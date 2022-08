Chainlink (LINK) ne prendra pas en charge le fork d'Ethereum (ETH)

Le réseau d'oracles décentralisé Chainlink (LINK) annonce qu'il ne fournira pas son infrastructure pour l'hypothétique version fork d'Ethereum post-Merge. Par conséquent, cette dernière devra s'orienter vers un réseau d'oracles différent si elle veut pouvoir proposer certaines applications de finance décentralisée (DeFi).

Chainlink dit non au fork d'Ethereum

Dans un communiqué, le protocole de réseau d'oracles Chainlink a annoncé qu'il resterait opérationnel après la mise à jour The Merge d'Ethereum (ETH), mais seulement pour la blockchain « officielle ».

Assurant qu'il doit « suivre un processus d'assurance qualité rigoureux », le protocole souhaite pleinement s'aligner sur les décisions de l'Ethereum Foundation et sur celles de la communauté d'Ethereum, très majoritairement favorable à cette mise à jour selon Vitalik Buterin.

S'adressant aux développeurs, Chainlink leur recommande de mettre leurs smart contracts sur pause s'ils ne sont pas sûrs de leur intégration suite au Merge.

« Les dApps fonctionnant sur des versions d'Ethereum bifurquées, y compris les bifurcations PoW, peuvent se comporter de manière inattendue en raison de problèmes au niveau du protocole et de l'application, introduisant un risque accru pour les utilisateurs. Chainlink Labs continuera à surveiller tous les développements entourant la fusion Ethereum afin de garantir le plus haut niveau de fiabilité des services Chainlink. »

En substance, cela veut dire que les applications bâties sur le réseau Ethereum actuel et qui souhaiteront s'orienter vers la future (hypothétique) version fork d'Ethereum devront choisir un nouveau réseau d'oracles. Cette décision n'est pas sans conséquences, Chainlink étant le plus grand réseau d'oracles de l'écosystème Ethereum.

Coup dur pour l'EthereumPoW

Les réseaux d'oracles sont absolument essentiels pour faire fonctionner la finance décentralisée (DeFi) grâce à l'exécution correcte des smart contracts. Ils permettent, en agrégeant des données du monde réel (comme l'heure, la météo, les résultats d'un événement), de déclencher l'exécution immuable d'un smart contract.

Le protocole Chainlink, en ce qui le concerne, possède plus de 1 000 réseaux d'oracles, couvre plus de 1 400 projets et assure la sécurité de plus de 22 milliards de dollars sur la blockchain. Chainlink Data Feeds est son service le plus utilisé, qui permet d'agréger les prix de différents actifs afin d'émettre en temps réel leur valeur aux différents protocoles desservis.

L'inéligibilité de la version fork d'Ethereum par Chainlink pourrait donc coûter cher à ce projet. Pour rappel, The Merge doit faire passer la blockchain Ethereum de la preuve de travail (PoW) à la preuve d'enjeu (PoS), ce qui inclut de facto de mettre fin au minage d'Ether, une nouveauté qui ne plaît pas à tout le monde.

Aussi, certains acteurs de l'écosystème, dont Justin Sun, le fondateur de Tron (TRX), veulent maintenir une version du réseau avec son fonctionnement actuel. Toutefois, le projet peine à séduire et la communauté semble globalement acquise à la cause du Merge et à son lot de nouveautés.

Source : Chainlink

