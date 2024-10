Arkham (ARKM) s’apprêterait à lancer une plateforme de produits dérivés sur les cryptomonnaies

Après s'être fait un nom dans l'analyse de données on-chain, Arkham s'apprêterait à lancer sa plateforme de tradings de produits dérivés crypto. Que savons-nous ?

Arkham pourrait se lancer dans le trading de dérivés de crypto

Depuis son lancement, Arkham (ARKM) a su se faire un nom dans le secteur de l’analyse on-chain. Selon le dernier rapport de Bloomberg à son sujet, l’entreprise souhaiterait désormais se diversifier au travers d’une plateforme de trading de produits dérivés sur les cryptomonnaies.

Cette nouveauté pourrait intervenir dès le mois prochain, et s’accompagnerait d’un déménagement des opérations dans les bureaux de Londres et de New York, à destination de Punta Cana, en République dominicaine. En effet, l’entreprise chercherait à obtenir une licence dans la zone franche de cette juridiction, notamment afin de profiter d’avantages fiscaux.

Selon une personne proche du dossier et restée anonyme, cette plateforme s’adressera à un public d’investisseurs particuliers, à l’exception des résidents américains.

Pour l’heure, Arkham n’a pas confirmé les rumeurs, mais si elles venaient à être avérées, ladite plateforme de produits dérivés pourrait être lancée dès le mois prochain. Si tel est le cas, il sera intéressant de voir dans quelle mesure elle parviendra à gagner des parts de marché sur des concurrents déjà bien établis tels que Binance, Bybit, OKX ou encore Kraken.

De son côté, le token ARKM a progressé de plus de 30 % depuis l’annonce de Bloomberg dans le courant de la semaine dernière. Lors de l’écriture de ces lignes, il s’échange à 1,76 dollar, en progression de 1,81 % sur 24 heures, pour une capitalisation de près de 400 millions de dollars.

Source : Bloomberg

