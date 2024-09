Suisse : la banque BBVA s’associe à Circle pour proposer l’USDC à ses clients

Active dans l’écosystème des cryptomonnaies depuis plusieurs années, la filiale suisse de la banque espagnole BBVA a fait un pas de plus vers la démocratisation, en ajoutant le stablecoin USDC de Circle à son catalogue :

Les clients institutionnels et privés de BBVA en Suisse, ainsi que ceux qui possèdent un compte NewGen, peuvent désormais gérer leurs fonds en USDC sur la même plateforme que celle sur laquelle ils gèrent leurs investissements traditionnels. Ils peuvent échanger, conserver ou convertir automatiquement des USDC en temps quasi réel en euros, en dollars ou dans toute autre devise.

Cela s’ajoute ainsi au catalogue de la banque, qui propose déjà du BTC et de l’ETH à ses clients depuis 2021. Il y a près d’un an, BBVA s’était également associée à Metaco pour déléguer la garde de ses actifs.

Pour l’heure, cette offre ne s’adresse néanmoins qu’à une catégorie bien spécifique de clients, comme le suggère Philippe Meyer, responsable des solutions numériques et blockchain de BBVA en Suisse :

Nous souhaitons offrir à nos clients privés un accès simple aux produits tokenisés qui les intéressent le plus et auxquels ils n’ont pas accès via les institutions financières traditionnelles. Parallèlement, nos clients institutionnels ont besoin que nous leur proposions des options pour garantir les actifs qu’ils gèrent.