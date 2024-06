Qu'est-ce qu'un contrat perpétuel en trading de cryptomonnaies ?

Un contrat perpétuel en trading de cryptomonnaies est un produit dérivé qui permet de spéculer sur l’évolution du cours d’une crypto à la hausse ou la baisse sans la détenir dans son portefeuille. Les contrats perpétuels sont de plus en plus utilisés par les traders pour décupler les opportunités de gains en crypto. Découvrez en quoi consistent les contrats perpétuels en cryptomonnaies et comment les utiliser.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec dYdX (en savoir plus)

Qu’est-ce qu’un contrat perpétuel ?

Un contrat perpétuel en trading de cryptomonnaies est un produit financier qui suit le cours de la cryptomonnaie sous-jacente. Les contrats perpétuels sont utilisés pour spéculer sur l’évolution du prix d’un crypto-actif à la hausse ou à la baisse sans l’acheter en spot. Comme son nom l’indique, un contrat perpétuel n’a pas de date d’expiration définie, contrairement aux contrats à terme.

Un contrat perpétuel BTC permet par exemple de trader du Bitcoin de manière décentralisée sans le détenir en portefeuille. Par exemple, la plateforme dYdX permet de trader des contrats perpétuels Bitcoin et d'autres cryptomonnaies. Voici un aperçu de l'interface de la paire BTC-USD sur dYdX :

Essayez dYdX maintenant : le DEX préféré des traders crypto !

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Les positions long et short

Le trading de contrat perpétuel de cryptomonnaies permet de parier à la hausse du cours via une position acheteuse dite « long » et à la baisse via une position vendeuse dite « short ». Les contrats perpétuels sont donc utilisés pour essayer d’anticiper les mouvements de marché et ainsi tirer parti de la volatilité d’une crypto.

Appliquer un effet de levier à un contrat perpétuel permet de multiplier les gains potentiels, toutefois cet outil de trading nécessite de redoubler de prudence, les pertes potentielles étant elles aussi multipliées.

Les taux de financement

Les taux de financement (funding) permettent à une plateforme de trading de reproduire le prix d’un actif sur le marché en équilibrant les positions acheteuses et vendeuses des utilisateurs. En effet, un déséquilibre entraînerait une décorrélation du prix du contrat perpétuel par rapport au prix de l’actif sous-jacent sur le marché.

Concrètement, si les positions « long » sont trop nombreuses, les positions acheteuses sont soumises aux frais de financement ensuite redistribués aux traders en positions « short ». Le taux de financement est un mécanisme d’incitation qui régule les prix des contrats perpétuels. Il est important de prendre le taux de financement en compte dans une stratégie, car ces frais appliqués toutes les 8 heures peuvent impacter les performances.

La marge de maintien

Un contrat perpétuel crypto n’ayant pas de date d’expiration, une position de trading reste ouverte tant que la marge de maintien, c’est-à-dire le minimum de collatéral qui sert de garantie, est toujours disponible. Lorsque sa marge de maintien atteint le seuil minimum, le trader reçoit un appel de marge (margin call) pour ajouter des fonds, sans quoi sa position sera liquidée par le protocole afin de rembourser ses pertes.

Un produit financier ouvert à tous

Le trading de contrats perpétuels en cryptomonnaies est ouvert à tous via des plateformes d’échange décentralisées (DEX) comme dYdX qui nécessitent uniquement un wallet type MetaMask sur la blockchain Ethereum et les blockchains compatibles avec l’Ethereum Virtual Machine (EVM).

Essayez dYdX maintenant : le DEX préféré des traders crypto !

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

dYdX : la plateforme leader de trading de perpétuels crypto

dYdX est la plateforme d’échange décentralisée (DEX) de trading de contrats perpétuels de cryptomonnaies la plus utilisée. dYdX est déployé sur la dYdXChain au sein de l’écosystème Cosmos et disponible sur Ethereum et les blockchains EVM-compatibles telles qu’Arbitrum, Optimism, Avalanche, Polygon et bien d’autres.

L’application mobile dYdX disponible sur iOS et d’ici peu sur Android facilite encore davantage la prise en main des contrats perpétuels et s’inscrit dans la volonté de dYdX de rendre le trading accessible au plus grand nombre. L’application mobile dYdX propose les fonctionnalités identiques à la version Web, notamment :

38 paires de trading disponibles en permanence ;

Jusqu’à x20 d’effets de levier ;

De faibles frais de gas.

👉 Vous souhaitez en savoir plus ? Retrouvez notre avis complet sur dYdX

Le staking de DYDX

Au-delà du trading de contrats perpétuels, le protocole dYdX offre des opportunités de gains aux détenteurs de DYDX qui délèguent leurs tokens en staking aux validateurs de la blockchain dYdX afin de recevoir une partie des frais de transaction du réseau. En effet, depuis le lancement de dYdX V4, 100 % des frais de transaction sont distribués en USDC aux stakers de tokens DYDX.



Les mises à jour dYdX à venir

L’organisation autonome décentralisée dYdXsubDAO a récemment soumis des propositions de mises à jour du protocole en vue du déploiement de la V5 de dYdX.

Ces nouvelles fonctionnalités offriront une meilleure expérience utilisateur aux traders tout en augmentant la sécurité du protocole, notamment via :

Les marchés isolés (isolated markets) qui permettront une plus grande flexibilité et une meilleure gestion du risque en isolant un seul actif en collatéral ajustable ;

La possibilité d’annuler jusqu’à 100 ordres à court terme simultanément ;

La mise en place de pools de liquidité afin d’éviter une exposition totale au marché. Cette fonctionnalité sera en phase de test dans un premier temps ;

L’utilisation de l’oracle Slinky pour augmenter les performances du protocole grâce à des communications de prix à chaque bloc ;

L’intégration d’un plafond modulable des intérêts ouverts (Soft Open Interest Cap) pour améliorer la sécurité via des conditions de marge ajustables en cas de trop nombreuses positions ouvertes ;

La mise en place de nouveaux paramètres de limitation des taux d’ordres short et des ordres d’annulation. La limite actuelle de 200 chacun tous les blocs passera à une combinaison des 2 types d’ordre régulés tous les 5 blocs, permettant des passages d’ordre plus fluides, indispensable en trading.

Ces fonctionnalités à venir avec la V5 de dYdX répondent au besoin de sécurité et de performance accrus en trading ainsi qu’aux promesses de transparence de la finance décentralisée (DeFi), tout en permettant à dYdX de conserver son statut de leader.

Essayez dYdX maintenant : le DEX préféré des traders crypto !

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Les avantages des contrats perpétuels en trading de cryptomonnaies

L’absence de date d’expiration

Les contrats perpétuels ne nécessitant pas de détenir le crypto-actif sous-jacent en portefeuille et n’ayant pas de date limite d’expiration, ils sont plus flexibles que les achats spot sur une plateforme centralisée et offrent une liquidité plus importante. De plus, le trading de contrats perpétuels crypto sur les exchanges décentralisés (DEX) permet de trader sans réaliser de vérification d’identité (KYC) en amont.

Les effets de levier

S’ils sont bien utilisés, les effets de levier permettent de multiplier les gains potentiels sans investir davantage de fonds propres. Notons toutefois que maîtriser les risques des effets de levier demande une expérience accrue et que cette arme à double tranchant n’est pas recommandée aux traders débutants. Les effets de levier multiplient certes les potentiels de gains, mais également les risques de pertes en capital qui ne doivent pas être sous-estimés.

Les ordres stop-limite

Les ordres stop-limite en trading de perpétuels crypto permettent de mitiger les risques en déterminant un niveau de support à partir duquel la plateforme clôture automatiquement la position du trader avant sa liquidation.

Essayez dYdX maintenant : le DEX préféré des traders crypto !

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Les risques des contrats perpétuels sur le marché des cryptomonnaies

La facilité d’accès aux perpetuals n’atténue pas les risques associés à ces produits financiers. Voici les 3 principaux risques associés aux contrats perpétuels en trading de cryptomonnaies.

La volatilité des cryptomonnaies sous-jacentes

Bien que les contrats perpétuels puissent permettre de profiter des mouvements de marché, ces positions spéculatives sont risquées face à des cours volatils qui ne laissent pas toujours le temps nécessaire pour ajuster ses trades et espérer battre le marché.

La liquidation

En cas de chute du cours de l’actif et de la marge de maintien, le trader essuie une liquidation forcée par la plateforme. De plus, le risque de liquidation peut survenir d’autant plus rapidement lorsqu’un effet de levier est appliqué, entraînant des pertes d’autant plus importantes si elles sont associées aux risques d’effet de levier.

Les smart contracts

Les DEX, comme tous les protocoles de la finance décentralisée, sont confrontés au risque de hack de smart contracts qui peuvent entraîner des pertes en capital. Bien qu’aucune plateforme de trading ne soit à l’abri, il est recommandé d’utiliser des protocoles dont les smart contracts sont régulièrement audités comme ceux de dYdX.

De plus, l’exchange dYdX met en place un fonds d’assurance destiné à couvrir les pertes en cas de chute importante et inattendue d’une crypto qui ne laisserait pas suffisamment de temps à un trader pour liquider la position. dYdX évite ainsi les risques de mauvaise dette pernicieux pour un protocole et ses utilisateurs.

Finalement, les contrats perpétuels en trading de cryptomonnaies permettent de s’exposer au marché des crypto-actifs via des produits synthétiques, c’est-à-dire sans détenir le véritable actif en portefeuille.

L’utilisation de solutions non-custodial comme les DEX permet également de réaliser des transactions sans réaliser les vérifications d’identité (KYC) exigées par les CEX. Ainsi, les perpetuals offrent plusieurs avantages, mais requièrent une bonne compréhension et une surveillance constante du marché afin de se prémunir des risques de perte en capital.

Essayez dYdX maintenant : le DEX préféré des traders crypto !

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.