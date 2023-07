Comment acheter des actions Google (Alphabet) ? Guide rapide 2023

Vous envisagez d'acquérir des actions Google, mais vous ignorez la démarche à suivre ? Pour devenir détenteur d'actions Google (Alphabet), il est nécessaire de passer par une plateforme dédiée à l'investissement. Voici notre guide détaillé pour vous aider à obtenir des actions Google de manière rapide et simple.

Où acheter des actions Google (GOOG) ?

Vous pensez à placer votre argent dans des actions Google, mais vous êtes incertain sur la marche à suivre ? Pour acquérir des actions Google, l'option la plus sage serait d'utiliser une plateforme spécialisée dans l'achat d'actions.

💡 Créé en 2015, Alphabet est un conglomérat d'entreprises détenues par Google. Par conséquent, les actions de Google sont en réalité des actions d'Alphabet, connues sous les codes GOOG et GOOGL. Acheter des actions GOOG, ce n'est donc pas uniquement investir sur les performances de Google, mais aussi de toutes les autres entreprises du groupe Alphabet.

Différents courtiers et plateformes facilitent l'acquisition d'actions Google. Voici notre suggestion.

Plateforme Frais Verse des dividendes ? eToro Pas de frais, mais présence d'un spread Selon les actions Trade Republic 1 € par opération Selon les actions XTB Pas de frais, mais présence d'un spread Selon les actions et prélève une commission Degiro Entre 1 à 3 € par opération en fonction de la Bourse Seulement pour les actions cotées en Europe

Simple d'utilisation et surtout régulée par les normes françaises, la plateforme eToro est recommandée pour les débutants et saura sans doute satisfaire toutes vos attentes pour l'acquisition d'actions Google.

Pour acquérir des actions Google sur eToro, vous devez ouvrir un compte sur le site, y verser des euros et réaliser l'achat d'actions Google en quelques clics.

Lancée en 2017, eToro est un pionnier de l'investissement en ligne. Cette plateforme offre la possibilité d'investir dans un large éventail d'instruments financiers, y compris les actions, les ETF, le Forex, les matières premières et même les cryptomonnaies.

Les services de courtage d'eToro sont fournis par eToro Europe, une entreprise enregistrée à Chypre. Cela lui donne la capacité d'offrir des services entièrement conformes à la législation française.

eToro est également célèbre pour sa fonctionnalité de trading social, qui permet à quiconque de répliquer les transactions d'autres utilisateurs. Bien que cette fonction puisse attirer les novices, il est conseillé de prendre ses propres décisions en matière de gestion de portefeuille. De plus, eToro se positionne comme une plateforme idéale pour les débutants et ceux qui cherchent à diversifier leurs investissements.

L'achat d'actions Google via eToro est relativement simple :

Inscrivez-vous sur la plateforme ;

Déposez des fonds en euros sur votre compte ;

Réalisez l'achat d'actions Google en quelques clics.

Si vous envisagez d'utiliser eToro, voici comment vous pouvez créer un compte sur la plateforme et acquérir facilement des actions Google.

Comment ouvrir un compte sur eToro ?

Pour créer un compte sur eToro, cliquez sur le bouton ci-dessous (lien affilié). Puis, une fois arrivé sur la page d'accueil d'eToro, appuyez sur le bouton « Commencer à investir » situé en bas à gauche de votre écran :

Une fois redirigé vers la page d'inscription d'eToro, vous avez la possibilité de vous inscrire en utilisant votre compte Facebook ou Google (Gmail). Vous pouvez aussi opter pour une méthode d'inscription plus classique en fournissant un pseudonyme, une adresse email et un mot de passe solide.

Pour compléter votre inscription sur la plateforme eToro et procéder à l'achat d'actions Google, il vous faudra désormais fournir des informations complémentaires relatives à votre identité : présenter une pièce d'identité, confirmer un numéro de téléphone et remplir un court questionnaire. eToro respecte les règlementations françaises, donc cette étape est incontournable.

🤔 Besoin d'un guide plus détaillé ? Voici comment pour ouvrir un compte sur eToro étape par étape

Comment alimenter votre compte eToro avec des euros ?

Maintenant que votre compte eToro est actif, il est nécessaire d'y verser des euros pour pouvoir acheter des actions Google. Pour cela, cliquez sur le bouton « Dépôt de fonds » qui se situe en bas à gauche du tableau de bord de la plateforme :

Avant de poursuivre, il est important de noter que votre solde sur eToro sera affiché en dollars américains et que toutes les transactions se déroulent dans cette devise. Ne vous en préoccupez pas, vos euros seront automatiquement convertis en dollars américains à chaque opération.

Pour alimenter votre compte eToro avec des euros, vous avez les options suivantes : le transfert bancaire ou le règlement par carte de crédit. Pour vous aider à faire votre choix, voici les caractéristiques de chaque méthode de paiement sur eToro :

Carte Bancaire Virement bancaire Montant minimum (1er dépôt) 100 $ 500 $ Taux de change Moins avantageux Plus avantageux Exécution Instantanée De 4 à 7 jours ouvrables

Besoin d'aide pour créditer votre compte eToro ? Pour comprendre comment faire, cliquez sur le libellé correspondant à votre méthode de paiement :

Comment effectuer un dépôt en utilisant une carte bancaire : Si vous souhaitez alimenter votre compte eToro en utilisant une carte de crédit/débit, voici les étapes à suivre : Sélectionnez l'option « Carte de crédit » dans la liste déroulante ; Saisissez le numéro de votre carte de crédit/débit dans le champ dédié ; Indiquez la date d'expiration de votre carte ; Entrez le code CVC à 3 chiffres qui se trouve au dos de votre carte. Après avoir renseigné ces informations et confirmé la transaction, votre compte eToro sera approvisionné en quelques moments. La transaction apparaîtra sous le nom « eToro (Europe) Ltd. » dans l'application de votre banque.

Comment réaliser un dépôt via un virement bancaire ? Si vous envisagez de créditer votre compte eToro par le biais d'un virement bancaire, voici les démarches à entreprendre : Sélectionnez « Virement bancaire » comme méthode de paiement et cliquez sur « Continuer ». Les détails de la banque liée à eToro s'afficheront et vous seront aussi transmis par email ; Connectez-vous à votre compte bancaire en ligne pour effectuer le transfert de fonds ; Il est essentiel de prendre note du numéro de transaction. Ce numéro est nécessaire pour qu'eToro puisse associer les fonds reçus à votre compte sur leur plateforme. Il est INDISPENSABLE d'inclure ce numéro lors de votre transfert, généralement dans le champ nommé « Mémo », « Message » ou « Référence de votre virement » du formulaire. Notez que les dépôts effectués par virement bancaire sur eToro demandent habituellement un délai de traitement de 4 à 7 jours ouvrables.

Maintenant que vous avez des euros disponibles sur votre compte eToro, vous pouvez procéder à l'achat d'actions Google en seulement quelques étapes. Il suffit de saisir « Alphabet », « Google » ou « GOOG » dans la barre de recherche et de cliquer sur « Investissez ».

Un nouvel onglet s'affichera, montrant le prix d'une action Google, qui est ici de 126,68 $. Vous pouvez spécifier le montant que vous désirez investir, par exemple 500 $, puis cliquez sur « Passer un ordre » pour acheter des actions Google.

Vous êtes désormais détenteur d'un CFD d'action Google. Cela signifie que vous ne possédez pas réellement des actions Google, mais que vous suivez l'évolution du cours de l'action sur les marchés.

Si vous débutez dans le monde de l'investissement, il est recommandé de ne pas recourir à l'effet de levier. Gardez le réglage x1 pour minimiser les risques associés à cet outil de trading.

💡 Il est crucial de souligner que même si eToro affiche un montant en dollars, vous pouvez placer un ordre en utilisant vos euros sur la plateforme. Ceux-ci seront automatiquement convertis pour cette transaction.

🔎 Qu’est-ce qu'un contrat pour la différence (CFD) ?

Quelle relation entretient Google avec le Bitcoin et la crypto ?

Google, comme beaucoup d'autres entreprises technologiques, a un intérêt certain pour la blockchain, la technologie sous-jacente du Bitcoin et des autres cryptomonnaies. Cependant, son approche de la cryptomonnaie a évolué au fil du temps.

Initialement, Google a adopté une approche plutôt prudente envers les cryptomonnaies. Par exemple, en mars 2018, Google a annoncé qu'elle interdirait toutes les publicités liées à la cryptomonnaie sur sa plateforme publicitaire, citant le potentiel d'escroqueries financières.

Cependant, Google a depuis assoupli certaines de ces restrictions. En 2021, Google a annoncé qu'elle autoriserait à nouveau certaines publicités pour les cryptomonnaies, à condition que les annonceurs soient enregistrés auprès des organismes de règlementation financière appropriés.

En outre, Google a également fait preuve d'un intérêt croissant pour la blockchain et a cherché à intégrer cette technologie dans certains de ses services. Par exemple, Google Cloud a annoncé plusieurs partenariats avec des blockchains et a lancé un service qui permet aux développeurs de créer des applications basées sur ces blockchains. Ainsi, Google s'est rapprochée des blockchains Polygon, Tezos, Ethereum, NEAR Protocol, Flow, Band Protocol ou encore la BNB Chain de Binance.

Alors que les applications répertoriées sur le Google Play Store n'étaient jusqu'alors pas autorisées à utiliser les tokens non fongibles (NFT), les choses changent en juillet 2023. Google annonce vouloir « favoriser de nouvelles expériences basées sur la blockchain » et autorise alors les NFT sur son magasin d'applications, moyennant quelques règles strictes que les développeurs devront suivre.

En somme, le géant Google se montre particulièrement crypto-friendly et cette tendance se confirme au fil des années. L'entreprise américaine s'associe avec une multitude de blockchains majeures et multiplie les partenariats dans le secteur, en particulier avec son service de paiement Google Pay.

Questions fréquentes sur l'action Alphabet (Google)

✅ Qu'est-ce que Google ? Google est une entreprise américaine spécialisée dans les produits et services liés à Internet. Fondée en 1998 par Larry Page et Sergey Brin, elle est notamment connue pour son moteur de recherche en ligne, mais propose également d'autres services comme Google Maps, Gmail, Google Drive et Google Docs. De plus, Google est la société mère d'Alphabet Inc., qui comprend des entreprises comme YouTube et Android.

✅ Quels sont les principaux concurrents de Google et comment affectent-ils le cours de l'action ? Les principaux concurrents de Google incluent Microsoft, Apple, Amazon, Facebook (maintenant Meta) et des entreprises de la technologie en Chine comme Baidu et Tencent. Ces concurrents affectent le cours de l'action Google de plusieurs manières. Par exemple, lorsque ces entreprises lancent de nouveaux produits ou services qui rivalisent directement avec ceux de Google, cela peut influencer la perception des investisseurs sur la position concurrentielle de Google et donc, sur son cours d'action.

✅ Est-ce que Google verse des dividendes ? Non, Alphabet ne verse pas de dividendes à ses investisseurs.

✅ Est-il intéressant d'acheter l'action Google en 2023 ? En 2023, Google investit massivement dans l'intelligence artificielle (IA) et le machine learning. Ces technologies alimentent déjà de nombreux produits Google, comme la recherche, l'assistant Google, Google Photos et plus encore. Avec la progression de l'IA, on peut s'attendre à ce que Google développe davantage de produits et services novateurs, ce qui pourrait potentiellement conduire à une croissance de ses revenus. En dépit de ces perspectives positives, il est crucial de rappeler que l'investissement en actions comporte toujours des risques. Tout investisseur potentiel devrait faire des recherches approfondies avant de décider d'investir dans des actions Google

