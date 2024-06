FLOKI : le fonds DWF Labs achète 12 millions de dollars de tokens – Pourquoi ?

Le fonds d’investissement DWF Labs est un soutien historique du memecoin Floki, avec qui il a signé un partenariat en mai 2023. Il avait notamment déjà acheté 10 millions de dollars de FLOKI il y a quelques mois. Ce nouvel achat est cependant plus conséquent : 12 millions de dollars de tokens FLOKI. Comme l’explique un communiqué, une partie de ces jetons seront acquis sur le marché, et d’autres proviendront directement du Trésor du projet.

« Cet achat stratégique vise à renforcer la place de Floki dans l’industrie, en particulier pour une année qui devrait être une des plus cruciales pour Floki, grâce à la sortie de plusieurs produits clés. »

Floki s’est en effet doté d’un jeu metaverse : Valhalla, qui sortira sur le mainnet en 2024. Le memecoin proposera aussi un service de noms de domaines décentralisés, ainsi qu’un bot de trading.

Depuis la percée du Dogecoin, les memecoins semblent avoir tendance à vouloir développer des écosystèmes, au lieu d’être de simples cryptomonnaies humoristiques. Le positionnement de Floki s’inscrit donc dans cette tendance, et le communiqué des équipes est particulièrement ambitieux :

« Floki souhaite être la cryptomonnaie la plus connue et la plus utilisée au monde. »