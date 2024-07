Carte Bitrefill Avis (2024) : la meilleure carte pour dépenser ses cryptomonnaies ?

Quelles sont les spécificités de la carte de Bitrefill permettant de dépenser ses cryptomonnaies ? Comment cette carte se distingue-t-elle des autres cartes crypto ? Quels sont les frais associés à son utilisation ? Voici notre avis complet sur la carte crypto de Bitrefill.

La carte crypto idéale pour utiliser vos cryptos

Les crypto cartes se distinguent comme une solution innovante pour intégrer les cryptomonnaies dans la vie de tous les jours. La carte de Bitrefill en est un exemple marquant, offrant une façon simple et intuitive de dépenser ses cryptomonnaies.

Le fonctionnement de la carte crypto Visa de Bitrefill est relativement simple et peut être résumé en quelques étapes :

Recharge de la carte : L'utilisateur recharge sa carte avec des cryptomonnaies depuis son portefeuille numérique ; Conversion automatique : Lors d'un paiement, les cryptomonnaies sont automatiquement converties en monnaie fiduciaire au taux de change en vigueur ; Paiement : La transaction est effectuée comme avec une carte de paiement traditionnelle.

Là où la carte Bitrefill tire son épingle du jeu, c'est qu'elle ne nécessite pas de verrouiller une certaine somme pour être utilisée, contrairement à d'autres cartes cryptos. Ainsi, l'obtention d'une carte Bitrefill est entièrement gratuite et seuls des frais de conversion sont appliqués.

De plus, la carte Bitrefill accepte de nombreuses cryptomonnaies telles que le Bitcoin (BTC), l'Ether (ETH), les stablecoins USDT et USDC (forme ERC-20 sur Ethereum) et le BNB de Binance.

Compatible avec Google Pay et bientôt avec Apple Pay, la carte de Bitrefill est pour l'heure uniquement disponible au sein de l'application mobile de Bitrefill. Toutefois, les équipes de la plateforme travaillent d'ores et déjà sur une version physique qui permettra, comme une carte classique, de retirer des fonds aux distributeurs automatiques et de réaliser tout type de paiement.

Notre avis sur la crypto-carte de Bitrefill

La carte crypto de Bitrefill se distingue par plusieurs caractéristiques avantageuses comme un large choix de cryptomonnaies acceptées, une utilisation mondiale via le réseau Visa, une transparence totale sur les frais et une recharge facile et rapide.

Certes, des frais de dépôts de l'ordre de 1,99 % sont appliqués, mais la totalité des autres opérations réalisées avec la carte de Bitrefill sont gratuites. Également, il n'est pas nécessaire de verrouiller une certaine quantité de cryptomonnaies ou de payer un abonnement mensuel pour obtenir une carte Bitrefill.

En outre, la carte crypto de Bitrefill regorge d'autres fonctionnalités intéressantes :

Possible de révoquer instantanément la carte depuis l'application ;

La possibilité de réaliser des virements SEPA ;

Paiements possibles avec un code PIN et/ou sans contact ;

Notifications d'utilisation instantanées ;

3D Secure appliqué pour chaque transaction.

Pour toutes ces raisons, notre avis sur la crypto carte de Bitrefill est très positif. Bien qu'une carte physique ne soit pas encore disponible, Bitrefill y travaille et cela viendra véritablement renforcer l'intérêt pour cette carte auprès de la communauté crypto.

Notre avis sur la carte crypto de Bitrefill en 2024 :

4,7/5

Avantages et inconvénients de la carte Bitrefill

🟢 Avantages 🔴 Inconvénients Carte Visa compatible Google Pay et bientôt Apple Pay Carte uniquement numérique pour le moment Obtention de la carte gratuite Pas encore d'avantages à l'utilisation sur Bitrefill Prend en charge de nombreuses cryptos / Disponible via une application dédiée / Service client joignable 24h/24 et 7j/7 /

Les 3 plans de la carte crypto de Bitrefill

Bitrefill propose 3 plans différents pour sa carte crypto : Starter, Plus et Freedom. La différence se matérialise essentiellement au niveau des plafonds de paiements et la possibilité de retirer des fonds :

Plan Starter : Maximum 7 500 € de dépenses quotidiennes et mensuelles ;

: Maximum 7 500 € de dépenses quotidiennes et mensuelles ; Plan Plus : Maximum 10 000 € de dépenses quotidiennes et 15 000 € de dépenses mensuelles ;

: Maximum 10 000 € de dépenses quotidiennes et 15 000 € de dépenses mensuelles ; Plan Freedom : Mêmes limites que le plan Plus et possibilité de cash out de manière illimitée.

L'obtention d'une carte Bitrefill implique une procédure de vérification (KYC) gérée par un partenaire de l'entreprise. En fonction des informations et documents fournis, il sera donc possible d'obtenir l'un des plans de la carte.

Par exemple, le plan Starter ne nécessite que le partage de quelques informations personnelles, tandis que le plan Plus nécessitera de transmettre un document permettant de vérifier votre adresse.

Quels sont les frais de la carte Bitrefill ?

Bitrefill applique une politique très transparente en ce qui concerne les frais d'utilisation de sa carte crypto. Les seuls frais appliqués sont de l'ordre de 1,99 % lors des dépôts.

Ainsi, toutes les autres opérations liées à la carte de Bitrefill sont entièrement gratuites comme la création d'un compte, l'obtention d'une carte ou même les paiements à l'étranger.

En outre, contrairement à d'autres cartes, il n'est pas nécessaire de souscrire à un abonnement pour conserver sa carte Bitrefill.

