Circle ne soutiendra que la version PoS d'Ethereum (ETH) une fois The Merge effectuée

Après Chainlink, c'est le géant Circle qui annonce qu'il ne soutiendra pas le fork post-Merge d'Ethereum (ETH). La société émettrice du stablecoin USDC annonce qu'elle met d'ores et déjà tous les moyens en œuvre afin d'accompagner Ethereum dans sa prochaine mise à jour tant attendue.

Circle ne cautionne pas le fork d'Ethereum

Circle, la société émettrice du stablecoin USDC, s'est exprimé à propos de la mise à jour The Merge afin de clarifier sa position à travers un communiqué sur son site internet.

Sa décision est sans appel : elle soutiendra pleinement Ethereum dans sa mise à jour, et ses motivations sont nombreuses. Circle explique dans son billet que l'USDC est le stablecoin le plus capitalisé de cette blockchain avec 47 milliards de dollars d'actifs et qu'il constitue, à ce titre, une composante essentielle de l'écosystème Ethereum et de l'innovation dans la finance décentralisée (DeFi). Nous pouvons ainsi y lire :

« Nous comprenons la responsabilité que nous avons envers l'écosystème Ethereum et les entreprises, les développeurs et les utilisateurs finaux qui dépendent de l'USDC, et nous avons l'intention de faire ce qu'il faut. [...] L'USDC, en tant qu'actif Ethereum, ne peut exister que sous la forme d'une seule version valide, et comme indiqué précédemment, notre seul plan est de soutenir pleinement la chaîne PoS Ethereum mise à niveau. »

Circle précise plus loin qu'elle a fait le nécessaire afin que la transition de la preuve de travail (PoW) à la preuve d'enjeu (PoS) se fasse sans encombre :

« Nous ne prévoyons pas de perturbations des capacités on-chain d'USDC ni de nos services d'émission et de rachat entièrement automatisés. L'environnement de test de Circle est connecté au réseau de test Goerli, et nous surveillerons de près sa fusion avec Prater dans les prochains jours. »

Il s'agit là du deuxième coup dur pour l'EthereumPoW (nom donné au futur fork d'Ethereum), puisque Chainlink, le plus grand réseau d'oracles de la blockchain, a également récemment indiqué qu'il ne soutiendrait pas cette initiative.

👉 Pour tout comprendre : Qu'est-ce qu'un stablecoin ?

L'exchange n°1 au monde - Régulé en France Binance -10% de réduction sur les frais avec le code SVULQ98B 🔥

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Un fork qui peine à séduire

L'initiative du fork d'Ethereum post-Merge a été prise par Chandler Guo, un mineur de cryptomonnaies chinois bien connu du milieu, qui souhaite préserver le consensus de preuve de travail (PoW) afin que les mineurs du réseau puissent continuer de gagner de la cryptomonnaie grâce à leur activité.

L'individu était notamment parmi ceux qui, en 2016, avaient souhaité rester sur le réseau originel d'Ethereum, qui a par la suite pris le nom d'Ethereum Classic (ETC). Toutefois, cette tâche pourrait aujourd'hui s'avérer beaucoup plus compliquée à réaliser étant donné l'immensité du réseau actuel.

L'ETHPoW devra réussir 2 choses pour survivre : bénéficier d'un soutien économique et technique considérable, mais également générer une demande suffisante pour que le minage d'ETHW rapporte à ses mineurs. Pour l'heure, la cagnotte du projet a tout juste récolté 12 000 dollars.

👉 Dans l'actualité : Le protocole DeFi Curve Finance subit une attaque à 570 000 dollars sur le frontend de son site

Rejoignez des experts et une communauté Premium PRO Investissez dans vos connaissances crypto pour le prochain bullrun

Source : Circle

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.