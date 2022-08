Ethereum : le dernier testnet avant The Merge passe officiellement en Proof-of-Stake

Après Ropsten et Sepolia, c'est le testnet Goerli qui est enfin passé à la preuve d'enjeu (PoS). Dernière grande ligne droite avant la mise à jour The Merge sur Ethereum (ETH), les développeurs devront encore observer le comportement du réseau durant quelques jours. Si tout se passe bien, The Merge devrait arriver sur le mainnet pour mi-septembre.

Le testnet Goerli désormais en preuve d'enjeu (PoS)

L'équipe de développement d'Ethereum (ETH) a réussi le troisième et dernier test avant la tant attendue mise à jour sur le mainnet.

Cette nuit, vers 3h45 (heure française), le testnet Goerli est officiellement passé de la preuve d'autorité (PoA) à la preuve d'enjeu (PoS) lorsque la Terminal Total Difficulty (TTD), l'unité de mesure des blocs sensée déterminer le début du fork, a dépassé 10 790 000. La transition est considérée comme réussie lorsque le bloc suivant a été produit par un validateur de la Beacon Chain.

Du côté des développeurs, ces derniers ont été amenés à fusionner le code de Goerli avec celui de Prater, l'équivalent de la Beacon Chain pour Ethereum, suite à la mise à jour Bellatrix du 27 juillet sur le testnet. Pour que la transition se déroule avec succès, les validateurs des 2 réseaux ont dû effectuer la mise à jour de leur client respectif en tandem.

Selon un des développeurs, la mise à jour de Goerli pourra être considérée comme vraiment réussie d'ici ce soir ou demain, le temps de vérifier qu'aucun problème majeur n'apparaisse. Si tout se déroule dans de bonnes conditions, The Merge devrait voir le jour sur Ethereum durant le mois de septembre, selon le dernier calendrier en date.

Une mise à jour d'Ethereum attendue

Le réseau Goerli est le dernier testnet à effectuer la mise à jour du Merge, dans les pas de Ropsten et Sepolia, lesquels ont effectué leur transition avec succès respectivement en juin et en juillet.

The Merge est considérée comme la mise à jour la plus importante de l'histoire d'Ethereum depuis sa création en 2015, et apporte un réel changement de paradigme puisque le minage d'Ether ne sera désormais plus possible - du moins sur le réseau officiel - et sera remplacé par un système de validateurs, ce qui devrait réduire l'empreinte écologique de la deuxième plus grande blockchain de l'ordre de 99 % et augmenter sa scalabilité.

Depuis l'annonce du calendrier à la mi-juillet, l'Ether observe une tendance haussière, et cette dernière s'est encore accentuée avec la mise à jour de Goerli. Le cours de l'ETH est ainsi passé d'environ 1 700 dollars à plus de 1 900 en moins de 24h.

Cours de l'Ether

La prochaine grande mise à jour d'Ethereum, attendue pour 2023, concerne le sharding et devrait considérablement réduire les frais de transaction du réseau et faciliter l'accès au rôle de validateur.

Quoi qu'il en soit, le probable succès de la mise à jour du Merge pourrait bel et bien redonner un peu d'oxygène au marché des cryptomonnaies dans son ensemble.

Source : Paire ETH/USD depuis TradingView

