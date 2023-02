Le TOP 5 des cryptomonnaies les plus performantes de cette semaine

Depuis le début du mois de février, le Bitcoin (BTC) continue son rebond haussier et a même dépassé la barre des 25 000 dollars, propulsant le reste du marché dans le vert. Faisons ensemble un récapitulatif des 5 cryptomonnaies ayant réalisé les plus grosses performances sur cette semaine.

Les 5 cryptos les plus performantes

En ce début d'année 2023, le Bitcoin (BTC) a défié les prévisions en entamant un rebond haussier exceptionnel, sonnant comme un avant goût de bullrun. Partant de 16 500 dollars, le roi des cryptomonnaies s'échange actuellement pour 24 000 dollars et retrouve des niveaux que l'on avait plus revisité depuis 7 mois environ.

En parallèle, de nombreux altcoins ont réalisé des performances remarquables et nous allons les découvrir en tendance. Découvrons ensemble le classement des 5 cryptomonnaies les plus performantes sur cette semaine. À noter que nous ne nous concentrons que sur le top 100 des actifs les plus capitalisés.

Le top 5 des cryptomonnaies les plus performantes de la semaine

5 - Filecoin (FIL)

Avec une performance de 41,5 % en l'espace d'une semaine, le Filecoin (FIL) s'est hissé à la 28ème place du classement des cryptomonnaies les plus capitalisées. Lancé en 2017, Filecoin est un réseau open source de stockage décentralisé, permettant à ses utilisateurs de stocker des fichiers dans le cloud grâce à la technologie blockchain.

En deux mots, Filecoin se veut être le concurrent des géants Google Cloud, Dropbox, ou encore OneDrive. En ajoutant une dimension intéressante : toute personne disposant d'espace de stockage peut le louer sur le réseau Filecoin.

Notez que Filecoin repose sur le protocole InterPlanetary File System (IPFS). Ce protocole permet de stocker et partager des données sur un réseau décentralisé. Extrêmement utilisé dans le Web3, IPFS a été créé par Protocol Labs, également à l'origine de Filecoin.

Découvrez notre présentation complète du réseau Filecoin

4 - Mina Protocol

Du haut de sa performance de 44,2 %, le MINA de Mina Protocol se classe au 4ème rang de ce classement des cryptomonnaies aux meilleurs performances de la semaine. Développée par l'équipe O(1) Labs, Mina est la blockchain se voulant la plus légère au monde : seulement 22 Ko contre plus de 350 Go pour Bitcoin.

Mina développe une solution de type Zk-SNARKs, ou « Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge ». C'est une version améliorée de la technologie de Zero-Knowledge Proof, et plébiscitée par Vitalik Buterin lui-même.

3 - Bitget Token (BGB)

En 3ème position de ce classement et avec une performance de 52,5 %, nous retrouvons le Bitget Token (BGB) de la plateforme d'échange centralisée éponyme. Lancée en 2018, Bitget était initialement positionné sur le marché des produits dérivés avant de proposer un panel d'outils très complet.

Achat et vente de cryptomonnaies, services de staking, programme d'épargne flexible, produits dérivés ou encore un système de copy trading : Bitget propose des fonctionnalités diverses et variées ayant su convaincre plus de 2 millions d'utilisateurs à travers le monde.

Retrouvez notre présentation complète et tutoriel de Bitget

2 - Wemix (WEMIX)

Avec une performance de 78 % en l'espace d'une semaine, le WEMIX de Wemix a réussi à intégrer le top 100 des cryptomonnaies les plus capitalisées. Lancé en 2021 par Wemade, Wemix est un protocole open source compatible avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM) et basé sur un algorithme de type SPoA (Stake-based Proof of Authority).

Plusieurs produits y sont développés, notamment Wemix Play, une plateforme fournissant les infrastructures nécessaires pour le développement de jeux sur la blockchain. L'ambition de Wemix est de supprimer les barrières technologiques à l'entrée pour les développeurs de jeux vidéos en fournissant les outils nécessaires.

1 - Floki Inu (FLOKI)

Finalement, avec une performance de 155,3 %, nous retrouvons le Floki (FLOKI) en 1ère position de ce classement. Cette cryptomonnaies est un énième memecoin - basée sur une blague - et a été créé suite au succès du Dogecoin (DOGE) et du Shiba Inu (SHIB) et en hommage au chien d'Elon Musk, baptisé Floki.

D'ailleurs, sur cette récente hausse, le FLOKI a bien été aidé par le patron de Tesla. Il a en effet publié un tweet dans lequel il mettait en scène son chien en tant que PDG de Twitter avec une mention « Floki », qui n'est pas passée aperçu auprès de la communauté.

Bien que l'équipe de Floki développe tout un semblant d'écosystème sur leur blockchain, avec un Play-To-Earn, une marketplace de NFT et des applications de DeFi, cela reste une cryptomonnaie aux fondamentaux inexistants.

👉 Pour aller plus loin : Qu'est-ce qu'un shitcoin dans le monde crypto ?

