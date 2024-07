Où et comment dépenser du Bitcoin (BTC) en 2024 ?

Dépenser du Bitcoin (BTC) est aussi simple que de réaliser une commande en ligne. Un nombre croissant de magasins accepte désormais la crypto BTC comme moyen de paiement. Des montres de luxe à la mode, en passant par les jeux vidéo, les voyages et la formation, découvrez comment dépenser du Bitcoin dans votre quotidien.

Où dépenser du Bitcoin ?

Vous détenez du Bitcoin et vous souhaitez les dépenser ? Pour cela, il suffit d'avoir vos BTC sur un portefeuille numérique sur votre smartphone pour réaliser un paiement, généralement par l'intermédiaire d'un QR code. En France, il existe de nombreuses boutiques et organismes qui acceptent le Bitcoin.

Voici notre suggestion non-exhaustive des moyens de dépenser du Bitcoin (BTC) en 2024 :

Découvrez maintenant en détail tous les moyens de dépenser du Bitcoin en 2024 👇

Dépenser du Bitcoin pour un voyage avec Travala

Vous rêvez de dépenser vos gains en Bitcoin pour voyager à l'autre bout du monde ? Aujourd'hui, s'offrir un billet d'avion ou une réservation d'hôtel avec des cryptomonnaies est à la portée de tous grâce à Travala.

Fondé en 2017, Travala est un agrégateur de vols et d'hôtels à l'échelle mondiale qui accepte plusieurs moyens de paiement, dont le Bitcoin (BTC).

Cette plateforme propose des milliers d'hôtels et de vols à travers 230 pays différents.D'ailleurs, en payant avec du Bitcoin sur Travala, il est possible d’obtenir un cash back allant jusqu'à 10 % du prix de la commande.

L'offre de voyage proposée par Travala est conséquente. Par exemple, pour un voyage à Bordeaux, plus de 200 hôtels sont mis en avant par la plateforme. Une situation tout aussi similaire pour ses vols en avion : un itinéraire Bordeaux - Londres comprend plusieurs dizaines de trajets avec des tarifs compétitifs.

Rien de plus simple pour dépenser du Bitcoin à l'occasion d'un voyage via Travala, :

Choisissez le service recherché (logement ou vol) en indiquant le lieu et les dates souhaitées ;

Ajoutez au panier l'offre qui vous correspond ;

Enregistrez des informations comme votre nom, votre email et votre numéro de téléphone ;

Sélectionnez le Lightning Network pour payer en BTC avec peu de frais ;

Et voilà, vous venez de réserver votre prochain voyage avec vos bitcoins.

Faire un don en BTC à l'UNICEF

Régulièrement en campagne de dons, les associations caritatives misent de plus en plus sur le Bitcoin et les cryptomonnaies pour financer leurs actions. Par conséquent, vous pouvez faire don de vos bitcoins à l'une des nombreuses associations internationales qui acceptent le BTC.

En France, l'antenne locale de l'UNICEF accepte les dons en Bitcoin. Reconnue d'utilité publique depuis 1970, UNICEF France milite et agit pour défendre les droits des enfants, notamment en leur apportant une aide alimentaire, physique, juridique et éducative.

Il est possible de faire un don à l'UNICEF avec 9 cryptomonnaies différentes, dont le Bitcoin. Pour cela, il suffit de scanner l'un des QR codes associés aux différents wallets de l'association.

Rappelons qu'une déduction d'impôts de 75 % pour une somme inférieure à 1 000 € s'applique sur les donations. Cette réduction est de 66 % pour les dons supérieurs à ce montant.

Payer sa formation crypto en Bitcoin

Lorsqu'une personne commence à s'intéresser à l'univers des cryptomonnaies, elle doit relever un défi majeur : se former avec des professionnels de confiance pour éviter les erreurs d'investissement.

Heureusement, il est possible de dépenser du BTC pour accéder à la plateforme Cryptoast Research. Groupe d'entraide composé de plus de 1 000 membres, Cryptoast Research rassemble les plus grands experts du domaine des cryptomonnaies pour partager, à sa communauté d'investisseurs, les analyses les plus pointues du marché.

Grâce aux vidéos pédagogiques, aux analyses techniques, aux salons de discussion et aux stratégies d'airdrops, chaque investisseur peut avancer à son rythme. Cryptoast Research accepte le Bitcoin comme moyen de paiement par l'intégration de MetaMask, Phantom et Ledger.

Sécuriser ses cryptos en dépensant du BTC

En Europe, 2 entreprises dédiées à la sécurisation des cryptomonnaies acceptent le paiement en Bitcoin : il s'agit de Ledger et Trezor. Leur activité principale est la commercialisation de portefeuilles physiques consacrés au stockage sécurisé de cryptomonnaies.

À l'image d'un coffre-fort, les portefeuilles de Ledger et de Trezor augmentent significativement la sécurité de vos cryptos grâce à une gestion hors ligne.

Par exemple, si vous conservez du Bitcoin sur un exchange, sa faillite compromettra l'accès à vos fonds. À l'inverse, avec les portefeuilles de l'entreprise française Ledger, une potentielle faillite n'impactera pas vos cryptos car vous êtes le seul à pouvoir accéder au contenu de votre portefeuille.

L'entreprise française Ledger propose le Bitcoin comme moyen de paiement via l'intermédiaire de Crypto.com. De son côté, Trezor accepte plusieurs cryptomonnaies dont le Bitcoin via le Lightning Network.

👉 Ledger Nano S Plus : Avis et Guide pour Paramétrer le Wallet Crypto de Référence

Investir dans les biens de luxe grâce au Bitcoin

Si vos investissements sur le marché des cryptomonnaies ont été fructueux, vous souhaitez peut-être bénéficier de ces rendements pour acheter des biens de luxe. Grâce à la plateforme Watches World, vous pouvez dépenser du Bitcoin pour acquérir les produits dont vous avez toujours rêvé.

Watches World est un distributeur spécialisé dans l'horlogerie haut de gamme. Vous y retrouverez des montres Cartier, Tag Heuer, Breitling et Bulgari parmi une sélection de 44 marques différentes. Si vous vous intéressez à l'investissement dans le secteur des montres de luxe, en acquérir via du Bitcoin peut être une bonne opportunité pour diversifier vos placements.

Panorama des marques d'horlogerie proposées par Watches World

En parallèle, Watches World propose une gamme de bijoux et des produits de maroquinerie allant de Hermès à Chaume, en passant par Pomellato et Messika. Au total, près de 5 000 produits de luxe sont répertoriés sur cette plateforme qui accepte le Bitcoin comme moyen de paiement.

Utrust, le partenaire officiel de Watches World, sert d'intermédiaire pour régler les commandes en BTC. En amont du paiement, il est nécessaire de contacter le support de Watches World pour obtenir davantage de renseignements sur le ou les produits désirés, ainsi que sur le mode de règlement souhaité.

👉 Watches World Avis (2024) : la meilleure plateforme pour investir dans les montres avec des cryptomonnaies

Payer un VPN avec du BTC

Pour garantir l'intégrité des données bancaires de ses clients, l'entreprise NordVPN accepte les paiements en Bitcoin.

Un VPN (réseau privé virtuel) est une application qui chiffre vos données pour respecter votre vie privée. Puisque cet outil offre une confidentialité accrue sur le Web, sa mission est de protéger les internautes contre la surexploitation de leurs informations personnelles.

VPN & Cryptomonnaies : même combat ? Comme avec un VPN, le pseudonymat dont bénéficient les utilisateurs de la blockchain Bitcoin est un atout de taille pour protéger les données relatives à leur vie économique. Véritable or numérique, le Bitcoin restreint l'exploitation de vos données personnelles par des entreprises tierces. Le BTC entre donc en résonance avec les services de VPN, favorables à la confidentialité numérique des internautes. VPN & Cryptomonnaies : même combat ?

Outre le fait de commercialiser son VPN aux particuliers et aux professionnels, NordVPN propose aussi un gestionnaire de mot de passe et un cloud chiffré. Afin d'autoriser les paiements en Bitcoin, l'entreprise fait appel à CoinGate, spécialisé dans l'intégration de paiements en cryptomonnaies. Pour payer en Bitcoin, choisissez l'option Lightning Network afin de payer moins de frais et protéger davantage votre vie privée.

👉 Consulter notre comparatif des meilleurs VPN acceptant les paiements en Bitcoin

Dépenser du Bitcoin dans un centre commercial

En 2022, le centre commercial parisien Beaugrenelle a été le premier de ce type à accepter les paiements en Bitcoin et en cryptomonnaies. De Zara à Yves Rocher, en passant par Nature & Découvertes, Nike et McDonald's, une centaine de boutiques se sont ouvertes aux paiements en Bitcoin.

À l'inverse des cartes crypto proposées par Ledger et Bitpanda pour des transactions quotidiennes rapides et sans friction, les dirigeants du centre commercial ont opté pour une solution en deux temps.

Pour accepter le Bitcoin, le centre commercial est en collaboration avec Lizy, une plateforme connectée à Binance dont les services accordent aux magasins la possibilité d'accepter les achats en cryptomonnaies. Lizy permet de dépenser ses bitcoins dans une carte cadeau, pour un montant allant de 20 € à 250 €. La carte cadeau est utilisable dans l'ensemble des boutiques du complexe commercial.

D'ailleurs, un bonus de 10 % est offert à chaque client qui achète une carte cadeau avec du Bitcoin et d’autres cryptomonnaies. Une stratégie qui favorise la démocratisation du Bitcoin dans la capitale, mais aussi en région.

Depuis 2022, 4 centres commerciaux supplémentaires acceptent ces cartes cadeaux payées en crypto :

L’Heure Tranquille, à Tours ;

Les Rives de l’Orne, à Caen ;

Muse, à Metz ;

et Steel, à Saint-Etienne.

Acheter une carte cadeau (supermarchés, jeux vidéo) en Bitcoin

L'une des meilleures manières de dépenser du Bitcoin est d'acheter des cartes cadeaux sur Bitrefill.

Bitrefill est un agrégateur de cartes cadeaux acceptant les paiements en Bitcoin et en cryptomonnaies. Du groupe Fnac Darty à Amazon, en passant par Carrefour, AirBNB et Zalando, chacun est en mesure d'y trouver son bonheur.

Certaines cartes cadeaux sont consacrées à l'univers du jeu vidéo. En effet, il est possible d'acheter des jeux vidéo sur PlayStation, Xbox et Nintendo en Bitcoin. Ce service concerne aussi les magasins d'applications Steam, Google Play et EA Origin.

Grâce à Bitrefill, vous pouvez acheter des produits et services auprès de 250 enseignes présentes en France sans vous créer un compte. Cela permet de garantir la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles.

Liste non exhaustive des enseignes prises en charge par Bitrefill

Avec une limite de 10 000 € par mois pour les profils non vérifiés, Bitrefill offre une grande flexibilité à ses clients. La variété des secteurs pris en charge par sa plateforme constitue un argument de taille pour toute personne cherchant à dépenser ses bitcoins.

Le Lightning Network est le moyen de paiement à privilégier sur Bitrefill pour payer en BTC. Ses caractéristiques techniques assurent une transaction optimale à ses utilisateurs, avec des frais de réseau extrêmement bas et compétitifs par rapport aux autres moyens de paiement proposés.

💡 En savoir plus sur Bitrefill, la plateforme dédiée à l'achat de cartes cadeaux avec des cryptomonnaies

Faut-il payer des impôts sur les paiements en Bitcoin ?

En France, les achats de biens et de services en Bitcoin sont soumis à la flat tax. La flat tax est une taxe de 30 % sur les profits issus des placements financiers, notamment les plus-values en cryptomonnaies.

Cette taxe s'applique donc dans 2 cas. Tout d'abord, lorsque la conversion d'une cryptomonnaie en une monnaie fiduciaire (l'euro par exemple) amène l'investisseur à réaliser un bénéfice. Ensuite, lorsque des cryptomonnaies sont utilisées pour acheter des biens et des services.

👉 Pour plus d'informations, consultez notre guide relatif à la fiscalité sur les cryptomonnaies

