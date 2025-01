Les revenus de Solana (SOL) explosent à la hausse grâce aux memecoins de la famille Trump

Tandis que le memecoin TRUMP a fait sensation ce week-end, l'écosystème Solana (SOL) a grandement profité de cette euphorie. Ainsi, les revenus de la blockchain ont battu leur précédent record de très loin, tandis que le SOL a battu son ATH.

Solana (SOL) profite de l’engouement autour du memecoin TRUMP

Ce week-end, il était difficile d’ignorer le séisme provoqué par Donald Trump, après le lancement de son memecoin. Après cela, même sa femme Melania a suivi le mouvement avec son propre token. Bien que ces memecoins prêtent à débattre, il est une blockchain qui en profite largement : Solana (SOL).

En effet, les revenus sur la blockchain se sont tout bonnement envolés ce week-end face à l’engouement qui a été suscité. Et pour cause, depuis le début de l’année, le réseau génère chaque jour plus ou moins 2 millions de frais pour moitié moins de revenus (la moitié des frais étant brûlées) ; mais ce week-end, ces frais moyens ont été largement multipliés.

💡 Comment acheter du SOL de Solana ?

Alors que les validateurs de Solana ont engrangé 6,77 millions de dollars de revenus samedi, ce montant s’est élevé à 17,77 millions de dollars sur la journée de dimanche. Ainsi, cela bat de loin le précédent record du réseau, enregistré le 22 novembre dernier avec 6,93 millions de dollars de revenus :

Revenus journaliers sur Solana depuis le mois de novembre

Cette euphorie a également profité au SOL, qui a d’ailleurs brièvement dépassé son plus haut historique (ATH) hier, en dépassant brièvement les 295 dollars :

Cours du SOL en données quotidiennes

Achetez et tradez de la crypto sur le DEX le plus performant de Solana

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Lors de l’écriture de ces lignes, le prix du SOL est de 262 dollars pour une capitalisation de 128 milliards de dollars et une baisse de 3,7 % en 24 heures.

De leur côté, les équipes du wallet Phantom ont rencontré quelques difficultés pour gérer cette affluence, qui a pu générer jusqu’à 8 millions de demandes de transactions par minute.

Parmi les protocoles qui ont le plus bénéficié de cette activité, Raydium arrive en tête en ayant généré 32,48 millions de dollars de frais de transactions sur les plus de 35 millions de dollars du réseau dimanche. Au total, l’exchange décentralisé a vu ses revenus s’élever à 6,2 millions de dollars sur le week-end, tandis que sur cette seule journée de lundi, ils se chiffrent déjà à 4,45 millions de dollars pour le moment.

👉 Dans l’actualité également — Bitcoin (BTC) dépasse 109 000 dollars et réalise un nouvel ATH

Alors que Donald Trump promet de signer plus de 100 décrets durant les 100 premières heures suivant sa prise de fonctions, il conviendra de voir combien d’entre eux concernent les cryptos et de quelle manière ils affectent le marché.

Ne ratez pas le bullrun, rejoignez nos experts sur Cryptoast Academy

Publicité

Source : DefiLlama, X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital