'hésitez pas à jeter un œil à la roadmap d'Akt.io, beaucoup de fonctionnalités intéressantes seront disponibles dans le courant de l'année 2022.

Ainsi, bien que Akt.io n'en soit qu'à ses balbutiements, elle a déjà su trouver une partie de son public, sans grande surprise. En témoigne par exemple son token AKTIO, mis sur le marché à un prix initial d'un dollar, qui a vu son cours dépasser le seuil symbolique des 6 dollars tout juste une douzaine de jours après.

Nous apprécierons également la future carte de paiement de Akt.io, qui, moyennant un prix attractif, permet d'utiliser l'euro sous sa forme traditionnelle et les cryptomonnaies pour régler des achats au quotidien.

👉 Pour ne rien louper des futures sorties de Akt.io, suivez-les sur Twitter

Découvrir Akt.io Gagnez un ticket bonus de 1 à 200 € 🔥 Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Réseaux sociaux & liens utiles

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité