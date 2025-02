Tether bientôt forcé de vendre 9 milliards de dollars de Bitcoin ?

Avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, les choses bougent aux États-Unis, y compris dans la crypto. Deux projets de loi concernent notamment les stablecoins, une classe d'actifs en grande partie portée par Tether, la société derrière l'USDT. Mais pour s'y conformer, Tether devra peut-être se séparer de 9 milliards de dollars de Bitcoin.

Des bâtons dans les roues pour Tether

Aujourd'hui, le géant Tether pèse près de 142 milliards de dollars à travers son stablecoin phare, l'USDT. Adossé au dollar américain, ce dernier est de très loin le stablecoin le plus utilisé et le plus capitalisé, bien que son principal rival, l'USDC de Circle, commence à reprendre du terrain.

Avec l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis, la réglementation entourant les cryptomonnaies, et donc les stablecoins, est en train de muter considérablement. Cette classe d'actifs est d'ailleurs au centre des discussions, notamment à travers le STABLE Act et le GENIUS Act, respectivement débattus à la Chambre des représentants et au Sénat.

💲 Qu'est-ce qu'un stablecoin et comment ça fonctionne ?

Dans ces textes se trouvent des dispositions concernant les fameuses réserves des émetteurs. Tether et Circle, comme tous les émetteurs de stablecoin, se doivent d'assurer leur actif à un ratio de 1:1 minimum avec différents types de liquidités.

Seulement, selon les analystes de JPMorgan, Tether (qui contrôle la 3e crypto la plus capitalisée du marché), ne répondrait pas aux exigences des textes à l'étude vis-à-vis des réserves assurant le stablecoin. En effet, il apparaît que seuls 83 % de ses réserves sont conformes au GENIUS Act, tandis que 66 % le sont par rapport au STABLE Act.

Acheter des cryptos sur eToro

Publicité - L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Adieu le Bitcoin ?

Autrement dit, pour se conformer à ces textes, le géant Tether n'aura d'autre choix que de revoir la façon dont il gère ses réserves. Plus précisément, l'émetteur de l'USDT devra adopter davantage d'actifs considérés comme fortement liquides, tels que des bons du Trésor américain (T-bills).

Tether devra donc, dans cette optique, se débarrasser des actifs composant ses réserves considérés comme trop peu liquides, notamment les métaux précieux (or), ses prêts garantis... et ses Bitcoins. Cela ne représente un montant colossal : Tether détient près de 9 milliards de dollars de BTC.

🗞️ Côté US — Ondo et le projet crypto de Trump WLFI s'associent pour démocratiser les RWA

Aperçu des cryptomonnaies détenues par les adresses on-chain de Tether

Cela ne devrait pas faciliter les choses pour Tether, déjà bien embêté par l'entrée en application du règlement MiCA au début de l'année. Effectivement, MiCA, parmi l'ensemble de règles qui la compose, exige notamment des émetteurs de stablecoin que plus de la moitié de leurs réserves soient entreposées dans des banques de l'Union européenne.

Si Tether venait à devoir se séparer de ses BTC, cela enverrait un signal fort. Effectivement, au-delà de permettre à l'entreprise de profiter de la hausse de l'actif sur le long terme, le Bitcoin est également important pour l'entreprise de Paolo Ardoino, comme elle le prouve à travers ses activités de minage, entre autres.

Les textes ont le temps d'être débattus, et il est probable que Tether ait son mot à dire étant donné son statut. Les 2 projets de loi devront en tout cas entrer en application à la fin de l'année, selon le calendrier actuel.

Sur X, Paolo Ardoino, le PDG de Tether, a déclaré sur un ton humoristique : « les analystes de Tether estiment que JPMorgan n'a pas assez de Bitcoin ».

21 € offerts lors de votre inscription sur Bitvavo

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Arkham Intelligence

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital