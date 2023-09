De nouvelles blockchains sur Google ? - Son service BigQuery ajoute 11 réseaux à sa base de données

À travers BigQuery, Google annonce l'intégration de 11 blockchains supplémentaires à son service d'analyse de données. Parmi elles, nous retrouvons Polygon, Avalanche, Polkadot ou encore le testnet du réseau Ethereum (Goerli). Toutefois, quel est l'intérêt d'implémenter ces nombreuses blockchains sur BigQuery ? La réponse dans cet article.

Google intègre de nouvelles données on-chain à ses services

C'est un petit pas pour le Web2, mais un grand pour le Web3. Par l'intermédiaire de son entrepôt de données, Google permet dès maintenant d'accéder aux données on-chain de 11 nouvelles blockchains à travers son service BigQuery.

Concrètement, cela signifie que les utilisateurs de BigQuery sont en mesure d'analyser les données de nombreuses blockchains dans un seul et même endroit. Ils peuvent ainsi retracer des fonds, obtenir des statistiques sur le nombre d'adresses actives quotidiennement, ou encore comparer les frais de transactions entre chaque réseau.

Si ce service du géant américain est si prisé par les professionnels et les entreprises du Web3, c'est parce qu'il offre une vue d'ensemble des différentes blockchains sans nécessiter le déploiement d'un nœud pour chaque réseau :

« En tirant parti de notre expertise approfondie en matière de traitement de données évolutif, nous rendons les données on-chain accessibles pour une consommation et une compossibilité plus aisée, permettant aux développeurs d'accéder aux données blockchain sans nœuds. »

Parmi les blockchains concernées par l'annonce de Google, nous retrouvons le réseau principal de Polygon, ainsi que le testnet du mastodonte Ethereum (Goerli). Voici la liste des autres blockchains ajoutées à BigQuery :

Polygon Mumbai (testnet) ;

Polkadot ;

Avalanche ;

Tron ;

Optimism ;

Arbitrum ;

Cronos ;

Near ;

et enfin Fantom.

Google et le Web3 : une relation qui se consolide

Cette nouvelle, très positive pour le secteur du Web3, témoigne de l'intérêt de la multinationale vis-à-vis des blockchains depuis plusieurs années. Par exemple, les données des réseaux Bitcoin et Ethereum ont été intégrés à BigQuery il y a déjà 5 ans, soit dès 2018.

« Au cours des cinq dernières années, nous avons soutenu la communauté à travers les données publiques des blockchains, et nous continuerons à poursuivre ces efforts avec une gamme de données à destination des utilisateurs. »

Pour poursuivre sur sa lancée, Google a ajouté six autres blockchains à son service en 2019, dont le Zcash, le Litecoin et le Dogecoin. Toutefois, la curiosité de Google envers le Web3 dépasse largement le cadre de BigQuery.

En effet, entre septembre 2021 et juin 2022, la maison mère de Google, Alphabet, avait été désignée comme l'entreprise ayant le plus investi dans le Web3 à travers le monde, loin devant les géants BlackRock, Samsung et Goldman Sachs.

Durant ces 10 mois, la société dirigée par Sundar Pichai avait signé des accords avec 4 entreprises différentes pour une somme dépensée excédant 1,5 milliard de dollars. Ses investissements et ses différents engagements lui permettent de mieux appréhender la technologie blockchain, ainsi que de tisser des liens pour de futurs accords commerciaux.

Encore cet été, Google a frappé fort en ouvrant son magasin d'applications Google Play aux tokens non fongibles (NFT). L'entreprise se différencie de son concurrent Apple qui, de son côté, ralentit l'intégration des applications Web3 sur son App Store.

Source : Google

