Google Cloud devient un validateur de Tezos (XTZ)

L’arrivée de Google Cloud en tant que validateur a été annoncée par Tezos hier. Le partenariat servira à « accélérer le développement d’applications Web3 » sur cette blockchain. Par ailleurs, les clients de Google Cloud seront accompagnés pour déployer des nœuds sur Tezos :

« Grâce à cette collaboration, les entreprises et les développeurs peuvent facilement héberger et déployer des nœuds RPC pour les applications Web3, en tirant parti à la fois de la force de la blockchain Tezos, et de l’ampleur et la résilience de l’infrastructure de Google Cloud. »