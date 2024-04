Ethereum (ETH) : Consensys porte plainte contre la SEC pour prise de pouvoir illégale

Jeudi soir, l’entreprise spécialisée dans le développement d’Ethereum (ETH) Consensys a annoncé qu’elle avait intenté une action en justice contre la Securities and Exchange Commission (SEC). Si les attaques de la SEC contre des acteurs de l’écosystème sont régulières, l’inverse est suffisamment rare pour le souligner.

Cela s’inscrit en riposte à la volonté croissante de la SEC de classer l’ETH en tant que valeur mobilière, ce qui lui donnerait une légitimité pour réguler l’écosystème Ethereum à son bon vouloir. Ainsi, l’entreprise a déposé plainte, en mettant en avant une prise de pouvoir illégale de l’agence :

Dans sa plainte, Consensys explique également avoir reçu un avis Wells de la SEC pour son wallet MetaMask, ce qui n’est pas sans rappeler les menaces reçues par Uniswap (UNI) le même jour :

« Le 10 avril 2024, le personnel de la SEC a envoyé à Consensys un avis Wells indiquant son intention de recommander de manière imminente à la Commission d’engager une action coercitive contre Consensys pour avoir violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières via ses produits MetaMask Swaps et MetaMask Staking. »

Ainsi, la SEC allègue qu’à travers ses produits, Consensys agirait en tant que courtier non enregistré, violant ainsi l’article 15 (a) de l’Exchange Act.

De leur côté, plusieurs personnalités de l’écosystème ont exprimé leur soutien à Consensys, telles que Paul Grewal, le directeur juridique de Coinbase, ou encore Hayden Adams, le fondateur d’Uniswap :

Sue the Exchange Commission

Thanks @ethereumJoseph and @Consensys for fighting back and defending our industry

We're tired of the overreach and harassment https://t.co/yDTjjiaJWl pic.twitter.com/vtWxqKxv9n

— hayden.eth 🦄 (@haydenzadams) April 25, 2024