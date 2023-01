XTB : une plateforme pour trader et investir sur toutes les classes d'actifs

XTB est un broker reconnu qui propose de nombreux outils de trading sur les principaux marchés tels que le Forex, les CFD, les indices, les actions ou encore les cryptomonnaies. XTB fournit également des ressources éducatives, des analyses quotidiennes et propose une plateforme de trading de qualité. Découvrez l'ensemble des services proposés par XTB.

XTB, une référence du trading traditionnel qui intègre les cryptomonnaies

Lancé en 2002, X-Trade Brokers (XTB) est un broker polonais proposant d'investir sur de nombreux actifs à travers les différents marchés internationaux. La société, qui bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans ce milieu, est notamment connue pour être la première à s'être spécialisée dans les marchés de gré à gré (OTC).

Groupe mondial coté en bourse et présent dans plus d'une quinzaine de pays, XTB a installé ses bureaux à Paris en 2010 afin de proposer ses services dans l'Hexagone, et possède ainsi une succursale francophone agréée et contrôlée par l'Autorité des marchés financiers (AMF), mais également par la Banque de France via l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Tout comme sa société mère, la succursale française de XTB opère sous la directive Market in Financial Instrument Directive (MiFID) II afin de garantir la sécurité de ses utilisateurs.

Ainsi, XTB continue de se développer en France grâce à la présence d'une quinzaine de collaborateurs sur place. De plus, soulignons que les fonds des clients français de XTB sont entreposés et ségrégués chez BNP Paribas. Cela signifie que les fonds propres de XTB ne sont pas mélangés à ceux de ses clients, garantissant la disponibilité de ces derniers en cas de situation extrême telle qu'une faillite.

Via sa plateforme en ligne et son application mobile xStation 5, XTB propose un large panel de choix d'investissements, notamment sur les CFD Forex, indices, matières premières, crypto-monnaies mais également sur les actions et ETF en Compte Titres Ordinaire.

Notons que l'achat d'actions et d'ETF se fait chez XTB avec 0% commissions en dessous de 100 000 euros par mois investis sous forme de compte-titre dédié.

Il convient de souligner le service commercial particulièrement efficace de XTB, un conseiller se tenant disponible à tout moment, que ce soit pour vous accompagner dans la création de votre compte ou bien pour faire vos premiers pas sur XTB en toute sérénité. Ce service, totalement gratuit, est accessible par mail, par téléphone, ou via le chat en direct disponible sur le site de XTB.

Fort de son expérience d'une vingtaine d'années dans le secteur du trading, XTB a su développer des outils reconnus pour leur facilité d'utilisation, ce qui a notamment permis à la plateforme d'obtenir une place dans le classement des 5 meilleurs brokers au monde ainsi qu'une récompense décernée par Bloomberg en 2020.

Son application mobile, xStation, n'est pas en reste, puisqu'elle a été élue meilleure plateforme d'investissement en 2019 et meilleure application de trading en 2021. À ce jour, 580 000 clients présents dans plus d'une quinzaine de pays autour du monde font confiance à XTB et à ses 5 400 instruments de trading.

Aujourd'hui, lundi 9 janvier 2023, XTB lance une offre exclusive pour tous ses nouveaux clients : 1 action est offerte pour toute nouvelle inscription, avec comme seule condition d'effectuer un dépôt sur un compte réel chez XTB (pour n'importe quel montant). L'occasion d'essayer les nombreux services de XTB et de découvrir sa plateforme de trading.

xStation, la plateforme maison d'XTB

XTB possède sa propre plateforme de trading dédiée : xStation5. Véritable plateforme tout-en-un, vous pouvez, en un clic, y retrouver les différents marchés, mais également les actualités ou le calendrier des événements financiers importants du jour, et bien sûr des outils de trading.

Les instruments de trading XTB, comprennent, entre autres, 48 paires de devises Forex, des CFD sur plus de 20 indices du monde entier avec option de levier, des CFD sur matières premières (or, argent, pétrole, etc.), plus de 3 000 actions avec seulement 10 € d'investissement minimum, ou encore des ETF avec 0 % de commission prélevée en dessous de 100 000 euros par mois investis. Au total, XTB comptabilise plus de 5 400 instruments de trading.

Concernant le marché crypto, XTB propose plus d'une cinquantaine de CFD sur cryptomonnaies, et ce avec des frais attractifs, si ce n'est le taux de spread amené à varier en fonction de l'actif concerné.

Côté trading pur, xStation permet de naviguer d'un marché à l'autre grâce à l'onglet situé sur la gauche de l'interface, lequel vous offre la possibilité de jongler entre actions, indices, matières premières, cryptomonnaies, etc. C'est également à cet endroit que vous pouvez surveiller vos positions ouvertes ainsi que vos ordres en attente.

La plateforme xStation dispose d'une suite d'outils d'analyse particulièrement fournie (à retrouver dans l'onglet « Analyse de marché ») au sein de laquelle vous pourrez notamment retrouver un scanner d'actions afin de trier rapidement les actions à travers divers filtres de votre convenance et grâce aux données fondamentales.

Aperçu du Scanner Actions de xStation

Dans le même onglet, vous pourrez également trouver une heatmap de différents marchés, notamment Forex, le marché d'actions US et le marché d'actions EU pour évaluer les performances des actions les unes par rapport aux autres afin de vous aiguiller de manière précise dans vos choix d'investissement.

Aperçu de la Heatmap de xStation

Et côté interface de trading, XTB fournit l'ensemble des outils de trading dont un trader peut avoir besoin, notamment les indicateurs RSI, l'indicateur technique Ichimoku ou encore les bandes de Bollinger, et ce en plus d'une grande liberté de personnalisation de vos graphiques.

Aperçu de l'interface de trading xStation 5 et des outils disponibles

Les actualités regroupent toutes les nouvelles importantes de la journée, que ce soit concernant les actions, les indices, les matières premières ou les devises. Mais vous pourrez aussi y trouver de réelles analyses techniques approfondies réalisées par des professionnels, notamment de la part de Réda Aboutika, le chef analyste de XTB France qui fait d'ailleurs part de ses analyses de marché chaque semaine à la télévision, ce qui constitue un gain de temps considérable concernant l'évaluation du marché.

Vous y retrouverez ainsi les informations importantes de la journée triées sur le volet, condensées, ainsi que l'impact prévu de ces dernières sur le marché et sur la ou les actions correspondantes. De plus, les actualités sont accompagnées d'analyses techniques légendées afin de mieux comprendre les situations dont il est question.

Dans l'onglet supérieur « calendrier », vous pourrez également visualiser les événements importants à venir dans la journée, leur degré d'impact sur le marché, et même les prévisions correspondantes à cet effet.

xStation mobile, l'application mobile dédiée de XTB, est également particulièrement simple à prendre en main grâce à son interface extrêmement simplifiée. De manière globale, vous y retrouverez les mêmes outils et les mêmes informations que sur la version bureau.

Aperçu de l'interface sur l'application mobile XTB

Comment investir ? Qu'est-ce qu'une analyse fondamentale ? Comment trader du Bitcoin (BTC) ou encore comment diversifier son portefeuille d'investissement ? Autant de questions que l'on se pose tous lors de nos premiers pas dans l'univers du trading. Grâce à sa section « Formations », XTB offre un contenu complet et enrichissant à destination de ses utilisateurs, qu'ils soient novices ou traders chevronnés.

Ces petits guides, qui ne requièrent généralement que quelques minutes de lecture, sauront vous offrir les connaissances dont vous avez besoin pour comprendre les marchés et les outils de trading.

Notre conclusion sur les services de trading de XTB

Grâce à ses 20 années d'expérience dans l'univers du trading, XTB a incontestablement réussi à se faire une place parmi les meilleurs brokers disponibles aujourd'hui. Nous apprécierons, entre autres, son interface très accessible aussi bien en version bureau que sur mobile, mais également la diversité des actifs et des outils proposés.

Effectivement, XTB saura satisfaire aussi bien les traders que les investisseurs, professionnels ou particuliers et des cryptomonnaies grâce à son marché Forex, son trading d'indices et de matières premières, ses actions et ses ETF, mais également son service de CFD sur cryptomonnaies.

Nous rappelons que les CFD sont des outils à manipuler avec précaution dans la mesure où les gains possibles sont proportionnels aux risques engendrés par l'effet de levier. Par conséquent, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre et renseignez-vous comme il convient avant d'investir.

En dehors des outils de trading purs, XTB vous permet de retrouver à un seul et même endroit les principales informations dont vous aurez besoin pour vos séances de trading, que ce soit les actualités financières du jour, les calendriers des événements importants sur les marchés internationaux, ou encore des vidéos de formation accessibles en un clic. Bien sûr, ces différentes fonctionnalités sont disponibles aussi bien sur version PC ou Mac que sur l'application mobile xStation.

Soulignons encore une fois la disponibilité des référents de l'équipe française de XTB, joignable de 8h30 à 20h de façon totalement gratuite, que ce soit en cas de souci rencontré sur la plateforme ou tout simplement pour bénéficier d'un accompagnement de qualité pour faire vos premiers pas dans le trading.

Enfin, en tant que nouveau client XTB, n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une action gratuite pour tout dépôt effectué dès aujourd'hui, et ce sans seuil minimum.

Entre 74 et 89 % des comptes de clients de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

