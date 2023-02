Qu'est-ce qu'un shitcoin dans le monde crypto ?

Un shitcoin est une cryptomonnaie sans fondement solide, un escroquerie ou simplement un projet voué à l'échec. Les shitcoins sont souvent utilisés par leurs créateurs pour manipuler le marché et tromper les investisseurs. Quelles sont les caractéristiques communes des shitcoins et comment les identifier pour éviter les pièges ?

C'est quoi un shitcoin ?

Un shitcoin est un terme informel désignant une cryptomonnaie considérée comme peu digne d'intérêt ou de valeur. Les shitcoins peuvent être des projets blockchain sans fondements solides, des escroqueries pures et simples ou des projets voués à l'échec en raison d'un manque d'innovation certain.

Les shitcoins sont souvent créés par des personnes malveillantes pour des raisons purement spéculatives et sont utilisés pour manipuler le marché ou tromper les investisseurs en leur faisant croire qu'ils investissent dans une cryptomonnaie de qualité supérieure.

En parallèle, certains shitcoins sont simplement créés en guise de blague et leurs créateurs n'ont pas nécessairement l'envie d'escroquer les investisseurs potentiels.

Qu'il s'agisse d'une arnaque ou d'une blague, les shitcoins se caractérisent également par des hausses de prix à court terme suivies de baisses brutales causées par des investisseurs qui veulent tirer profit de gains à court terme.

Dans la courte histoire des cryptomonnaies, plusieurs shitcoins sont parvenus à atteindre des sommets en termes de capitalisation boursière, au point même de dépasser certains des projets aux fondamentaux les plus solides. Toutefois, en dépit de performances remarquables, une partie de la communauté désigne encore et toujours ces cryptomonnaies comme des shitcoins.

💡 L'utilisation de ce terme dépend avant tout de l'opinion personnelle de chaque investisseur. Par exemple, un maximaliste Bitcoin, c'est-à-dire un individu qui considère que le Bitcoin est la seule véritable cryptomonnaie légitime, estime que toutes les autres cryptomonnaies sont des shitcoins.

Pourquoi les shitcoins sont-ils aussi populaires ?

Les shitcoins sont de plus en plus populaires ces derniers temps. Ce phénomène est en partie dû à l'augmentation de la demande en cryptomonnaies de manière générale et à la démocratisation de l'accès à l'investissement dans ce marché. De nombreux investisseurs peu expérimentés voient les shitcoins comme une opportunité facile de gagner de l'argent rapidement.

Ce gain de popularité est généralement soutenu par les réseaux sociaux, où des individus peu scrupuleux n'hésitent pas à faire la promotion de cryptomonnaies douteuses auprès d'utilisateurs très peu informés sur le monde des cryptomonnaies et de la finance de manière générale.

De plus, les shitcoins continuent de gagner en popularité, car ils sont souvent très bon marché (comprendre que ce sont des tokens qui s'échangent pour des poussières de centimes). Ainsi, nombreux sont les investisseurs débutants qui espèrent générer des gains importants en très peu de temps, estimant que la marge de progression du token en question est colossale.

En dépit de ces caractéristiques étant perçues comme positives pour certains investisseurs, les shitcoins comportent un risque très élevé de perte de fonds. Il est donc préférable d'investir dans des cryptomonnaies établies et fiables plutôt que de prendre le moindre risque avec des shitcoins peu fiables. Mais alors, comment repérer un shitcoin et éviter d'y investir des fonds ?

Un shitcoin peut être identifié par plusieurs caractéristiques, dont les suivantes :

Si le whitepaper du projet est une copie quasi conforme de celui d'une autre cryptomonnaie connue, ou simplement qu'il n'a pas de whitepaper, cela signifie généralement qu'il s'agit d'un shitcoin ;

Un certain manque d'innovation : de nombreux shitcoins ne proposent aucune caractéristique unique ou innovante, et sont simplement des clones de cryptomonnaies existantes sans véritable objectif ;

Une équipe anonyme et/ou douteuse : l'équipe derrière un shitcoin peut ne pas être transparente, professionnelle ou avoir une quelconque expérience dans le secteur. Même si cela peut être bien perçu par une certaine part des investisseurs, un shitcoin est souvent lancé par une équipe complètement anonyme ;

Aucun cas d'utilisation réel : les shitcoins n'ont souvent pas de réel cas d'utilisation et peuvent ne pas avoir la moindre utilité autre que la spéculation ;

Une très forte volatilité : les shitcoins sont souvent très volatiles, connaissant de grandes variations de prix en peu de temps, ce qui peut en faire un investissement risqué ;

Une faible capitalisation boursière : les shitcoins ont généralement une capitalisation relativement faible, ce qui peut les rendre plus vulnérables aux manipulations du marché ;

Aucune activité de développement : un manque d'activité de développement, comme les commits de code, peut indiquer que le projet est inactif ou a perdu son élan ;

Schéma de Ponzi ou escroquerie : certains shitcoins peuvent être créés dans l'unique but d'enrichir leurs créateurs. Il peut donc s'agit d'un rug pull ou d'une escroquerie.

Attention cependant, la liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Une cryptomonnaie qui répond ou un ou plusieurs de ces critères n'est pas forcément un shitcoin. Cependant, en étant conscient de ces signes d'alerte, vous pouvez éviter d'investir dans un shitcoin et protéger vos fonds.

Il est également important de faire des recherches approfondies sur une cryptomonnaie avant d'investir, en examinant des facteurs tels que sa technologie, son équipe, son taux d'adoption et l'implication de la communauté.

Conclusion sur les shitcoins

Pour beaucoup, les shitcoins sont une réalité préoccupante dans l'industrie des cryptomonnaies, car ils n'aident en rien au développement du secteur. Il est important de faire des vérifications préalables avant de placer de l'argent dans une cryptomonnaie particulière, en se renseignant sur le projet sous-jacent à celle-ci.

Si une cryptomonnaie présente peu ou pas de valeur fondamentale, une petite activité de trading ou une capitalisation très faible, il est fort probable qu'il s'agisse d'un shitcoin. Il est crucial d'éviter ces cryptomonnaies pour minimiser les risques.

