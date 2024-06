La carte crypto de Bitrefill est maintenant disponible – Quelles sont ses particularités ?

La plateforme Bitrefill, qui permet d'acheter des cartes cadeaux avec des cryptomonnaies, lance sa carte crypto Visa disponible pour les résidents français. Quels sont les atouts de cette nouvelle crypto-carte et comment se démarque-t-elle de la concurrence ?

La crypto carte la plus accessible du marché ?

Après plusieurs mois d'attente, une nouvelle crypto carte débarque sur le marché, celle de Bitrefill.

Concrètement, une crypto carte permet de dépenser en toute fluidité ses cryptos dans ses achats de tous les jours, que ce soit sur Internet ou dans un magasin physique.

La carte Visa de Bitrefill est compatible avec Google Pay (Apple Pay d'ici peu) et est rechargeable avec du BTC, de l'ETH, de l'USDT, de l'USDC et bien d'autres cryptomonnaies.

Le plus de cette carte est sa gratuité et son utilisation sans frais lors des paiements en plus de plafonds relativement élevés et non contraignants pour la majorité des personnes.

Les seuls frais appliqués pour la carte de Bitrefill concerne la conversion de cryptos en euros (1,99 %). Ainsi, que ce soit en France ou dans n'importe quel pays du globe, les paiements avec la carte Bitrefill sont exemptés de frais.

L'avantage de ce modèle réside dans le fait que si le détenteur d'une carte Bitrefill n'utilise pas sa carte, il ne paie pas de frais dans le vide comme cela peut être le cas avec une carte d'une banque traditionnelle.

Bitrefill propose 2 plans qui impactent les limites de dépenses de la crypto carte : Starter et Plus. Le plan Starter permet de déposer et de dépenser jusqu'à 7 500 € par mois avec une simple vérification d'identité. Pour le plan Plus, qui fait grimper ce plafond de dépense à 15 000 €, une vérification supplémentaire de l'identité et de l'adresse de résidence est nécessaire.

En résumé, voici les avantages de la carte Bitrefill face à la concurrence :

Une simplicité d'utilisation : Méthode de rechargement simple et intuitive en seulement 2 étapes ;

: Méthode de rechargement simple et intuitive en seulement 2 étapes ; Pas de frais récurrents : Pas de frais d'adhésion ou de frais mensuels, et pas de frais pour les dépenses en euros ;

: Pas de frais d'adhésion ou de frais mensuels, et pas de frais pour les dépenses en euros ; Gardez le contrôle de vos fonds : Déposez et dépensez de la crypto quand vous voulez ;

: Déposez et dépensez de la crypto quand vous voulez ; Carte du réseau Visa : Dépensez des cryptomonnaies auprès de nombreux marchands dans le monde entier.

En parallèle d'une carte crypto, Bitrefill est surtout la plateforme leader de l'achat de cartes cadeaux avec des cryptomonnaies. Que vous résidiez en France, en Belgique, en Suisse ou dans n'importe quel autre pays, vous pouvez sur Bitrefill acheter des cartes cadeaux pour une très grand variété de marques, de magasins et de services comme : Amazon, Carrefour, Decathlon, Steam, PlayStation, Uber Eats, Spotify, Netflix et des centaines d'autres.

💡 Lisez aussi notre présentation de la plateforme Bitrefill et de ses produits

