Semaine de la dernière chance pour Bitcoin ? Analyse du BTC du 10 mars 2025

En une semaine, le Bitcoin accuse une baisse d’environ 15 %, clôturant à 80 700 dollars, sous sa zone de consolidation du début d’année. Face aux incertitudes économiques et aux analyses divergentes, les investisseurs réduisent leur exposition, intensifiant la pression baissière sur les marchés.

Un marché sous tension, fragilisé par des facteurs externes

Nous sommes le lundi 10 mars 2025, et le prix du Bitcoin affiche en clôture hebdomadaire 80 700 dollars affichant une baisse d'environ 15 % sur la semaine. Lors de notre dernière analyse, le 3 mars 2025, son cours s’élevait encore à 93 000 dollars. Ainsi, le roi des cryptomonnaies a de nouveau fléchi, clôturant sous la zone de consolidation qu'il travaillait depuis plusieurs semaines.

À l’image d’un morceau des années 2000, le BTC évolue de manière chaotique depuis l’investiture de Donald Trump, qui joue le rôle d’un chef d’orchestre imprévisible, nous entraînant successivement vers le haut, vers le bas, à gauche ou à droite.

Bien sûr, cette tirade se veut avant tout humoristique, histoire d’alléger une atmosphère pour le moins pesante. Beaucoup estiment que nous avons franchi le Rubicon, cette limite à ne pas dépasser, synonyme de Bear Market.

D’autres, en revanche, considèrent que le sentiment du marché est encore trop négatif pour enclencher une véritable tendance baissière durable, arguant que « les sommets apparaissent toujours en période d'euphorie ».

Face à ce brouhaha d’analyses contradictoires, de nombreux investisseurs adoptent un réflexe prudent : réduire leur exposition aux risques. C’est sans doute la principale raison de la baisse généralisée qui s’empare des marchés, qu’ils soient traditionnels ou cryptographiques.

Sur les marchés dérivés, les intérêts ouverts (OI) sont en hausse ces dernières heures, avec une accélération notable depuis la cassure à la baisse des 85 000 dollars, signalant un biais plus marqué en faveur des positions vendeuses à ce seuil.

Combinée à la baisse des fundings, désormais en territoire négatif, cette configuration pourrait traduire un excès baissier, ouvrant la voie à un rebond à court terme.

Marchés dérivés Bitcoin en données 4 heures

Les maps de liquidité offrent une vision précise de l’accumulation des liquidités au-dessus des prix. Ces zones pourraient nécessiter un nettoyage avant qu’un nouvel élan baissier ne prenne forme.

Au cours des trois derniers jours, de nombreuses poches de liquidité se sont constituées entre 84 000 et 92 000 dollars, des niveaux que l’action des prix pourrait venir tester. Une respiration du marché somme toute classique qui pourrait se jouer avant la prise de direction du prochain mouvement.

Marchés dérivés Bitcoin en données 4 heures

En matière de capitalisation, le Bitcoin demeure, sans surprise, le leader incontesté de l’écosystème crypto, conservant la première place du classement avec une capitalisation de 1 634 milliards de dollars, soit une baisse de 210 milliards depuis notre dernière analyse.

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT -4,30 % -11,40 % -14,70 % ETH / Bitcoin -1,40 % -5,30 % -8,30 %

Bitcoin, le seuil critique à ne pas dépasser

Depuis plusieurs semaines, nous évoquions le range dans lequel évoluait le BTC. Cette semaine, il a finalement cédé sous la pression des prix. Bien que le Bitcoin ait réussi à préserver cette zone la semaine dernière, l'impulsion haussière provoquée par l’annonce de Donald Trump s'est révélée insuffisante pour relancer la dynamique.

Sans doute le signe d’une usure prolongée, la clôture nette aux alentours des 81 000 dollars, sous la Kijun hebdomadaire, n’apporte rien de rassurant pour les acheteurs. Si l’actif parvient à rebondir dans les deux prochaines semaines en formant une configuration technique favorable, cela pourrait rassurer le marché. Cependant, il serait illusoire d’ignorer la pression vendeuse qui s’exerce actuellement sur l’action des prix.

Si la baisse se poursuit, la réaction du Bitcoin à l’approche des 75 000 dollars sera à surveiller de près. Dans cette zone, il retrouvera la confluence de la moyenne mobile à 50 semaines et de la bande de Bollinger hebdomadaire basse. Depuis mars 2023, ces deux indicateurs ont systématiquement déclenché un rebond, relançant la tendance haussière de l’actif.

À court terme, malgré la possibilité d’un rebond technique, le rejet de la réintégration du range reste dominant. Le Bitcoin peine toujours à se réinstaller au-dessus des 91 000 dollars.

Si le creux majeur des 78 000 dollars n’a pas encore été franchi, l’actif montre néanmoins des signes de faiblesse : il échoue à dépasser son sommet du 2 mars tout en enfonçant le creux du 4 mars. Désormais, le scénario privilégié semble être un test et une cassure du creux du 28 février.

Pour invalider cette hypothèse, le BTC devra démontrer une véritable volonté de reconquête, en se réinstallant rapidement au-dessus des 87 000 dollars pour amorcer une réintégration durable au-delà des 95 000 dollars.

Graphique du cours du Bitcoin en journalier

En résumé, le Bitcoin cède et clôture en dehors du range qu’il développait depuis plusieurs semaines. Le scénario le plus probable semble être une cassure du précédent creux à 78 000 dollars, menant à un test sur la confluence entre la moyenne mobile à 50 semaines et la bande de Bollinger basse à 75 000 dollars.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse reprendre son range à 91 000 dollars ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

