Comment acheter des cartes cadeaux avec des cryptomonnaies sur Bitrefill ?

Bitrefill est une plateforme permettant d'acheter avec des cryptomonnaies des cartes cadeaux de plus de 5 000 entreprises. Un paiement en cryptomonnaies peut cependant s'avérer intimidant pour certaines personnes. Pas de panique, nous vous proposons ici un tutoriel pas-à-pas pour acheter des cartes cadeaux en cryptos sur Bitrefill.

Bitrefill, la référence des cartes cadeaux crypto

Bitrefill est une plateforme qui a vu le jour en 2014. Elle vous permet d'acheter des cartes cadeaux de plus de 5 000 entreprises avec des cryptomonnaies : Bitcoin (on-chain ou via Lightning Network), Ether (ETH), Tether (USDT) Litecoin (LTC), Dash (DASH) et Dogecoin (DOGE). Le service Binance Pay, également disponible, permet de payer avec une multitude d'autres cryptomonnaies.

Bitrefill offre ses services dans plus de 180 pays et l'offre est adaptée selon le pays choisi. En France, vous pouvez ainsi acquérir des cartes cadeaux pour des services comme Amazon, PlayStation, Spotify, Netflix, Airbnb et de nombreuses enseignes locales comme Carrefour, Fnac, La Redoute, et beaucoup d'autres. De plus, 30 cartes-cadeaux fonctionnent à l'international, comme celles pour Hotels.com notamment.

L'interface de la plateforme va à l'essentiel avec deux onglets : cartes cadeaux et rechargement mobile. La navigation est ergonomique et tout le processus d'achat est relativement intuitif. Notez également que la création d'un compte Bitrefill est optionnelle pour acheter des cartes cadeaux.

Nous allons vous guider dans le processus d'achat d'une carte cadeau sur la plateforme Bitrefill. Voici ce que nous allons nous procurer dans ce tutoriel :

Une carte cadeau d'une valeur de 50 euros pour Netflix ;

Une carte cadeau d'une valeur de 200 euros pour Airbnb.

Le procédé sera le même, quelle que soit la carte cadeau que vous désirez acheter. Gardez cependant à l'esprit que sans la création d’un compte sur la plateforme, vous serez limité à 500 euros d'achat par jour et 1 000 euros d'achat par mois.

Si vous désirez acheter des cartes cadeaux pour des montants plus élevés, vous devrez créer un compte sur Bitrefill. Il vous suffit de renseigner une adresse mail valide pour le créer, et cela prend moins d'une minute. Il n'y a pas de vérification d'identité.

Ouvrir un compte sur Bitrefill vous permet de gagner au moins 1 % de bitcoins en cashback sur chaque achat, d'avoir un solde sur la plateforme pour économiser sur les frais de transaction (il peut être conservé sous forme de BTC, USD ou EUR, et peut être financé par BTC, ETH ou USDT), de suivre vos achats, d'utiliser le programme de parrainage et de bénéficier d'autres avantages.

Achat de cartes cadeaux pas-à-pas

Premièrement, rendez-vous sur le site Internet de Bitrefill. Cliquez ensuite sur l'onglet « Cartes-cadeaux » pour visualiser toutes les cartes cadeaux proposées par Bitrefill.

Cherchez l'entreprise qui vous intéresse, si vous savez déjà laquelle choisir, vous pouvez directement utiliser la barre de recherche en haut de l'interface. Sinon, vous pouvez naviguer dans les différents onglets proposés pour avoir un aperçu des cartes cadeaux proposées sur Bitrefill.

Figure 1 : Recherche de cartes cadeaux sur Bitrefill

Il convient ici de faire attention au pays que vous sélectionnez, puisque certaines cartes cadeaux ne fonctionnent que dans certains pays en particulier. Si vous vivez en France, il convient de choisir une carte cadeau française ou européenne.

Dans cet exemple, nous sélectionnons une carte cadeau pour Netflix valable dans certains pays d'Europe, en vérifiant qu'elle fonctionne bel et bien en France.

Figure 2 : Aperçu de la carte cadeau Netflix Europe sur Bitrefill

Nous voyons ici qu'il est spécifié que cette carte cadeau Netflix ne fonctionne que dans la zone euro, dont la France. Après avoir sélectionné le montant de la carte cadeau que vous désirez acheter, cliquez sur « Ajouter au panier ».

Il convient de noter que pour chaque entreprise, le montant des cartes cadeaux disponibles diffère. Ici, des cartes cadeaux de 15, 25 ou 50 euros sont proposées pour Netflix.

Figure 3 : Ajout au panier d'une carte cadeau sur Bitrefill

Une fois la carte cadeau ajoutée à votre panier, continuez vos achats si vous désirez en acheter une autre ou finalisez la commande. Nous allons, pour cet exemple, ajouter une carte cadeau pour Airbnb d'une valeur de 200 euros en suivant le même procédé.

Figure 4 : Détails d'une commande sur Bitrefill

Vous serez maintenant dirigé vers la page des détails de votre commande. Ici, nous voyons que nous avons dans notre panier une carte cadeau pour Netflix de 50 euros et une autre d'Airbnb d'une valeur de 200 euros, pour un total de 250 euros.

Sur la droite, renseignez votre mail dans l'encadré rouge et acceptez les termes et conditions Bitrefill. Cliquez maintenant sur « Continuer ».

Nous arrivons maintenant sur le choix du mode de paiement. Comme précédemment évoqué, il est possible de payer votre commande en cryptomonnaies, ou en euros en créditant votre compte Bitrefill.

Notez que les soldes en EUR et en USD ne sont que des dénominations, ce qui vous permet de conserver un solde stable, mais vous ne pouvez financer ces soldes qu'avec des cryptomonnaies, pas avec des monnaies fiats.

Figure 5 : Choix du mode de paiement sur Bitrefill

En plus des cryptomonnaies évoquées, Binance Pay vous permet de payer dans plus de 40 cryptomonnaies en passant par la plateforme Binance, mais il vous faut préalablement avoir un compte Binance sur lequel vous détenez des cryptomonnaies.

Pour cet exemple, nous allons faire le choix de payer en Ether. La conversion est automatique comme vous pouvez le voir, et le prix de la commande est d'environ 0,1743 en ETH dans cet exemple. Sélectionnez ainsi votre option de paiement en cliquant dessus et vous serez ensuite dirigé vers la page du paiement.

Figure 6 : Payer en cryptomonnaies sur Bitrefill

Vous avez ici trois manières d'effectuer le paiement en Ether (et toute autre cryptomonnaie) :

1 - Scan du QR Code avec un portefeuille mobile ;

2 - Copier l'adresse Ethereum de paiement et effectuer manuellement le paiement ;

3 - Sélectionner le portefeuille de votre choix et payer à partir de celui-ci.

Pour la première méthode, connectez-vous à un portefeuille dans lequel vous avez suffisamment de fonds pour procéder au paiement, 0,1743 ETH minimum pour cet exemple.

Nous allons utiliser MetaMask sur mobile, en haut à droite de l'interface de l'application se trouve l'option de scan de QR code. Scannez celui qui s'affiche sur la page de paiement de Bitrefill et validez le paiement.

Pour la seconde méthode, cliquez sur « Copie » en bas à droite de la page de paiement et cliquez sur l'adresse proposée pour la copier. Il vous suffit ensuite de la copier sur votre portefeuille pour envoyer la transaction et valider le paiement. Vérifiez plusieurs fois que l'adresse est la même pour ne pas faire d'erreur, qui résulterait en la perte de vos cryptomonnaies.

Pour la troisième et dernière méthode, il vous suffit de cliquer en bas de la page sur « Payer à partir d'un portefeuille », connectez votre portefeuille à Bitrefill pour ensuite valider le paiement. Vous pouvez notamment utiliser Wallet Connect pour vous connecter.

Notez que des frais de transaction s'appliquent à chaque paiement, nous vous conseillons ainsi de prévoir un peu plus que le montant prévu pour l'achat de vos cartes cadeaux.

Selon la cryptomonnaie choisie, le temps pour que la transaction soit confirmée, ainsi que le montant des frais de transactions peuvent différer.

Une fois la transaction confirmée, vous recevrez la carte cadeau sous forme de code que vous pourrez ensuite utiliser sur le site Internet ou l'application concernée.

Particularité vraiment intéressante, Bitrefill fournit également des codes-barres, à utiliser dans les magasins physiques. Il vous suffit de présenter le code-barres dans l'enseigne correspondante et le caissier le scannera.

Félicitations, vous êtes maintenant en possession de vos cartes cadeaux !

Notre avis sur Bitrefill et ses services

Nous espérons que ce tutoriel pour acheter des cartes cadeaux en cryptomonnaies vous aura été utile. Bitrefill est une plateforme fiable et reconnue dans l'industrie des cryptomonnaies, vous pouvez donc l'utiliser sans crainte.

Avec un éventail aussi large de cartes cadeaux proposées (plus de 5 000), Bitrefill propose certainement de quoi satisfaire tous les goûts et envies. De plus, de nouvelles enseignes et services sont régulièrement ajoutés au catalogue.

Le paiement en cryptomonnaies sur Bitrefill est relativement simple comme vous avez pu le voir, et le client peut ainsi utiliser ses crypto monnaies pour acheter des biens et des services sans passer par un intermédiaire comme une banque ou un exchange.

Enfin, le processus d’achat est rapide et intuitif, sans même qu'il soit nécessaire de créer un compte sur la plateforme en dessous de 500 euros d'achat.

