Hack de Bittensor : 8 millions de dollars volés, le prix du TAO chute de 15%

Bittensor, un projet qui combine intelligence artificielle (IA) et blockchain, a subi un hack majeur dans la matinée. Près de 8 millions de dollars ont été dérobés par les malfaiteurs sous forme de TAO, le token de Bittensor.

Selon les premières investigations, le pirate aurait exploité une fuite de clé privée pour accéder aux portefeuilles des victimes. Pour rappel, les clés privées sont des éléments essentiels à la sécurité des cryptomonnaies et leur compromission peut avoir des conséquences désastreuses.

Face à ces incidents, les développeurs de Bittensor ont pris la décision de suspendre le réseau afin de limiter les dégâts et pertes potentielles. L'explorateur de la blockchain Bittensor révèle que le dernier bloc a été validé il y a environ 3 heures, confirmant l'arrêt du réseau.

Selon les estimations de l'analyste on-chain ZachXBT, approximativement 32 000 token TAO ont été dérobés. C’est d’ailleurs probablement cette information qui a incité la fondation à prendre des mesures pour protéger le réseau et ses utilisateurs.

Ce hack n'a pas manqué d'avoir des répercussions sur le prix du TAO, le token de la plateforme Bittsensor. En effet, une baisse d'environ 15 % a été observée depuis l'incident, et le token TAO se situe autour des 235 dollars au moment de la rédaction de cet article.

Malgré la gravité de l'attaque, le prix du TAO a connu un léger rebond après que les membres de l'équipe Bittensor aient rassuré la communauté sur les mesures prises pour renforcer la sécurité de la plateforme. Les développeurs travaillent actuellement pour identifier l'origine de l'attaque et mettre en place des protections supplémentaires pour empêcher que de tels incidents ne se reproduisent.

By way of an update, we have contained the attack and put the chain into safe mode (blocks producing but no transactions are permitted).

We’re still mid investigation and are considering all possibilities. Stay tuned.

