Bitcoin (BTC) dépasse 109 000 dollars et réalise un nouvel ATH

Alors que Bitcoin (BTC) a repris du souffle pendant plusieurs semaines depuis sa course folle initiée par la victoire de Donald Trump, le plus haut historique (ATH) vient d’être légèrement dépassé ce matin. En effet, le prix de l’actif a touché un peu plus de 109 000 dollars en fonction des sources de données, venant battre le record du 17 décembre dernier de 1 000 dollars.

Alors que nous aurions pu penser que l’actif allait sortir de son range par le bas il y a tout juste quelques jours, c’est actuellement l’inverse qui semble en train de se produire, bien qu’une cassure franche de l’ATH devra valider ce scénario. Lors de l’écriture de ces lignes, le BTC s’échange à près de 107 900 dollars :

Cours du BTC en données quotidiennes

Malgré cette hausse, nous avons cependant assisté à plus de 900 millions de dollars de liquidations de positions acheteuses sur les produits dérivés des plateformes centralisées, pour un total de 1,24 milliard de dollars de liquidations en 24 heures. Pour sa part, le BTC représente près de 22 % de ces fermetures forcées de positions.

En données horaires, nous voyons effectivement que le BTC a d’abord chuté, allant même jusqu’à tomber brièvement sous 100 000 dollars, avant de se reprendre rapidement :

Cours du BTC en données horaires

L’une des pistes de cette reprise haussière peut être une réception réunissant la future administration Trump, à laquelle étaient notamment conviés Fred Thiel, le PDG de MARA, ainsi que Michael Saylor :

@MARAHoldings CEO, @fgthiel, was honored to be seated with the incoming Secretary of Defense at the Vice President’s reception and dinner. Our team in partnership with @saylor met with the entire incoming cabinet of the Trump Administration. We are excited about the future of… pic.twitter.com/GltAbSLVys

— Robert Samuels (@RobSamuelsIR) January 19, 2025