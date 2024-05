Watches World Avis (2024) : la meilleure plateforme pour investir dans les montres avec des cryptomonnaies

Vous envisagez de diversifier vos investissements en acquérant des montres de luxe ? Avec Watches World, il est possible d'investir dans des montres de grandes marques en payant avec du Bitcoin et d'autres cryptomonnaies. Voici notre avis complet sur Watches World et ses services.

Qu'est-ce que Watches World ?

Watches World se distingue comme une plateforme de référence dans le domaine de l'achat et de la revente de montres de luxe.

Avec une interface conviviale, Watches World offre à ses utilisateurs un accès facile à une vaste gamme de montres haut de gamme et d'autres articles de luxe tels que des sacs à main de grandes maisons et de nombreux bijoux.

En acceptant les paiements en cryptomonnaies (Bitcoin, Ethereum, etc.), cette plateforme ouvre de nouvelles possibilités aux acheteurs et vendeurs du monde entier, leur permettant de réaliser des transactions en toute sécurité et avec une plus grande flexibilité.

Watches World : acheter des montres de luxe avec des cryptomonnaies

En effet, l'entreprise possède des locaux dans 10 grandes villes réparties à travers le globe, dont Paris, Genève, Londres, Miami ou encore Dubaï. La livraison est donc relativement rapide, peu importe l'endroit d'où la commande est passée.

Notez également que l'équipe de Watches World est composée d'experts en la matière et les montres de luxe proposées sur le site sont toutes inspectées dans les moindres détails, ceci afin d'en assurer l'authenticité.

Comment l'authenticité des montres est-elle assurée ? Les montres sont préparées par des horlogers accrédités par les fabricants . Les experts de Watches World sont formés pour repérer tout signe indiquant qu'une montre pourrait ne pas être authentique. Lorsque cela est possible, les montres sont également vérifiées selon les registres officiels de la marque.

Enfin, le plus de Watches World, c'est que la société propose un accompagnement personnalisé à tous ses clients à n'importe quelle étape du processus d'achat ou de vente, pour répondre à toutes les questions que ces derniers peuvent se poser.

Notre avis en bref sur Watches World

Watches World offre une expérience d'achat et de vente de produits de luxe relativement fluide. Ce qui la distingue, c'est sa volonté de rester à la pointe de l'innovation en acceptant les paiements en cryptomonnaies.

De plus, la vaste sélection de marques de montres de luxe disponibles sur la plateforme garantit aux passionnés de montres un choix diversifié.

Watches World permettant de diversifier ses investissements en acquérant des produits de luxe en fait une option attrayante pour ceux qui cherchent à étendre leur portefeuille de manière unique.

En outre, Watches World permet aussi aux détenteurs de montres de luxe de vendre leurs montres d'occasion avec une grande facilité. Une fois la montre transmise à l'une des boutiques de Watches World, celle-ci est inspectée et le vendeur reçoit une offre pour le rachat. Si le client est satisfait par l'offre, il reçoit alors le paiement sous 5 jours ouvrés, sinon, la montre lui est tout simplement renvoyée.

Watches World : acheter des montres de luxe avec des cryptomonnaies

Watches World est donc une plateforme idéale pour ceux qui désirent acheter des montres d'occasion avec des cryptomonnaies, mais aussi avec des moyens de paiements traditionnels. Ceux qui souhaitent mettre leurs montres en vente sur le marché seront aussi conquis par cette offre fluide et transparente.

Au-delà des montres de luxe, Watches World diversifie de plus en plus son offre de produits listés sur sa plateforme, à l'instar de l'ajout récent de sacs à main (Hermès Birkin et Kelly) ou encore de bijoux (Bulgari, Chaumet, Chopard, etc).

Notre avis sur Watches World en 2024 :

4,7/5

Watches World se veut être une plateforme dans l'air du temps en offrant une assistance de qualité, rapide, et une expertise de pointe.

Pour prolonger cette vision, l'entreprise accepte les paiements en Bitcoin (BTC), en Ether (ETH) et toutes les cryptomonnaies du top 100 des plus importantes capitalisations, à partir du moment où elles sont convertibles sur Binance.

Watches World : acheter des montres de luxe avec des cryptomonnaies

L'atout de cette option de paiement, c'est qu'il est possible d'acheter n'importe quelle montre de luxe listée sur Watches World, sans limites de coût.

Du côté client, le paiement via des cryptos se fait sans friction. Dès lors qu'un client sélectionne les cryptomonnaies comme moyen de paiement, il lui suffit de décider avec quel actif il souhaite régler sa commande. Ensuite, il reçoit une facture accompagnée d'une adresse de portefeuille sur laquelle il doit envoyer les fonds.

Aperçu de l'intégration du paiement en Bitcoin sur Watches World

Pour ceux qui ne souhaitent pas transmettre manuellement leurs cryptos vers un wallet, Watches World s'est tournée vers la solution de paiement Utrust. Il s'agit d'une plateforme de paiements numériques permettant aux entreprises d'intégrer en toute simplicité une solution de paiement en cryptomonnaies.

Utilisée par de nombreuses entreprises du Web3, Utrust permet de faire des achats de manière instantanée en cryptomonnaies, et ce en toute sécurité, tandis que l'entreprise reçoit immédiatement le montant de la transaction en monnaie fiat, moyennant 1 % de frais par transaction.

À savoir Pour assurer le bon déroulement d'un achat via des cryptomonnaies, Watches World intègre un processus de vérification d'identité (KYC).

Quelles sont les marques de montres disponibles sur Watches World ?

Que vous ayez l'âme d'un collectionneur ou que la diversification de votre portefeuille dans les montres de luxe vous intéresse, Watches World saura répondre à vos attentes.

En effet, un important volume de montres transite sur Watches World, ce qui permet à la plateforme d'avoir un catalogue très complet, autant pour les hommes que pour les femmes.

Par exemple, à l'heure de l'écriture de ces lignes, plus de 4 300 modèles de montres différentes sont référencés sur Watches World, avec des prix allant de 2 000 à 2,5 millions d'euros.

Au total, 44 marques de montres sont référencées sur la plateforme, dont :

Patek Philippe ;

; Rolex ;

Audemars Piguet ;

Richard Mille ;

Omega ;

Hublot.

Watches World : acheter des montres de luxe avec des cryptomonnaies

Questions fréquentes sur Watches World

✅ Quelles sont les cryptomonnaies acceptées par Watches World ? Watches World accepte nativement toutes les cryptomonnaies du top 100 et listée sur Binance. Il est également possible de passer par le prestataire de paiement Utrust pour payer avec d'autres cryptomonnaies.

✅ Quels sont les autres produits disponibles sur Watches World ? Au delà des montres, il est également possible d'acheter des sacs à main de luxe et des bijoux sur Watches World.

✅ Y a-t-il des taxes et des frais de douanes si une commande est passée depuis la France ? Non, aucune taxe ou droit de douane supplémentaire n'est facturé pour les articles expédiés au sein de l'Union européenne.

✅ Est-il possible de vendre une montre à Watches World ? Oui, il est possible d'envoyer une montre à Watches World pour obtenir une offre de rachat. L'entreprise demande une preuve de paiement afin d'attester de l'authenticité de la montre.

