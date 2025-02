Donald Trump suspend la guerre commerciale – Le marché crypto réagit favorablement

Le mois de février débute sur les chapeaux de roues, et c'est le moins que l'on puisse dire. Ce samedi, Donald Trump annonçait l'introduction de ses « tariffs », des taxes douanières de 25 % à l'encontre des produits issus du Mexique et du Canada. Dans la foulée, les 2 pays frontaliers des États-Unis ont présenté leurs contre-mesures en représailles.

Devant le lancement de cette « guerre commerciale », le marché des cryptomonnaies a réagi négativement durant le week-end. Si le cours du Bitcoin (BTC) a été impacté, voyant son prix chuter de près de 8 %, ce sont les altcoins, notamment l'Ether (ETH), qui ont été les plus touchés.

Cependant, ce lundi, un retournement de situation s'est produit. Sur X, le premier ministre canadien démissionnaire Justin Trudeau a annoncé s'être entretenu au téléphone avec Donald Trump. Les 2 dirigeants auraient convenu d'une trêve, suspendant l'application des taxes douanières pour une période de 30 jours minimum, le temps de trouver un terrain d'entente.

Le même accord a été conclu avec le Mexique. « Nos équipes vont commencer à travailler aujourd’hui sur deux fronts : la sécurité et le commerce. Elles suspendent les droits de douane pour une durée d’un mois, » a précisé la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum.

Justin Trudeau a déclaré que le Canada renforcerait « sa coordination avec son partenaire américain » en mettant en œuvre plusieurs actions pour lutter contre le trafic de drogue, notamment de fentanyl, et pour lutter contre l'immigration illégale aux États-Unis. De son côté, Claudia Sheinbaum a présenté des mesures similaires.

I just had a good call with President Trump. Canada is implementing our $1.3 billion border plan — reinforcing the border with new choppers, technology and personnel, enhanced coordination with our American partners, and increased resources to stop the flow of fentanyl. Nearly…

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 3, 2025