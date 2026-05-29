Bitpanda multiplie les offres : maillots PSG, tournoi MBG et bonus épargne

La plateforme européenne Bitpanda déroule plusieurs offres en parallèle pour ses utilisateurs. Entre un tirage au sort pour gagner un maillot du PSG, un tournoi de trading doté de 30 000 euros en tokens MBG et un concours réservé aux plans d’épargne, les opportunités se multiplient pour la communauté française.

le 29 mai 2026 à 16:32.

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Bitpanda multiplie les offres : maillots PSG, tournoi MBG et bonus épargne

Un maillot du PSG à gagner avant la finale face à Arsenal

Bitpanda lance une opération spéciale à destination de ses utilisateurs français. 20 maillots officiels du Paris Saint-Germain sont mis en jeu avant l’affiche européenne face à Arsenal.

Pour participer, il faut être un utilisateur Bitpanda entièrement vérifié, résider en France et confirmer sa participation à la campagne. La condition principale reste l’exécution d’un trade d’au moins 50 euros en cryptomonnaies sur la plateforme. La fenêtre est ouverte du 27 mai 2026 à 00h00 jusqu’au 30 mai 2026 à 23h59 (CEST).

Le tirage au sort sera effectué dans les 7 jours suivant la fin de l’opération. Les gagnants seront notifiés par e-mail et devront confirmer leur adresse de livraison. Bitpanda prévoit d’expédier les maillots au plus tard le 30 juin 2026.

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30 000 euros en tokens MBG via un tournoi de trading

En parallèle, Bitpanda organise un tournoi de trading en partenariat avec MultiBank Group, dont le token natif MBG sert de support aux récompenses. La cagnotte totale atteint 30 000 euros, répartie entre les meilleurs traders du classement.

La première place empoche 10 000 euros en tokens MBG, la deuxième 6 500 euros et la troisième 4 000 euros. Les places 4 à 10 se partagent des dotations allant de 1 100 à 2 500 euros. Le tournoi se déroule du 26 mai au 1er juin 2026.

Cerise sur le gâteau, des gants de boxe signés par Khabib Nurmagomedov, surnommé l’Aigle du Daghestan, seront remis au meilleur trader, au plus gros détenteur de MBG ainsi qu’à trois participants tirés au sort.

Pour information, les pseudos des participants apparaîtront publiquement dans le classement.

👉 Pour en savoir plus sur l'ensemble des services de la plateforme, consultez notre avis complet sur Bitpanda

Plans d’épargne : 100 € par mois à gagner jusqu’en 2027

Bitpanda mise aussi sur sa fonctionnalité de plans d’épargne automatiques. En créant un plan d’épargne d’au moins 25 € entre le 27 mai et le 8 juin 2026, l’utilisateur s’inscrit automatiquement à un tirage au sort. À la clé, trois lots de 100 euros versés chaque mois jusqu’à fin 2026.

👉 Tout savoir sur les plans d'épargne aussi appelés DCA

L’offre couvre l’ensemble des actions, ETF et ETC disponibles sur la plateforme, soit plus de 10 000 supports éligibles selon Bitpanda. L’intérêt de ces plans réside dans le lissage du prix d’entrée, une approche prisée pour amortir la volatilité des marchés. Trois gagnants seront sélectionnés à l’issue de la période.

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