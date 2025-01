Cryptomonnaies : 1,6 milliard de dollars de liquidations après un week-end volatil

Ces derniers jours, le marché des cryptomonnaies a subi d'importantes liquidations, en raison de la volatilité causée par Donald Trump. Quels sont les chiffres marquants ?

Le marché des cryptomonnaies essuie de nombreuses liquidations

Nous l’avons vu, le marché des cryptomonnaies a largement été dominé par le memecoin TRUMP au cours du week-end, tandis que l’optimisme en amont de l’investiture de Donald Trump a permis au Bitcoin (BTC) de dépasser brièvement son précédent plus haut historique.

Avec cette volatilité ambiante, nous avons observé l’équivalent de 1,61 milliard de dollars de liquidations sur les produits dérivés des plateformes centralisées au cours des journées de samedi et dimanche. Durant les dernières 24 heures, lesdites liquidations sont encore élevées, atteignant ainsi 1,04 milliard de dollars.

Alors que le BTC représente un peu moins de 27 % des liquidations, notons que le TRUMP pèse 8,83 %, ce qui appuie encore plus le caractère exceptionnel des chiffres qui entourent l’actif, pourtant lancé il y a moins de 72 heures :

Montants liquidés par actifs sur 24 heures

💡 Quelles sont les meilleures plateformes de trading de perpetuals crypto ?

En matière de répartitions entre les positions acheteuses et les positions vendeuses, ce sont les premières qui pèsent le plus lourd dans la balance, et ce, à hauteur de près de 73 %.

Achetez et tradez de la crypto sur le DEX le plus performant de Solana

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Les DEX de Solana en profitent également

Pour rebondir sur le TRUMP, il faut noter aussi qu’outre les plateformes centralisées, les exchanges décentralisés (DEX) de Solana ont vu leurs volumes s’envoler, aussi bien coté spot que coté perpetuels. Pour exprimer cela très simplement, samedi et dimanche sont à ce jour les 2 journées les plus importantes en matière de volumes pour Raydium (RAY) et Jupiter (JUP).

Ce week-end, Raydium a ainsi réalisé plus de 25,92 milliards de dollars de volumes, ce qui surpasse Uniswap (UNI) de 150 % sur la même période. D’ailleurs, le record de samedi sur Raydium dépasse également la meilleure journée de volumes d’Uniswap :

Volumes quotidiens sur le DEX de Raydium

En parallèle, le RAY s’échange à 7,31 dollars, en hausse de 7 % en 24 heures.

👉 Dans l’actualité également — Les revenus de Solana (SOL) explosent à la hausse grâce aux memecoins de la famille Trump

Compte tenu de cette volatilité et des idées que pourrait donner la famille Trump à d’autres personnalités en matière de memecoins, il s’agira d’être particulièrement prudent sur la gestion des risques. Si ces tokens sans aucune valeur fondamentale peuvent générer d’importants multiples, il convient également de rappeler que la volatilité qu’ils engendrent peut aussi déstabiliser de nombreux traders.

Ne ratez pas le bullrun, rejoignez nos experts sur Cryptoast Academy

Publicité

Sources : Coinglass, DefiLlama

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital