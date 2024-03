+371% pour le PEPE, +349% pour le Dogwifhat (WIF)... Les memecoins explosent à la hausse

Les voyants sont au vert dans l’écosystème crypto ces derniers jours. Et parmi les grands gagnants, on trouve les memecoins, qui explosent à la hausse sur la semaine. Zoom sur la progression rapide du Pepe, du Dogwifhat (WIF), ou encore du Floki.

Les memecoins explosent sur fond de bull run

Alors que le Bitcoin (BTC) s’approche ce matin des 64 000 dollars, les altcoins sont à la fête. La semaine passée montre des progressions nettes pour la majorité des cryptomonnaies. Et c’est d’autant plus le cas pour les « memecoins », qui explosent à la hausse ces derniers jours.

Ceux-ci raflent en effet les 6 premières places du classement des cryptomonnaies qui progressent le plus sur les sept derniers jours, d’après les données partagées par CoinGecko :

Les cryptomonnaies qui progressent le plus sur la semaine

Au total, la capitalisation des memecoins atteint ce jour 53,4 milliards de dollars, soit une progression de 17,9 % rien que sur les dernières 24 h. Pour comparaison, la capitalisation totale des cryptomonnaies ne progresse « que » de 2,7 % sur la même période.

Le Pepe (PEPE) en particulier rafle la mise, puisqu’il prend 371 % sur la semaine… Et 73 % rien que sur les dernières 24 h :

Le PEPE explose à la hausse depuis quelques jours

Même topo du côté du Dogwifhat (WIF), qui affiche +349 % sur les sept derniers jours, aux côtés du Floki (+324 %). La hausse se répercute aussi sur les memecoins « historiques » que sont le Shiba Inu (SHIB) et le Dogecoin (DOGE), mais de manière plus mesurée (+178 % et +91 % respectivement).

Comment expliquer cette hausse explosive des memecoins ?

Cela n’a échappé à personne, le marché des cryptomonnaies est entré dans une période d’euphorie. Le BTC approche de son record historique (ATH), à 69 000 dollars, et d’autres cryptomonnaies ont passé des paliers clés. La capitalisation totale des actifs crypto atteint désormais 2 500 milliards de dollars.

Or les memecoins sont historiquement plus volatils que les cryptomonnaies « classiques ». Cela veut dire que leurs variations de prix sont plus importantes. Lors des périodes d’euphories, elles explosent ; lors des périodes de bear market, elles dégringolent. Leur percée ces derniers jours est donc un indicateur du sentiment de marché qui prédomine.

Aujourd’hui, l’index « Feer and greed » indique en effet une « envie extrême » de la part de l’écosystème, qui se répercute par ces hausses journalières élevées que nous avons évoquées. La semaine débute donc avec un grand optimisme. Le Bitcoin atteindra-t-il alors à nouveau son record absolu ? Réponse dans les prochains jours.

Sources : CoinGecko, TradingView

