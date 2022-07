Bitrefill, une plateforme pour acheter des cartes cadeaux avec des cryptomonnaies

Bitrefill est une plateforme permettant d'acheter avec des cryptomonnaies des cartes cadeaux de plus de 5 000 entreprises : Amazon, Uber, Airbnb, Netflix, Decathlon, etc. Une option de paiement en cryptomonnaies est disponible avec le Bitcoin, l'Ether, le Dogecoin et bien d’autres grâce à Binance Pay notamment. Zoom sur l'offre de Bitrefill et des très nombreuses cartes cadeaux disponibles.

Présentation de la plateforme de cartes cadeaux Bitrefill

Bitrefill est une plateforme permettant d'acheter des cartes cadeaux et des recharges mobiles avec des cryptomonnaies.

Avec Bitrefill, vous pouvez donc recharger votre solde sur de nombreux marchands en ligne, sans passer par une banque et sans même créer de compte. Le processus d’achat de cartes cadeaux en cryptomonnaies est très rapide et est relativement simple à prendre en main.

Cette plateforme pionnière de l'écosystème a vu le jour en 2014. Le site Web de Bitrefill se présente de manière très simple avec deux onglets : cartes cadeaux et rechargement de téléphone.

Les cartes cadeaux sur Bitrefill

L'onglet cartes cadeaux permet de filtrer les produits disponibles par pays à la gauche de la page. Ainsi, si vous vous situez en Corée du Sud par exemple, des offres adaptées à ce pays vous seront proposées comme des cartes cadeaux de 30 000 wons coréens pour la chaîne de magasins de proximité coréenne CU.

Figure 1 : Aperçu des pays disponibles sur Bitrefill

Bitrefill offre ses services pour plus de 180 pays, c'est donc une plateforme très attractive où que vous vous situez dans le monde. Cela permet éventuellement de pouvoir faire don de cartes cadeaux à des personnes qui se situent dans un autre pays.

Attention cependant puisqu'un produit acheté dans un pays ne fonctionnera pas forcément dans un autre, donc sélectionnez de manière adéquate le pays.

Prenons l'exemple de la France en nous concentrant sur les offres qui y sont disponibles. Les produits sont catégorisés par domaine et en voici une sélection non exhaustive :

Jeux vidéo : PlayStation, Steam, Nintendo, Xbox, etc ;

Services en ligne : Spotify, Netflix, Google Play, Apple Store, etc ;

Commerce électronique : Amazon, Zalando, Nike, Decathlon, Ikea, etc ;

Restauration : Just Eat, Deliveroo, The Fork, etc ;

Vêtements : Adidas, Nike, Décathlon, etc ;

Voyage : Airbnb, Hotels.com, Flightgift, Uber, etc ;

Autres : Tinder, Maty, etc.

Figure 2 : Aperçu des produits disponibles en France dans l'onglet commerce électronique sur Bitrefill

Comme vous pouvez le voir, Bitrefill propose un large éventail de choix quant aux cartes cadeaux disponibles. Le montant de celles-ci varie selon la société. Bitrefill propose par exemple des cartes allant jusqu'à 5 000 euros pour Amazon France, 200 euros pour Airbnb, 50 euros pour Deliveroo, 100 euros pour PlayStation ou encore 500 euros pour l'App Store.

Il convient de noter qu'il existe des limites concernant l'acquisition de cartes cadeaux selon votre situation, que nous avons condensé pour vous dans le tableau suivant :

Nombre de commandes

maximum par jour Montant maximum

d'achat Sans compte 15 500 euros par jour

1 000 euros par mois Compte basique 15 2 000 euros par carte

5 000 euros par jour

10 000 euros par mois Compte vérifié (KYC) 25 2 000 euros par carte

10 000 euros par jour

50 000 euros par mois

(peut varier selon le produit) Compte entreprise vérifié Cas par cas Cas par cas

Une fois votre choix effectué, plusieurs modes de paiement s'offrent à vous.

En effet, il est possible de payer en monnaies fiat (USD, EUR, GBP, AUD, etc.) avec votre carte bancaire ainsi qu'en cryptomonnaies, ce qui nous intéresse tout particulièrement.

Ainsi, vous pouvez choisir de payer directement votre carte-cadeau avec 6 cryptomonnaies :

Bitcoin (BTC) ;

Ether (ETH) ;

Litecoin (LTC) ;

Dash (DASH) ;

Tether (USDT) ;

Dogecoin (DOGE).

Le service Binance Pay est également disponible et vous permet de payer avec plus de 40 cryptomonnaies en passant par la plateforme Binance.

Notez également que le Lightning Network est disponible pour les paiements en Bitcoin.

Figure 3 : Aperçu du choix du mode de paiement sur Bitrefill

Admettons que nous souhaitons payer en Ether une carte cadeau d'une valeur de 250 euros pour l'App Store. Vous disposez alors de plusieurs options pour effectuer votre paiement :

QR code : il vous suffit de scanner le QR code affiché sur la page avec votre téléphone en ayant préalablement choisi (si vous le souhaitez) le portefeuille à partir duquel sera effectué le paiement ;

Votre portefeuille : un clic sur « Payer à partir de votre portefeuille » vous renverra directement à votre portefeuille à partir duquel vous pourrez confirmer la transaction ;

Transfert manuel : un clic sur « Copie » ouvrira une fenêtre avec notamment l'adresse à laquelle envoyer le montant du paiement, vous pourrez ainsi procéder manuellement au paiement.

Figure 4 : Aperçu de la page de paiement sur Bitrefill

Le lien du paiement vous sera également transmis pour suivre la transaction une fois le paiement validé. Si vous optez pour le service Binance Pay, le processus est encore plus simple puisqu'une fois le QR code scanné, vous n'avez plus qu'à suivre les instructions.

Selon la cryptomonnaie choisie, notez que le temps pour que la transaction soit confirmée, ainsi que le montant des frais de transactions peuvent différer.

Une fois la transaction confirmée, vous recevrez la carte cadeau sous forme de code que vous pourrez ensuite utiliser sur le site Internet ou l'application concernée.

Bitrefill offre également des récompenses en BTC (sous forme de satoshis) pour la plupart des achats effectués. Enfin, il est possible de demander un remboursement dans les cas suivants :

Si le produit n'a pas été livré ;

Si produit a été livré, mais n'a pas pu être utilisé, et un nouveau code ne peut être fourni ;

Si le montant du paiement était accidentellement supérieur au montant de la facture (moins les frais de transaction), l'excès peut alors être remboursé.

Notez que dans tous les autres cas, une fois que vous avez reçu votre code, il est impossible de demander un remboursement. Le processus que nous avons décrit fonctionne exactement de la même manière pour les recharges mobiles.

Les avantages offerts par Bitrefill

Nous l'avons vu, Bitrefill propose de nombreuses cartes cadeaux dans de nombreux pays et c'est son point fort. L'éventail de son offre est très étendu, et le sérieux de l'entreprise n'est plus à prouver depuis les nombreuses années qu'elle opère ce service.

Les options de paiements sont également variées, des monnaies fiat en passant par les cryptomonnaies ainsi que le compte Bitrefill qu'il est possible de créditer avec du BTC, de l’ETH et de l’USDT, et de conserver ce solde en BTC, dollars ou euros.

La navigation sur le site est très ergonomique avec d'un côté les cartes cadeaux et de l'autre les rechargements mobiles. Le menu affiché lors du paiement est également très intuitif avec toutes les informations essentielles clairement mises en avant.

Enfin, un service client est disponible 24 heures sur 24 à toute étape du processus d'achat en bas à droite de la page.

Notre avis sur les services de Bitrefill

Vous avez maintenant toutes les informations à votre disposition pour utiliser les services de Bitrefill si vous le souhaitez. C'est une plateforme fiable et très populaire pour l'achat de cartes cadeaux avec des cryptomonnaies.

De plus, avec une offre aussi diversifiée, vous trouverez très certainement sur Bitrefill la ou les cartes cadeaux que vous souhaitez acheter. La plateforme ajoute régulièrement de nouvelles entreprises à son catalogue, qui en compte aujourd’hui plus de 5 000.

Les cartes cadeaux permettent d’acheter des biens et des services bien réels directement en cryptomonnaies. Ainsi, Bitrefill s’inscrit dans une économie circulaire dans laquelle il est possible de s’émanciper de l’utilisation des plateformes d’échanges, des banques et même des monnaies fiat.

De plus, la plupart des commandes vous offrent également des récompenses en Bitcoin. Enfin, le processus d’achat est rapide et intuitif puisqu’il ne nécessite pas la création d’un compte, et les fonds sont transférés de votre portefeuille au marchand en quelques secondes seulement.

👉 Découvrez toutes les cartes cadeaux disponibles sur Bitrefill

