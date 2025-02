Chute des cryptos : opportunité d’achat ou fin du bull run ?

Le marché des cryptos a violemment chuté cette nuit : sa capitalisation a perdu 13 %, passant de 3 600 à 3 120 milliards de dollars. Le Bitcoin a plongé sous 91 500 dollars, l'Ether sous 2 500 dollars, amplifiant l’inquiétude des investisseurs. Qu'attendre pour la suite ? Le bull run est-il terminé ?

Que s'est-il passé sur le marché crypto ?

Le réveil a été douloureux pour beaucoup ce matin. La capitalisation du marché des cryptomonnaies a violemment chuté dans la nuit, passant d'environ 3 600 milliards à 3 120 milliards de dollars, soit une baisse de 13 %. Le cours du Bitcoin, après avoir déjà bien descendu tout au long du week-end, a baissé de plus de 3 % sur les dernières 24 heures.

À plus de 105 000 dollars avant le week-end, le roi des cryptomonnaies attaque une nouvelle semaine à presque 91 500 dollars. Heureusement, le prix de ce dernier est depuis remonté : un BTC s'échange à 96 000 dollars à l'heure où nous écrivons ces lignes. L'Ether, qui commence à sérieusement inquiéter les investisseurs, est descendu sous les 2 500 dollars, perdant environ 20 %.

Oui, le marché des cryptomonnaies a déjà connu des baisses similaires. Mais il n'a également jamais été autant capitalisé. Autrement dit, des baisses similaires lors de l'ancien ATH historique autour des 69 000 dollars pouvaient se produire, mais les masses de liquidités concernées n'étaient pas les mêmes.

Ce matin, Coinglass affichait un total de liquidations sur le marché crypto dépassant les 2 milliards de dollars, du jamais vu. Et ce, même lors des épisodes douloureux qu'ont été la chute de FTX ou le Covid-19.

Historique des liquidations sur le marché crypto selon Coinglass

Un record, donc ?

Pas selon Ben Zhou, le PDG de l'exchange crypto Bybit. Ce dernier a souligné sur X qu'en raison de limitations liées à l'API, les données de Coinglass n'étaient pas au plus proche du réel. Selon lui, les liquidations sur le marché crypto se situeraient plutôt dans une fourchette allant de 8 à 10 milliards de dollars.

Catastrophes sur les marchés suite aux annonces de Donald Trump

Pour beaucoup, ce bain de sang est à attribuer à Donald Trump, qui a annoncé une série de mesures visant à participer au redressement de l'économie américaine. Ces dernières comprennent notamment de nouvelles taxes douanières - les « tariffs » - aux principaux pays frontaliers que sont le Canada et le Mexique. Ces derniers devront s'acquitter de taxes douanières de 25 %.

La Chine, autre puissance mondiale, se voit infliger une hausse de 10 %, ce qu'elle compte contester devant l'Organisation mondiale du commerce. Enfin, le nouveau président des États-Unis a également annoncé que l'Union européenne ne serait pas épargnée par des mesures similaires.

La France devrait donc être touchée. Comme le soulignait Sylvain Bersinger, économiste chez Asteres, dans les colonnes d'Europe 1 ce matin, les secteurs de l'aéronautique, du luxe et de la cosmétique, de la pharmacie ou encore de la chimie pourraient considérablement souffrir si de nouvelles taxes douanières venaient à être véritablement mises en place. Effectivement, les États-Unis sont un très bon client de ces différentes gammes de produits.

Principaux partenaires de l'UE et des États-Unis pour l'échange de biens (2023)

Les principaux indices européens n'ont d'ailleurs pas attendu que les mesures soient effectives pour réagir. Le Stoxx Europe 600 et le FTSE 100 accusent une baisse de 1,4 %, le CAC 40 de 1,8, l'AEX affiche une perte de 1,21 % et enfin l'indice BEL20 est dans le rouge également avec une perte de 1,73 %. Des pertes semblables sont observables tout autour du monde, surtout sur les marchés asiatiques (le Nikkei 225 est en baisse de 2,66 %) et même aux États-Unis (S&P 500 en baisse de 1,91 % et le Dow Jones 1,42 %).

L'or et le dollar américain sont pour l'instant les 2 grands gagnants de ces péripéties qui pourraient d'ailleurs ne pas s'arrêter là. Péripéties d'ailleurs qualifiées « d'acte de protectionnisme le plus important entrepris par un président américain depuis près d’un siècle » par les analystes de Bloomberg.

À quoi s'attendre sur le marché des cryptomonnaies ?

On observe que beaucoup d'investisseurs ont choisi d'abandonner une partie de leurs positions en crypto pour procéder à un rééquilibrage de leur portefeuille. Cependant, pour Coban, analyste chez Cryptoast Academy, ce choc violent ayant frappé les actifs les plus faibles souligne le déséquilibre apparent et les excès du marché, sans pour autant porter un coup mortel au Bitcoin.

En l’espace de quelques heures, le marché a vu 2,33 milliards de dollars liquidés, dans un mouvement baissier aussi violent qu’imprévisible. Pour autant, le Bitcoin continue à évoluer dans son range, testant sa borne basse, qui lui sert actuellement de support. Malgré la pression, l’actif semble poursuivre son travail de latéralisation, érodant progressivement la psychologie des acteurs du marché. En 2024, le marché a passé de longs mois dans le déni d’un supercycle memecoin, mais c’est précisément quand la psychologie collective a changé en faveur de cette hypothèse – notamment après une conférence de Mourad fin 2024 – que les memecoins ont commencé à perdre de leur attrait. Coban, analyste chez Cryptoast Academy

Il n'est d'ailleurs même pas question d'avoir atteint un point haut pour le Bitcoin. Point haut qui déterminera par ailleurs le moment où les altcoins profiteront - enfin - du bull run.

De nombreux observateurs se trouvent aujourd’hui dans un déni similaire concernant un supercycle Bitcoin, préférant souvent accorder leur intérêt aux altcoins, qui pourtant continuent, pour une large majorité, à sous-performer. Lorsque la conviction collective atteindra son point culminant, et que le BTC sera pleinement reconnu comme l’actif dominant du cycle, qu'il pourrait marquer un top. C’est seulement à ce moment-là, si une euphorie totale pour le Bitcoin se manifeste, que les altcoins pourraient enfin trouver leur salut et déclencher leur propre cycle de rattrapage. Mais ce potentiel retournement reste conditionné au retour massif de capitaux vers ces actifs. Coban, analyste chez Cryptoast Academy

La dominance du Bitcoin est à son paroxysme durant ce bull run, et elle s'est d'ailleurs remarquablement illustrée durant l'épisode de ce week-end

Pour notre analyste Vincent Ganne, même son de cloche. D'un point de vue technique, l'optimisme est de mise : « la capitalisation boursière totale crypto effectue à un simple retour et re-test de son ancien record historique, » souligne-t-il.

« Aucun modèle prédictif de fin de bull market ne donne actuellement le signal du pic de marché, qu'il s'agisse du Pi Cycle top indicator, stock to flow, Puell Multiple, ou encore du MVRV Z-score. Tous les cycles précédents se sont terminés à la fin de l’année qui suivait le halving, soit fin 2025 pour notre cycle actuel, » conclue-t-il.

Sources : Coinglass, Conseil européen

