955 millions de dollars de liquidations : les cryptos continuent de voir rouge

Tandis que les cryptos poursuivent leur chute, les liquidations atteignent 955 millions de dollars au cours des dernières 24 heures. Quels sont les actifs les plus touchés ?

Les liquidations s’enchaînent sur les cryptos

Après une tentative de rattrapage au début du mois, les cryptomonnaies ont repris le chemin de la baisse, avec un BTC qui a rechuté sous 80 000 dollars et un ETH ayant atteint un plus bas depuis novembre 2023, en cassant les 1 800 dollars l’unité.

Dans cette atmosphère morose, les liquidations se sont enchaînées sur les plateformes centralisées de produits dérivés. Lors de l’écriture de ces lignes, celles-ci atteignent 955 millions de dollars en 24 heures, dont 78 % concernent des positions acheteuses.

Depuis le début du mois, la totalité de ces liquidations s’élève à 5,7 milliards de dollars.

En prenant une vue d’ensemble, nous pouvons constater que le BTC et l’ETH concentrent à eux seuls environ 60 % des liquidations des dernières 24 heures. S’il est logique que le BTC soit en tête, de par son statut de leader, l’ETH pèse tout de même plus de 26 % des montants en jeu, avec 253,5 millions de dollars de clôtures de positions forcées :

Top 10 des actifs les plus liquidés

Dans une moindre mesure, si les actifs représentés ci-dessus sont principalement des cryptomonnaies et des altcoins du top 10 des capitalisations, nous pouvons néanmoins souligner la présence du SUI, du LINK et du HYPE, respectivement à la 21e, 17e et 32e place du classement de CoinGecko.

👉 À lire également — Semaine de la dernière chance pour Bitcoin ? Analyse du BTC du 10 mars 2025

Malgré certaines baisses particulièrement importantes, la capitalisation crypto n’affiche qu’un recul de 4,4 %, pour une valorisation totale de 2 726 milliards de dollars.

Maîtrisez le marché crypto en rejoignant Cryptoast Academy

Publicité

Source : Coinglass

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital