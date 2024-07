Pourquoi investir via les CFD crypto ?

Les CFD sont des instruments financiers méconnus qui peuvent s'avérer très utiles dans la gestion d’un portefeuille, en particulier pour les traders. Découvrez le concept de CFD, leur intérêt pour le marché des cryptomonnaies ainsi que leurs avantages et risques associés.

Qu'est-ce qu'un CFD ?

Un Contract For Difference (CFD) est un instrument financier dérivé qui permet aux investisseurs de spéculer sur les mouvements de prix d'un actif sans le posséder réellement.

En d’autres termes, un CFD est un contrat entre un acheteur et un vendeur, où le vendeur paie la différence entre la valeur actuelle d'un actif et sa valeur au moment de la conclusion du contrat.

Il est possible d'investir via des CFD en passant par des brokers comme XTB, lequel propose aussi des CFD crypto . Si la prédiction de l'investisseur est correcte, le broker lui verse cette différence ; sinon, c'est l'investisseur qui doit le faire.

Pourquoi investir dans la crypto via des CFD ?

Tout d’abord, les CFD offrent une grande flexibilité puisqu'ils permettent de profiter des mouvements de prix des cryptomonnaies, qu'ils soient à la hausse ou à la baisse tout en ayant des frais raisonnables.

Concrètement, si vous pensez que le prix du Bitcoin va augmenter, vous pouvez acheter un CFD sur le Bitcoin (ordre long). Si le prix augmente, vous réaliserez un profit sans jamais avoir possédé le Bitcoin lui-même.

Inversement, vous pouvez vendre à découvert votre position (ordre short), ce qui offre la possibilité de réaliser des gains lorsque le prix du Bitcoin baisse. Il s’agit d’une particularité unique des CFD.

Ensuite, les CFD offrent l'avantage de ne pas nécessiter la possession de l'actif sous-jacent. Cela est particulièrement rassurant pour les investisseurs en crypto-monnaies, car ils s’émancipent de la contrainte de possession via un wallet et des risques associés (perte de la clé privée notamment).

Enfin, les CFD sont des produits où il est possible d’appliquer un effet de levier, ce qui permet de se surexposer au marché et ainsi de multiplier les gains. Attention cependant, cela décuple aussi les pertes.

Pourquoi choisir XTB pour investir dans les CFD crypto ?

XTB est l'un des plus grands courtiers en ligne qui fournit à plus de 1 million de clients une plateforme facile et pratique pour investir dans la crypto via des CFD.

En France, XTB permet via un Compte Titre Ordinaire (CTO) d’avoir accès à plus de 3 400 actions européennes et américaines, ainsi qu'à plus de 400 ETF, incluant des ETF et ETN cryptos. Le courtier XTB est particulièrement compétitif sur les CFD crypto et ce pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, XTB offre une un choix diversifié de 50 CFD sur les crypto-monnaies, couvrant les actifs les plus populaires comme le Bitcoin (BTC), l'Ethereum (ETH), le Cardano (ADA), le Dogecoin (DOGE) et le Litecoin (LTC).

Ensuite, XTB propose des spreads très attractifs sur ses CFD crypto à partir de 0,22 %, souvent inférieurs à ceux du marché. Les spreads réduits signifient des coûts de trading plus bas, ce qui est crucial pour maximiser les gains potentiels.

De plus, les CFD crypto sur XTB offrent une grande flexibilité, y compris la possibilité de trader à la hausse ou à la baisse et ce, 24h/24, 7j/7 y compris les week-ends. Chez XTB, les investisseurs peuvent vendre à découvert des CFD sur cryptomonnaies, ce qui permet de profiter de la volatilité du marché sans les contraintes de la possession réelle des cryptos.

Enfin, XTB est un courtier régulé avec une solide réputation sur le marché. Les fonds des clients sont sécurisés chez J.P. Morgan, et XTB bénéficie d'une protection contre le solde négatif, garantissant que les investisseurs ne peuvent pas perdre plus que leur capital initial.

D’autre part, XTB est implanté dans une quinzaine de pays et notamment en France, où elle est présente à Paris depuis 2010. Dans l’Hexagone, la société est agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et la Banque de France.

💡 Retrouvez notre avis détaillé de XTB et de ses produits

77 % des comptes de clients de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

