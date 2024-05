USDC : Le stablecoin de Circle et son siège social s'apprêtent à déménager aux États-Unis

Circle, la société émettrice du stablecoin USDC, annonce son intention de relocaliser son siège social depuis l'Irlande vers les États-Unis. Ce déménagement, annoncé dans un contexte où les autorités américaines adoptent une posture de plus en plus stricte envers les cryptomonnaies, pourrait signaler une stratégie de Circle visant à améliorer son image et ses relations avec le régulateur.

Circle et son stablecoin USDC bientôt de retour aux États-Unis

Un récent article de Bloomberg révèle que Circle, l'entreprise émettrice de l'USDC, le 2e stablecoin du marché des cryptomonnaies avec 32,5 milliards de dollars de capitalisation, envisage de quitter l'Irlande et de transférer son siège social aux États-Unis.

Selon un porte-parole de l'entreprise, Circle Internet Financial aurait entamé plus tôt cette semaine les démarches administratives pour une relocalisation en Amérique du Nord, sans toutefois préciser les motifs de cette décision.

Le choix de Circle de retourner aux États-Unis surprend, étant donné l'atmosphère hostile envers les cryptomonnaies mise en place par les régulateurs et les autorités du pays. En effet, face à la politique anti-crypto menée par la Securities and Exchange Commission (SEC) depuis plusieurs mois, de nombreuses entreprises de l'écosystème des cryptomonnaies ont décidé de quitter les États-Unis et cesser de servir les clients américains.

Par ailleurs, les autorités étatsuniennes ont récemment pris pour cible les développeurs des mixeurs de cryptomonnaies Samouraï Wallet et Tornado Cash, le développeur de ce dernier ayant été condamné à plus de 5 ans de prison.

Alors que l'Irlande représente un refuge pour les multinationales les plus importantes au monde, le pays héberge déjà les sièges sociaux de géants tels que Google, Microsoft et Apple, l'une des raisons potentielles ayant poussé Circle à déménager aux États-Unis pourrait être liée aux réformes de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui prévoient d'imposer un taux minimum de 15 % sur les profits des grandes multinationales.

Circle se plie à la régulation pour concurrencer Tether et son stablecoin USDT

Contrairement à Tether, la société émettrice de l'USDT, le 1er stablecoin du marché capitalisé à 110 milliards de dollars et basé dans les Îles Vierges Britanniques, Circle pourrait faire le choix de se déplacer vers les États-Unis afin d'améliorer ses relations avec les institutions réglementaires du pays.

Au mois d'avril 2024, un nouveau projet de régulation des stablecoins a été proposé, visant à imposer une réglementation plus stricte pour les émetteurs de stablecoins adossés au dollar opérant aux États-Unis. Le projet de loi voudrait imposer une réserve équivalente à chaque stablecoin émis, la création de filiales dédiées à l'émission des tokens, et une interdiction explicite des stablecoins algorithmiques.

Cette législation obligerait les entités gérant plus de 10 milliards de dollars à obtenir une autorisation spécifique en tant qu'émetteurs nationaux de stablecoins de paiement auprès du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale (FED).

Si cette loi était adoptée, la création et l'émission de stablecoins adossés au dollar pourraient devenir nettement plus complexes. En déplaçant son siège social aux États-Unis, Circle enverrait un signal fort aux régulateurs, démontrant son engagement à se conformer pleinement aux réglementations et aux impôts du pays.

Source : Bloomberg

