Comment acheter du Bitcoin (BTC) avec Google Pay ?

De plus en plus de méthodes s'offrent à vous pour acheter du Bitcoin (BTC) et Google Pay en fait partie. Comment acheter du BTC avec Google Pay et quelles sont les meilleures plateformes pour le faire ? Toutes les réponses dans cet article.

Est-il possible d'acheter du Bitcoin (BTC) via Google Pay ?

Google Pay est un moyen simple, rapide et sécurisé pour réaliser des paiements via des appareils sous le système d'exploitation d'Android. Ainsi, il est possible d'utiliser Google Pay pour acheter pratiquement tout ce que l'on souhaite, y compris du Bitcoin (BTC), dans la mesure où cela respecte les conditions d'utilisation de la carte bancaire associée.

Il est indéniable que les solutions telles que Google Pay - et Apple Pay, utilisé sur les appareils de la marque Apple - se sont popularisées ces dernières années. Notre smartphone nous accompagne partout où nous nous déplaçons et la possibilité de l'utiliser pour payer est un véritable gain de temps.

Au même titre que de nombreux commerçants, de nombreuses plateformes d'échanges de cryptomonnaies supportent désormais ce moyen de paiement. Voyons ensemble comment procéder pour acheter du Bitcoin avec Google Pay.

Acheter du Bitcoin avec Google Pay sur des plateformes centralisées

Voici un tableau non exhaustif des plateformes d'échange de cryptomonnaies centralisées permettant l'achat de Bitcoin avec Google Pay :

Chaque plateforme est différente, mais le processus d'achat de BTC par Google Pay reste sensiblement le même. Il faudra détenir un compte sur l'exchange, valider le processus de vérification de votre identité Know Your Customer (KYC) obligatoire lors de l'inscription. Ensuite, il suffira de sélectionner « Google Pay » lors du choix du moyen de paiement.

Notez que Google Pay n'applique aucun frais supplémentaires que ceux de la plateforme. Autrement dit, vous n'aurez qu'à payer la commission ponctionnée par la plateforme.

Acheter du Bitcoin avec Google Pay sur des portefeuilles non custodial

Il est également possible d'acheter du Bitcoin avec Google Pay afin de les recevoir directement sur vos portefeuilles auto-hébergés. Aussi appelés wallets non custodial, ce sont des outils de stockage impliquant que l'utilisateur est pleinement responsable de la gestion de ses propres cryptomonnaies et de la clé privée.

À titre d'exemple, les portefeuilles numériques tels que MetaMask ou Exodus et les portefeuilles physiques de Ledger supportent indirectement Google Pay en tant que moyen de paiement.

Prenons par exemple le portefeuille numérique bien connu, MetaMask. Il est possible de cliquer sur le bouton « Acheter » dans l'extension de votre navigateur, puis de passer par l'un des partenaires du portefeuille (Coinbase Pay, MoonPay, Transak) pour procéder à l'achat en sélectionnant « Google Pay ».

Certains verront chez MetaMask (ou la plupart des autres portefeuilles numériques) l'avantage de ne pas avoir à fournir d'informations personnelles pour créer un compte. Néanmoins, notez que les partenaires permettant l'achat de BTC via Google Pay sont soumis aux exigences KYC et vous demanderont donc de fournir des documents d'identité.

Dans le cas du portefeuille MetaMask, plus d'une dizaine de blockchains sont supportées. Toutefois, ce n'est pas le cas pour Bitcoin. Il sera cependant possible d'acheter de l'Ether (ETH) et l'échanger par la suite contre du BTC sur des plateformes d'échanges décentralisées. Cela ne concerne pas Ledger, dont les portefeuilles supportent le Bitcoin.

Tutoriel : Acheter du Bitcoin (BTC) avec Google Pay sur Binance

Voyons ensemble comment acheter du Bitcoin avec Google Pay sur Binance. Vous n'avez pas encore de compte sur cette plateforme ? Retrouvez notre guide pour créer un compte sur Binance en quelques minutes.

Pour ce faire, il suffit de vous connecter à votre compte sur le site Internet via n'importe quel navigateur ou via l'application mobile sur votre appareil Android. Dans le cas d'Internet, cliquez sur le bouton « Acheter des cryptos » puis sur « Carte de crédit/débit » :

1ère étape de l'achat de Bitcoin (BTC) avec Google Pay sur Binance

Ensuite, sélectionnez la devise fiduciaire que vous utilisez (l'euro par exemple) et la cryptomonnaie que vous souhaitez acheter, ici le Bitcoin (BTC). Choisissez le montant voulu et cliquez sur le bouton « Continuer ».

2e étape pour l'achat de Bitcoin (BTC) avec Google Pay sur Binance

En tant que moyen de paiement, sélectionnez Google Pay puis cliquez sur le bouton « Confirmer ». Cela permettra de valider votre ordre, mais vous devrez le faire dans la minute qui suit, sinon Binance recalculera le prix automatiquement. Une fenêtre devrait s'ouvrir et vous demandera de sélectionner la carte bancaire de votre choix.

Une fois l'ordre confirmé, il devrait apparaître dans votre historique et vos BTC seront envoyés dans votre portefeuille Binance dans les heures qui suivront. Voilà, vous avez acheté des BTC avec Google Pay.

