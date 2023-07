Un inconnu transforme 1000 $ en 1,5 million de $ en 24 heures – Coup de génie ou délit d'initié ?

Bien que l'écosystème des cryptomonnaies soit capable de nous offrir des opportunités d'investissement exceptionnelles, les performances comme celle-ci n'arrivent pas tous les jours : +3 millions de % en moins de 24 heures. Baptisé le BALD, ce token a été créé ce samedi 29 juillet et listé sur Base, la blockchain de Coinbase.

En deux mots, Base est une blockchain de layer 2 lancée par Coinbase en février 2023. Elle est basée sur Ethereum (ETH) et exploite l'infrastructure technique offerte par Optimism (OP), une blockchain de type Optimistic Rollup. Depuis son lancement, Base avait peiné à attirer de nouveaux utilisateurs, jusqu'à ce week-end.

Un internaute, du nom de « cheatcoiner.eth », a rapidement fait le buzz sur Twitter. Il annonce l'achat de 1000 dollars de BALD, quelques minutes seulement après son lancement et alors que personne n'a encore connaissance de son existence. Voilà que le lendemain matin, à peine 24 heures plus tard, il a transformé son investissement initial en 1,5 million de dollars.

En l'espace de quelques heures, une vague de nouveaux tokens apparaît sur la blockchain Base. Vraisemblablement, ce sont tous des shitcoins, c'est-à-dire des cryptomonnaies sans fondement et destinées à disparaître rapidement. Ils s'appellent BRIAN (en référence à Brian Armstrong, PDG de Coinbase), PEPE ou encore MOON.

En parallèle, le nombre d'utilisateurs sur Base explose, chacun courant après la prochaine pépite qui leur permettra de devenir millionnaires. Mais qu'en est-il réellement ? Nous avons mené notre enquête et cette histoire ne ressemble pas autant à un coup de génie qu'elle pourrait le laisser croire.

Tout d'abord, penchons-nous sur ce fameux « cheatcoiner.eth ». Malgré un compte Twitter quasiment vierge avant l'annonce de son achat de BALD, cet internaute cumule désormais plus de 25 000 abonnés.

Il profite donc de cette nouvelle communauté pour faire la promotion de la blockchain Base et des nouveaux shitcoins qui apparaissent continuellement : « La blockchain Base va donner naissance à plusieurs millionnaires dans les prochains jours », tweetait-il hier soir.

Par ailleurs, il explique être extrêmement « bullish » sur l'avenir de ces shitcoins et compte ne pas vendre un seul centime de BALD tant que l'actif n'atteint pas les 100 millions de dollars de capitalisation. Pourtant, un compte spécialisé dans l'analyse on-chain n'a pas tardé à repérer les adresses de cet individu, révélant qu'il a bien vendu en profit :

These 4 addresses spent 0.534 $ETH($1K) to buy 50M $BALD (50% of the total supply) within 4 mins of $BALD starting trading.

Then sold 37M $BALD for 554 $ETH($1.04M).

Earned $1M with $1K in 1 day! pic.twitter.com/gXIDRjbhic

— Lookonchain (@lookonchain) July 30, 2023