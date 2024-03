Ledger débarque sur l’application mobile de MetaMask

Depuis de nombreuses années maintenant, les hardware wallets Ledger sont compatibles avec l’extension de navigateur Web MetaMask, mais jusqu’alors, cette couche de sécurité faisait défaut pour ce qui est de l’application mobile.

Toutefois, cette lacune a maintenant été comblée, comme l’a annoncé Ledger jeudi :

Ledger x @MetaMask mobile is here!

The Ledger Nano X is now compatible with the MetaMask mobile app, meaning you can import your Ledger accounts to MetaMask & navigate the crypto space on the go.

Read more: https://t.co/g1x1BIQKpO pic.twitter.com/tdfKJRvnDw

— Ledger (@Ledger) March 7, 2024