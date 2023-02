Coinbase dévoile « Base », son propre layer 2 pour la blockchain Ethereum (ETH)

Voilà une énorme annonce : l'exchange de Cryptomonnaies américain Coinbase, l'un des plus importants au monde en termes de volume échangé, vient de dévoiler « Base », son propre layer 2 basé sur la blockchain Ethereum (ETH).

Les layer 2 sont des solutions de scalabilité visant à résoudre les problèmes inhérents aux blockchains sur lesquelles ils reposent. Dans le cas présent, Base profitera de la sécurité du réseau Ethereum tout en améliorant significativement ses capacités techniques et ses frais de transaction. Pour en savoir plus, lisez notre page explicative de ce que sont les layer 2.

Selon le communiqué, Coinbase espère embarquer 1 milliard d'utilisateurs sur ce nouveau réseau, qui, selon ses mots, offre un moyen « sécurisé, peu coûteux et convivial pour les développeurs de créer des applications décentralisées on-chain ». Ce dernier a été construit grâce à l'infrastructure technique offerte par OP Stack, le code source du layer 2 Optimism (OP).

0/ 🔵 Hello world.

Meet Base, an Ethereum L2 that offers a secure, low-cost, developer-friendly way for anyone, anywhere, to build decentralized apps.

Our goal with Base is to make onchain the next online and onboard 1B+ users into the cryptoeconomy.https://t.co/Znuu3o3pJw

— Base (@BuildOnBase) February 23, 2023