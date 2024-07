Consensys rachète Wallet Guard pour améliorer la sécurité de MetaMask

Consensys acquiert Wallet Guard pour améliorer la sécurité de MetaMask. Face à la hausse des arnaques en cryptomonnaies, cette intégration permettra de détecter les tentatives de phishing et d'offrir une expérience utilisateur plus sécurisée, renforçant ainsi la protection des utilisateurs du portefeuille.

L'équipe de Wallet Guard intègre celle de Consensys

Le dernier rapport de Chainalysis sur les transferts illicites en cryptomonnaies révèle qu'environ 1,7 milliard de dollars ont été volés aux utilisateurs en 2023. Ce chiffre est en légère baisse comparé aux années précédentes, avec 3,7 milliards de dollars en 2022 et 3 milliards en 2021.

Alors que les blockchains enregistrent de plus en plus d'utilisateurs, Consensys a décidé de racheter Wallet Guard pour contrer la progression des arnaques sur son portefeuille phare, MetaMask. L'équipe de Wallet Guard rejoindra ainsi celle de l'entreprise mère.

Wallet Guard est une extension de navigateur open-source destinée à sécuriser les portefeuilles de cryptomonnaie. Ses principales caractéristiques comprennent la détection proactive des escroqueries pour identifier les tentatives de phishing et les sites frauduleux, la conversion des transactions en langage compréhensible pour les utilisateurs et des avertissements clairs pour évaluer les risques des transactions.

À cette occasion, Joe Lubin, co-fondateur d'Ethereum et PDG et fondateur de Consensys a déclaré :

« Wallet Guard est rapidement devenu un outil de sécurité de pointe avec des capacités avancées et une innovation constante qui s'aligne stratégiquement avec l'objectif de Consensys de mettre la sécurité des utilisateurs au premier plan. Nous sommes ravis de les accueillir dans notre équipe. Leurs solutions de sécurité innovantes seront essentielles à notre mission de créer un environnement plus sûr et sécurisé pour favoriser l'adoption massive de l'industrie. Cette intégration représente une avancée significative. »

MetaMask est sans doute le portefeuille le plus connu et utilisé de l'écosystème. Bien qu'il soit très complet et permette une multitude d'actions, sa prise en main peut sembler trop complexe pour les nouveaux utilisateurs. Ainsi, au cours des dernières années, d'autres portefeuilles, comme Rabby Wallet, ont capturé une part de marché importante. L'intégration de Wallet Guard à MetaMask pourrait donc attirer davantage d'utilisateurs.

Où en sont les dernières complications entre Consensys et la SEC ?

Au mois de mars 2024, une période où le marché des cryptomonnaies était focalisé sur les performances des ETF Bitcoin spot et les 1ères demandes d'ETF Ethereum spot, Consensys a pris l'initiative d'écrire une lettre à la SEC pour demander l'acceptation de ces nouveaux produits financiers basés sur l'Ether.

Consensys soutenait qu'Ethereum était plus coûteux en termes de dollars à attaquer et, par conséquent, plus décentralisé que Bitcoin, et affirmait qu'il serait illogique d'accepter les ETF sur le BTC, mais pas sur l'ETH.

Cette lettre a valu à Consensys de nombreuses critiques, notamment sur leur méthodologie, qui omettait la complexité de faisabilité d'une attaque sur Bitcoin, non quantifiable en dollars, et sur leur volonté de faire accepter des produits pouvant centraliser les Ethers, et par conséquent, le réseau lui-même, fonctionnant sur un mécanisme de preuve d'enjeu, ou Proof of Stake (PoS) en anglais.

Suite à des déclarations peu favorables de la SEC envers Ethereum, Consensys a décidé de porter plainte contre l'agence pour abus de pouvoir, avant que la SEC ne se retourne et poursuive elle aussi Consensys pour les services de staking offerts via MetaMask.

